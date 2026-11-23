Nach einer am Montag veröffentlichten Studie stuft JPMorgan-Analyst Joseph George die Nemetschek Aktie von „Overweight“ auf „Underweight“ ab – also gleich um zwei Stufen. Zudem fliegt der Titel aus der „Analyst Focus List“ des Hauses. Das neue Kursziel von 50 Euro beruht laut Studie auf Schätzungen für das Jahr 2028 (in einzelnen Berichten ist von 55 Euro die Rede, siehe Hinweis in der Tabelle unten).

Georges Begründung: Die Anlagestory sei zunehmend komplex geworden, und die Markterwartungen für das organische Wachstum sinken. Im dritten Quartal sei das Segment Design schwach gewesen, weil die Umstellung auf Abomodelle langsamer vorankomme als gedacht. Das Segment Media stehe vor einer Schrumpfung. Die komplex strukturierte Übernahme des US-Anbieters HCSS verneble zudem die Sicht auf das Segment Build & Construct. Auch die Bewertung liege über dem Branchenschnitt.

Für die Aktie ist das ein weiterer Rückschlag in einem ohnehin schwachen Jahr: Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs nach Angaben aus dem Marktumfeld nahezu halbiert, allein im letzten Monat verlor sie gut ein Drittel. Am Vormittag war Nemetschek größter Verlierer im MDAX. Der gesamte Softwaresektor steht unter Druck, weil Anleger fragen, ob KI-Werkzeuge das Geschäft klassischer Branchensoftware angreifen.