Bei den Neocloud-Anbietern bleibe die Nervosität hoch. Die Nebius Group wachse allerdings trotz des Kursrückgangs von knapp 300 USD auf deutlich unter 100 USD weiterhin stark. Und auch finanziell sei das Unternehmen solider aufgestellt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)