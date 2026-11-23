JPMorgan-Analyst Joseph George senkt Nemetschek von Overweight auf Underweight und nimmt die Aktie aus der Analyst Focus List.
Nemetschek Aktie Prognose: JPMorgan senkt das Kursziel auf 50 Euro, Goldman bleibt bei 90 - Wer hat bei der Software-Aktie recht?
Die Nemetschek Aktie rutscht nach der JPMorgan-Abstufung erstmals seit 2023 unter 50 Euro. Die Nemetschek Aktienprognose der Analysten klafft weit auseinander: Kursziele von 50 bis 115 Euro, Bewertung, Zahlen und Risiken im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nemetschek SE
- ISIN
- DE0006452907
- Ticker
- NEM
- Index
- MDAX, TecDAX
- Marktkapitalisierung
- rund 6 Mrd. €
- Dividende 2025
- 0,68 € je Aktie
Stand: 23.11.2026, Kurs 23.11.2026, 11:24 Uhr MEZ, Lang & Schwarz; Vortagesschluss Xetra
Nemetschek Aktie Prognose
Was steckt hinter dem Kurssturz – und was sagen die Analysten?
Abstufung um zwei Stufen
Kursziel halbiert
Das JPMorgan-Kursziel sinkt von 110 auf 50 Euro; es stützt sich laut Studie auf Schätzungen für 2028.
Streuung der Meinungen
Goldman Sachs (Buy, 90 Euro), Deutsche Bank und Jefferies (jeweils Buy) stehen gegen JPMorgan und UBS.
Bewertung bleibt Streitpunkt
Das erwartete KGV liegt nach Datenanbietern bei rund 23 bis 27 und damit über dem Branchenschnitt von 17,5.
Nächste Wegmarke
Für die Nemetschek Aktie zählen jetzt die Zahlen zum vierten Quartal und die Unternehmensprognose für 2027; Termine nennt Nemetschek auf der Investor-Relations-Seite.
Die Nemetschek Aktie (ISIN: DE0006452907, FSE: NEM) hat am Montagvormittag erneut kräftig nachgegeben: Bei Lang & Schwarz kostete sie um 11:24 Uhr MEZ rund 50,85 Euro, das sind etwa 6 Prozent weniger als beim Xetra-Schluss vom Freitag (54,10 Euro). Zwischenzeitlich fiel das Papier auf 49,30 Euro – erstmals seit Februar 2023 unter die Marke von 50 Euro. Auslöser ist eine Doppel-Abstufung von JPMorgan: Das Kursziel in der Nemetschek Aktienprognose des Hauses sinkt von 110 auf 50 Euro. Wie weit die Spanne der Kursziele inzwischen reicht, zeigt dieser Überblick über die Nemetschek Aktie.
Was ist bei der Nemetschek Aktie passiert?
Nach einer am Montag veröffentlichten Studie stuft JPMorgan-Analyst Joseph George die Nemetschek Aktie von „Overweight“ auf „Underweight“ ab – also gleich um zwei Stufen. Zudem fliegt der Titel aus der „Analyst Focus List“ des Hauses. Das neue Kursziel von 50 Euro beruht laut Studie auf Schätzungen für das Jahr 2028 (in einzelnen Berichten ist von 55 Euro die Rede, siehe Hinweis in der Tabelle unten).
Georges Begründung: Die Anlagestory sei zunehmend komplex geworden, und die Markterwartungen für das organische Wachstum sinken. Im dritten Quartal sei das Segment Design schwach gewesen, weil die Umstellung auf Abomodelle langsamer vorankomme als gedacht. Das Segment Media stehe vor einer Schrumpfung. Die komplex strukturierte Übernahme des US-Anbieters HCSS verneble zudem die Sicht auf das Segment Build & Construct. Auch die Bewertung liege über dem Branchenschnitt.
Für die Aktie ist das ein weiterer Rückschlag in einem ohnehin schwachen Jahr: Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs nach Angaben aus dem Marktumfeld nahezu halbiert, allein im letzten Monat verlor sie gut ein Drittel. Am Vormittag war Nemetschek größter Verlierer im MDAX. Der gesamte Softwaresektor steht unter Druck, weil Anleger fragen, ob KI-Werkzeuge das Geschäft klassischer Branchensoftware angreifen.
Wie lautet die Nemetschek Aktienprognose der Analysten?
Die Nemetschek Aktienprognose der Analysten ist derzeit so gespalten wie selten. Aus den zugänglichen Auswertungen ergibt sich für die Nemetschek Aktie folgendes Bild: Neun Analysten raten zum Kauf, vier zum Übergewichten, drei zum Halten, einer zum Verkaufen – dazu kommt jetzt JPMorgan mit „Underweight“. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter zwischen rund 77 und 86 Euro; die Spanne reicht von 50 Euro (JPMorgan) bis 115 Euro (höchstes Ziel der Branche). Gemessen am Kurs von rund 51 Euro läge selbst das niedrigere Durchschnittsziel gut 50 Prozent darüber – was zeigt, wie stark der Kurs den Zielen vorausgelaufen ist.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan (Joseph George)
|Underweight (zuvor Overweight)
|50 € (zuvor 110 €)
|23.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|90 € (zuvor 100 €)
|18.11.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Buy
|–
|16.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|Buy
|–
|06.11.2026
|Analystenstudie
|DZ Bank
|Halten
|–
|05.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|Sell
|–
|04.08.2026
|Analystenstudie
Kursziele und Ratings sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung der aktiencheck.de Redaktion. Zum JPMorgan-Kursziel nennt ein Bericht abweichend 55 Euro; die Originalstudie ist nach Angaben einer Datenbank möglicherweise bereits vom 20.11.2026 datiert. Kein Kursziel genannt (–): nicht ermittelbar.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser; Zusammenstellung aktiencheck.de
Welche Kursziele stehen hinter diesen Urteilen? Goldman Sachs hatte sein Ziel erst vor wenigen Tagen von 100 auf 90 Euro gesenkt, blieb aber beim Urteil „Buy“. Deutsche Bank und Jefferies führen die Aktie bei „Buy“, die DZ Bank bei „Halten“, UBS hatte zuletzt im August „Sell“ vergeben. Auffällig: Die Kursziele wurden in den vergangenen Wochen mehrfach gesenkt – ein Zeichen, dass die Analysten ihre Modelle der Kursentwicklung hinterherziehen müssen.
Wie entwickelt sich das Geschäft von Nemetschek?
Nemetschek ist ein Anbieter von Software für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und Medienschaffende. Das Geschäft gliedert sich in die Segmente Design, Build & Construct, Manage und Media. Seit dem Vollzug der Übernahme von HCSS am 1. Juli 2026 erweitert der Konzern sein Angebot für den US-Baumarkt. Die Strategie des Konzerns zielt darauf, Lizenzverkäufe in wiederkehrende Abo-Erlöse umzuwandeln – genau dieser Wechsel ist es, den JPMorgan im Segment Design als zu langsam kritisiert.
Mit den Zahlen zum dritten Quartal vom 5. November meldete Nemetschek nach eigener Darstellung eine hohe Profitabilität und anhaltend starkes Wachstum und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Die Aktie reagierte darauf dennoch mit Abschlägen. Konkrete Zielkorridore für Umsatz und operative Marge finden Leser in der Quartalsmitteilung auf der Investor-Relations-Seite des Unternehmens. Belastbare Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026 und 2027 konnten wir aus öffentlich zugänglichen Quellen am heutigen Tag nicht verlässlich zusammentragen; die Redaktion hat dies intern vermerkt.
Ist die Nemetschek Aktie im Branchenvergleich teuer?
Nach den Kursverlusten ist die Bewertung deutlich gesunken, bleibt aber im Streit. Eine Auswertung nennt für das laufende Jahr ein erwartetes KGV von knapp 27 (an anderer Stelle desselben Berichts ist von etwa 23 die Rede), verglichen mit einem Branchenschnitt von 17,5 und einem Wert von 19,4 für den US-Konkurrenten Autodesk. Das trailing-KGV auf Basis der Gewinne der letzten zwölf Monate lag bei dem zuletzt genannten Kurs von 52,40 Euro bei rund 49. Die Dividendenrendite ist mit 0,68 Euro je Aktie für 2025 (plus rund 24 Prozent zum Vorjahr) gering.
|Kennzahl
|Nemetschek
|Vergleichswert
|KGV erwartet (laufendes Jahr)
|rund 23–27
|Branche 17,5; Autodesk 19,4
|KGV auf Basis der letzten zwölf Monate
|rund 49 (Kurs 52,40 €)
|–
|Dividende je Aktie (für 2025)
|0,68 €
|Vorjahr: rund 0,55 € (errechnet)
|Marktkapitalisierung
|rund 6 Mrd. €
|–
|Durchschnittliches Kursziel (Analysten)
|77–86 €
|Kurs 50,85 €
Datenanbieter weichen voneinander ab (erwartetes KGV 23 bis 27); Stand der Kennzahlen unterschiedlich, Kurse vom 23.11.2026. Belastbare Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie waren nicht verfügbar.
Quelle: Auswertungen von Datenanbietern, Unternehmensmitteilungen; Zusammenstellung aktiencheck.de
Was sagt die Charttechnik zur Nemetschek Aktie?
Technisch ist das Bild angeschlagen: Die Aktie notiert unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten und hat mit dem Rutsch unter 50 Euro den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren markiert. Die Marke von 50 Euro gilt nun als psychologisch wichtige Linie; das Tagestief von 49,30 Euro wird als nächste Orientierung beobachtet. Eine Rückeroberung der Marke von 54 Euro (Xetra-Schluss vom Freitag) würde nach Lesart von Marktbeobachtern zeigen, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Konkrete Werte für die 50- und 200-Tage-Linie lagen am heutigen Tag nicht verlässlich vor. Chartmarken sind keine Kursprognose.
Welches Kursziel trauen Analysten der Nemetschek Aktie zu?
Wie weit die Meinungen auseinanderliegen, zeigt der Blick auf die Szenarien, die Analysten und Marktbeobachter diskutieren. Wichtig: Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um ein Kursziel der aktiencheck.de Redaktion.
|Szenario
|Argumentation der Analysten
|Kursziel Dritter
|Bull-Case
|Wachstum und Margen bleiben stabil, die Abo-Umstellung gewinnt Tempo, HCSS ergänzt das Bau-Geschäft
|bis 115 € (höchstes Ziel); Goldman 90 €
|Base-Case
|Wachstum verlangsamt sich, Bewertung nähert sich dem Sektor an
|Durchschnittsziele rund 77–86 €
|Bear-Case
|Komplexere Story, Wachstumsrisiken in Design und Media, Bewertung über Branchenschnitt
|JPMorgan 50 €
Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Analystenstudien (Goldman Sachs 18.11.2026, JPMorgan 23.11.2026), Auswertungen von Datenanbietern
Was beobachten Anleger bei der Nemetschek Aktie jetzt?
Im Fokus stehen die nächsten Analystenstudien, die Reaktion der übrigen Häuser auf JPMorgan und der Gesamtmarkt für Softwarewerte. Termine für Jahreszahlen und Hauptversammlung veröffentlicht Nemetschek im Finanzkalender auf der Investor-Relations-Seite; belastbare Daten dazu lagen heute nicht vor. Auch die Entwicklung der Abo-Umstellung im Segment Design und der Ausblick für 2027 werden Anleger interessieren.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Wie lautet die aktuelle Nemetschek Aktienprognose? Es gibt keine einheitliche Nemetschek Aktienprognose: Das Spektrum reicht von 50 Euro (JPMorgan, Underweight) bis 115 Euro (höchstes Ziel), die Durchschnittsziele liegen je nach Datenanbieter bei rund 77 bis 86 Euro.
Warum fällt die Nemetschek Aktie? Auslöser war die JPMorgan-Abstufung auf Underweight mit Kursziel 50 Euro. Hinzu kommen die Schwäche des Softwaresektors und Zweifel am organischen Wachstum.
Was sagt Goldman Sachs zur Nemetschek Aktie? Goldman hat das Ziel zuletzt von 100 auf 90 Euro gesenkt und das Urteil „Buy“ beibehalten (Studie vom 18.11.2026).
Zahlt die Nemetschek Aktie eine Dividende? Für 2025 schlug das Unternehmen 0,68 Euro je Aktie vor, rund 24 Prozent mehr als im Vorjahr.
Wo liegt die nächste Unterstützung der Nemetschek Aktie? Marktbeobachter nennen die Marke von 50 Euro und das Tagestief von 49,30 Euro als Orientierung. Das ist keine Kursprognose.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von JPMorgan (Analyst Joseph George, Rating „Underweight“, Kursziel 50 Euro, Studie vom 23.11.2026) weiter. Es handelt sich um eine Weitergabe einer externen Anlageempfehlung. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte des Analystenhauses finden sich hier. aktiencheck.de gibt keine eigene Anlageempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nemetschek SE (NEM): Verkaufen, Kursziel 50,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von JPMorgan (Analyst Joseph George) vom 23.11.2026, 08:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 15:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 15:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: JPMorgan (Analyst Joseph George).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.