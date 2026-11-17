Nach den Zahlen haben zahlreiche Häuser ihre Kursziele gesenkt, die meisten blieben aber bei positiven Einstufungen. Laut MarketBeat lag das durchschnittliche Kursziel am 17. November bei 226 Dollar – fast doppelt so hoch wie der Freitagsschluss. Die Spanne der nach den Zahlen genannten Ziele reicht nach Recherche der Redaktion von rund 125 bis rund 314 Dollar. Als Hauptgründe für die Senkungen nennen Analysten die Verzögerungen in Vineland und die gestiegenen Investitionen; als Argument für die Zuversicht die Vertragskonditionen mit hohen Vorauszahlungen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion. Auffällig ist: Selbst die vorsichtigsten Ziele liegen über dem Freitagsschluss – der Markt preist damit deutlich mehr Risiko ein als die meisten Analysten.