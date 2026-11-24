Gestern abgestraft, heute gesucht: Die Nemetschek Aktie beendet den Dienstag bei 52,65 Euro, ein Plus von 3,24 Prozent. An einem Tag, an dem der MDAX 1,72 Prozent verliert, reicht das für Platz zwei der MDAX Gewinner. Der Münchner Bausoftware-Konzern holt damit einen Teil dessen auf, was er am Montag nach einem harten Analystenurteil verloren hatte.