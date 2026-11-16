Bank of America (BofA) habe das Kursziel für die Aktie der Nebius Group N.V. (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Ticker-Symbol: YDX, NASDAQ-Symbol: NBIS) von 310 auf 265 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Der Neocloud habe mit seinen Ergebnissen für das dritte Quartal zwar die Erwartungen übertroffen. Allerdings deute der Ausblick für das Gesamtjahr auf eine Abschwächung der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal hin.
Nebius Group Aktie: Verzögerungen beim Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten belasten kurzfristige Wachstumsperspektiven
Bank of America senkt Kursziel
Im Mittelpunkt der jüngsten Quartalsberichterstattung stünden nach Einschätzung der BofA insbesondere Verzögerungen bei der Bereitstellung von Rechenzentrumskapazitäten durch Drittanbieter. Dadurch würden sich die ursprünglich für Ende des Geschäftsjahres 2026 geplante Inbetriebnahme zusätzlicher Kapazitäten und die damit verbundene Umsatzrealisierung auf Anfang 2027 verschieben. Die BofA habe ihre Gewinn- und Umsatzschätzungen entsprechend der überarbeiteten Unternehmensprognose angepasst. Darüber hinaus setze die Bank einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator an, um den Verzögerungen bei der Aktivierung neuer Rechenzentrumskapazitäten Rechnung zu tragen.
Fazit: Trotz der überraschend starken Quartalszahlen würden die Verzögerungen beim Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten die kurzfristigen Wachstumsperspektiven von Nebius belasten. Die bestätigte Kaufempfehlung zeige jedoch, dass die BofA weiterhin grundsätzliches Potenzial für die Aktie sehe, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 13.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.