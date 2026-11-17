Truist habe das Kursziel für die Aktie der Nebius Group N.V. (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Ticker-Symbol: YDX, NASDAQ-Symbol: NBIS) deutlich von 355 auf 245 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Damit reduziere die US-Investmentbank ihre Bewertungserwartung um rund 31%, bleibe hinsichtlich der langfristigen Wachstumsperspektiven des KI-Infrastrukturanbieters aber optimistisch. Nach Einschätzung von Truist seien die Ergebnisse des dritten Quartals insbesondere durch Verzögerungen am Standort Vineland belastet worden. Diese Verzögerungen hätten die operative Entwicklung beeinträchtigt und zur Anpassung des Kursziels beigetragen.