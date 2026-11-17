Truist habe das Kursziel für die Aktie der Nebius Group N.V. (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Ticker-Symbol: YDX, NASDAQ-Symbol: NBIS) deutlich von 355 auf 245 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Damit reduziere die US-Investmentbank ihre Bewertungserwartung um rund 31%, bleibe hinsichtlich der langfristigen Wachstumsperspektiven des KI-Infrastrukturanbieters aber optimistisch. Nach Einschätzung von Truist seien die Ergebnisse des dritten Quartals insbesondere durch Verzögerungen am Standort Vineland belastet worden. Diese Verzögerungen hätten die operative Entwicklung beeinträchtigt und zur Anpassung des Kursziels beigetragen.
Nebius Group Aktie: Ein Milliardenpotenzial im KI-Geschäft sorgt für Zuversicht!
Truist senkt Kursziel deutlich
Trotz dieser kurzfristigen Schwierigkeiten sehe Truist eine zunehmend attraktive wirtschaftliche Entwicklung des Geschäftsmodells. Die Analysten würden betonen, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Nebius weiter verbessern und künftig zu einem noch wichtigeren Wachstumstreiber werden dürften.
Besonders bemerkenswert seien die Konditionen neuer Geschäftsabschlüsse: Die vereinbarten Preise lägen bei mehr als 25 Mio. USD pro Megawatt (MW) Rechenzentrumskapazität. Gleichzeitig würden die Vorauszahlungen der Kunden bei entsprechenden Verträgen mehr als 100% der damit verbundenen Investitionsausgaben (Capex) abdecken. Diese Vertragsstruktur könnte die Finanzierung des weiteren Wachstums erheblich erleichtern, da Nebius die benötigten Infrastrukturinvestitionen bereits durch Kundenvorauszahlungen refinanzieren könne.
Für Truist würden deshalb trotz der Verzögerungen in Vineland weiterhin die langfristigen Chancen überwiegen. Mit der bestätigten Kaufempfehlung und dem neuen Kursziel signalisiere die Investmentbank, dass sie Nebius auch nach der deutlichen Kurszielsenkung erhebliches Wachstumspotenzial zutraue, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 13.11.2026)
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