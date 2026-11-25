Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Nebius Group N.V. (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Ticker-Symbol: YDX, NASDAQ-Symbol: NBIS) unter die Lupe.
Nebius Group Aktie: Weiterhin starkes Wachstum
Solide aufgestellt
Bei den Neocloud-Anbietern bleibe die Nervosität hoch. Die Nebius Group wachse allerdings trotz des Kursrückgangs von knapp 300 USD auf deutlich unter 100 USD weiterhin stark. Und auch finanziell sei das Unternehmen solider aufgestellt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)
Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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