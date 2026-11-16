Nebius Group Aktie: Verzögerungen beim Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten belasten kurzfristige Wachstumsperspektiven

Im Mittelpunkt der jüngsten Quartalsberichterstattung stünden nach Einschätzung der BofA insbesondere Verzögerungen bei der Bereitstellung von Rechenzentrumskapazitäten durch Drittanbieter. Dadurch würden sich die ursprünglich für Ende des Geschäftsjahres 2026 geplante Inbetriebnahme zusätzlicher Kapazitäten und die damit verbundene Umsatzrealisierung auf Anfang 2027 verschieben. Die BofA habe ihre Gewinn- und Umsatzschätzungen entsprechend der überarbeiteten Unternehmensprognose angepasst. Darüber hinaus setze die Bank einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator an, um den Verzögerungen bei der Aktivierung neuer Rechenzentrumskapazitäten Rechnung zu tragen.