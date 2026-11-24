Gestern abgestraft, heute gesucht: Die Nemetschek Aktie beendet den Dienstag bei 52,65 Euro, ein Plus von 3,24 Prozent. An einem Tag, an dem der MDAX 1,72 Prozent verliert, reicht das für Platz zwei der MDAX Gewinner. Der Münchner Bausoftware-Konzern holt damit einen Teil dessen auf, was er am Montag nach einem harten Analystenurteil verloren hatte.
Nemetschek Aktie: Ein Aufsichtsrat kauft nach dem JPMorgan-Schock – die Bausoftware-Aktie wird zum MDAX Gewinner
Die Nemetschek Aktie steigt am Dienstag um 3,24 Prozent auf 52,65 Euro und ist zweitgrößter MDAX Gewinner. Am Montag hatte JPMorgan die Aktie doppelt abgestuft und das Kursziel auf 50 Euro gesenkt. Am selben Tag kaufte Aufsichtsrat Kurt Dobitsch Aktien.
Der Auslöser
Warum die Nemetschek Aktie als MDAX Gewinner zulegt
Die Vorgeschichte spielt am Montag. JPMorgan stufte Nemetschek gleich um zwei Stufen ab, von Overweight auf Underweight, senkte das Kursziel von 110 auf 50 Euro und strich die Aktie von der hauseigenen Favoritenliste. Die Nemetschek Aktie verlor daraufhin zeitweise rund 6 Prozent. Am Dienstag folgt die Gegenbewegung.
Dazu kommt ein Signal aus dem eigenen Haus. Um 12:14 Uhr meldete Nemetschek ein Eigengeschäft: Aufsichtsratsmitglied Kurt Dobitsch hat am Montag, dem Tag der Abstufung, über Xetra Aktien für 101.200 Euro gekauft. Käufe von Organmitgliedern nach einem Kursrutsch gelten am Markt als Vertrauensbeweis. Eine Garantie für steigende Kurse sind sie nicht.
Die Fallhöhe
Vom Börsenliebling zum Sorgenkind
Das Tagesplus ändert wenig am großen Bild. Vor einem Jahr kostete die Nemetschek Aktie in der Spitze 96,80 Euro. Davon ist sie rund 46 Prozent entfernt (eigene Rechnung), das 52-Wochen-Tief bei 50,45 Euro liegt nur gut zwei Euro unter dem Abendkurs. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 40 Prozent.
Operativ meldete das Unternehmen zuletzt ein Umsatzplus im dritten Quartal und bestätigte seine Jahresprognosen. JPMorgan überzeugt das nicht: Das neue Kursziel von 50 Euro liegt rund 5 Prozent unter dem Abendkurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Nemetschek Aktie zeigt am Dienstag zwei Sichtweisen auf dasselbe Unternehmen. Eine Großbank halbiert ihr Kursziel, ein Aufsichtsrat greift zu. Wer recht behält, entscheiden die nächsten Quartale. Kurzfristig ist das 52-Wochen-Tief bei 50,45 Euro die Marke, an der sich der Markt orientiert.
FAQ
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum steigt die Nemetschek Aktie heute?
Nach dem Kursrutsch vom Montag folgt eine Gegenbewegung. Zudem wurde bekannt, dass Aufsichtsrat Kurt Dobitsch Aktien für 101.200 Euro gekauft hat.
Ist die Nemetschek Aktie MDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 3,24 Prozent liegt sie am Abend auf Platz zwei der MDAX Gewinner.
Was hat JPMorgan zur Nemetschek Aktie gesagt?
JPMorgan stufte am Montag von Overweight auf Underweight ab und senkte das Kursziel von 110 auf 50 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nemetschek Aktie?
ISIN DE0006452907, WKN 645290. Handelssymbol an deutschen Börsen: NEM. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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