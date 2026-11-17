Ein Lichtblick nach einer brutalen Woche: Die Nebius Aktie (Ticker NBIS, ISIN NL0009805522) legte am Dienstagabend im nachbörslichen US-Handel um rund 4 Prozent zu, nachdem Nvidia nach dem US-Börsenschluss um 22 Uhr MEZ (16 Uhr New Yorker Zeit) Rekordzahlen und einen Ausblick weit über den Erwartungen vorgelegt hatte. Im regulären Handel hatte das Papier zuvor noch rund 1 Prozent nachgegeben. Der Auslöser ist klar: Wenn Nvidia für das laufende Quartal 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht stellt, ist die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ungebrochen – und genau davon lebt Nebius. Diese Nebius Aktienanalyse ordnet die Reaktion ein, prüft Zahlen, Finanzierung und Bewertung und zeigt, welche Szenarien für die Nebius Aktienprognose diskutiert werden.
Nebius Aktienanalyse: Nvidia liefert 130-Milliarden-Ausblick, die Aktie zuckt nachbörslich nach oben – Comeback oder nur eine Atempause?
Nach einem Kurssturz von mehr als 30 Prozent in wenigen Tagen bekommt die Nebius-Aktie Rückenwind von Nvidia: Der Chipkonzern übertrifft die Erwartungen, die Nebius Aktie steigt nachbörslich um rund 4 Prozent. Unsere Nebius Aktienanalyse zeigt, was die Nvidia-Zahlen für den KI-Cloud-Anbieter aus Amsterdam bedeuten, wie teuer der 45-Milliarden-Plan ist, was Analysten sagen und welche Wege die Nebius Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nebius Group N.V.
- Sitz
- Amsterdam, Niederlande
- Ticker / ISIN
- NBIS (Nasdaq) / NL0009805522
- Kurs
- 115,88 Dollar
- Börsenwert
- rund 34 Milliarden Dollar
- 52-Wochen-Hoch
- 299,86 Dollar (Juni 2026)
- Vorstandschef
- Arkady Volozh
- Geschäft
- KI-Cloud, GPU-Rechenzentren
Stand: 13.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 13.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung mit 292,9 Mio. Aktien laut Q3-Bericht
Der Auslöser
Warum steigt die Nebius Aktie nach den Nvidia-Zahlen? Der wichtigste Lieferant gibt Entwarnung
Für die Nebius Aktie war der Nvidia-Abend die wichtigste Stunde der Woche – wichtiger als jede eigene Meldung.
Nvidia steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal auf 115,8 Milliarden Dollar, erwartet waren laut Investing.com rund 108,9 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,68 Dollar deutlich über dem Konsens von 2,47 Dollar. Noch wichtiger für Nebius ist der Blick nach vorn: Für das vierte Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar plus/minus 3 Prozent in Aussicht, der Markt hatte mit knapp 125 Milliarden gerechnet – und das ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China. Jeder Dollar, den Nvidia mit Grafikprozessoren verdient, landet am Ende in Rechenzentren. Ein Teil davon in denen der sogenannten Neoclouds, spezialisierter Anbieter wie Nebius und CoreWeave, die Rechenleistung an KI-Entwickler und Konzerne vermieten.
Die Reaktion fiel dennoch verhalten aus. CoreWeave stieg nachbörslich um rund 5 Prozent, Nebius um rund 4 Prozent, Nvidia selbst um etwa 2 Prozent. Das zeigt: Die Zahlen nehmen dem Sektor eine Sorge, aber nicht alle. Nvidia ist für Nebius nicht nur Lieferant, sondern auch Aktionär; Ende Juni hielt der Chipkonzern laut CNBC Nebius-Aktien im Wert von rund 329 Millionen Dollar. Die Führungskrise nach dem Rücktritt von Jensen Huang hatte die Neocloud-Werte in der vergangenen Woche zusätzlich belastet. Diese Belastung ist mit dem starken Zahlenwerk zumindest abgemildert.
Die Vorgeschichte
Minus 31 Prozent in drei Tagen: was die Nebius Aktie zuletzt so tief gedrückt hat
Um die Bewegung vom Dienstagabend einzuordnen, lohnt der Blick zurück. Am 11. November war die Nebius-Aktie im Sog starker CoreWeave-Zahlen noch um rund 15 Prozent auf 154,69 Dollar gestiegen. Dann kamen die eigenen Quartalszahlen – und mit ihnen der Absturz. Am Freitag, dem 13. November, schloss das Papier bei 115,88 Dollar. Das Finanzportal 24/7 Wall St. bezifferte den Verlust auf 31 Prozent in nur drei Handelstagen. Gegenüber dem Rekordhoch von 299,86 Dollar aus dem Juni hat sich der Kurs damit mehr als halbiert.
Das Geschäftsmodell
Was macht Nebius eigentlich? Rechenleistung zur Miete
Nebius ist aus der früheren Yandex-Gruppe hervorgegangen und hat seinen Sitz in Amsterdam. Gründer und Vorstandschef ist Arkady Volozh. Das Unternehmen baut und betreibt Rechenzentren voller Nvidia-Grafikprozessoren und vermietet diese Kapazität als KI-Cloud. Kunden sind Hyperscaler wie Microsoft, aber zunehmend auch Softwarekonzerne: Seit Beginn des dritten Quartals unterzeichnete Nebius nach eigenen Angaben neue Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar, erstmals auch mit Databricks, Datadog, Palantir und Snowflake. Das Modell ist kapitalintensiv: Erst wird investiert, dann gebaut, erst danach fließt Umsatz. Genau diese zeitliche Lücke ist der Kern der aktuellen Debatte.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Nebius Aktie? Rekordquartal mit Schönheitsfehlern
Auf dem Papier war das dritte Quartal das beste der Firmengeschichte.
Der Umsatz stieg um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA erreichte 465,8 Millionen Dollar, eine Marge von 47,5 Prozent. Erstmals schrieb Nebius auch operativ schwarze Zahlen. Doch die Details trübten das Bild: Rund 325 Millionen Dollar des Umsatzes stammten aus einmaligen Erlösen des neuen sogenannten Asset-light-Modells. Unter dem Strich blieb wegen stark gestiegener Zinskosten ein Nettoverlust von 37,5 Millionen Dollar. Und wegen Verzögerungen beim Ausbau von Partner-Standorten, insbesondere in Vineland im US-Bundesstaat New Jersey für Microsoft, erwartet Nebius für 2026 nur noch das untere Ende der bisherigen Umsatzspanne um 3 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|980,8 Mio. $
|146,1 Mio. $
|Bereinigtes EBITDA
|465,8 Mio. $
|−5,2 Mio. $
|Bereinigte EBITDA-Marge
|47,5 %
|–
|Betriebsergebnis
|50,4 Mio. $
|−130,2 Mio. $
|Nettoverlust
|−37,5 Mio. $
|−119,6 Mio. $
|Ergebnis je Aktie
|−0,13 $
|−0,50 $
Quelle: Nebius, Quartalsbericht Q3 2026 vom 12. November 2026; eigene Berechnung der Marge
Der eigentliche Schock war aber der Investitionsplan. Für 2026 rechnet Nebius mit Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar, für 2027 mit 40 bis 45 Milliarden Dollar – bei einem Umsatzziel von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Auf jeden Dollar Umsatz kämen damit mehr als drei Dollar Investitionen. Die Finanzschulden sind seit Jahresbeginn auf rund 14,2 Milliarden Dollar gestiegen, ihnen stehen 7,4 Milliarden Dollar liquide Mittel gegenüber. Entlastung bringen Vorauszahlungen der Kunden, die in der Bilanz auf 9,4 Milliarden Dollar angewachsen sind. Laut Management decken sie bei den neuen Verträgen mehr als den gesamten Kapitalbedarf. Die Gewinnschwelle vor Steuern will Nebius bis Ende 2027 erreichen.
Bei der Bewertung wird es spannend. Mit rund 293 Millionen Aktien kam Nebius zum Freitagsschluss auf einen Börsenwert von knapp 34 Milliarden Dollar. Gemessen am Umsatzziel für 2027 entspricht das nach Rechnung der Redaktion einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 3. Ein klassisches KGV lässt sich wegen der Verluste nicht sinnvoll bilden. Der direkte Wettbewerber CoreWeave war am selben Tag mit rund 29,6 Milliarden Dollar sogar etwas niedriger bewertet, setzt aber bereits deutlich mehr um. Beide Aktien spiegeln dasselbe Dilemma: enormes Wachstum, finanziert mit enormen Schulden.
|Kennzahl
|Nebius
|CoreWeave
|Umsatz Q3 2026
|0,98 Mrd. $
|3,66 Mrd. $
|Wachstum zum Vorjahr
|+571 %
|+168 %
|Börsenwert (13.11.)
|rund 34 Mrd. $
|rund 29,6 Mrd. $
|Umsatzziel
|12–13 Mrd. $ (2027)
|13,0–13,3 Mrd. $ (2026)
|Nachbörslich 17.11.
|ca. +4 %
|ca. +5 %
Börsenwert Nebius: eigene Rechnung zum Schlusskurs vom 13.11.2026. Nachbörsliche Veränderung vom 17.11.2026 laut Investing.com.
Quelle: Unternehmensberichte Q3 2026; stockanalysis.com; Investing.com
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Nebius Aktie? Gesenkte Ziele, aber großer Abstand zum Kurs
Nach den Zahlen haben zahlreiche Häuser ihre Kursziele gesenkt, die meisten blieben aber bei positiven Einstufungen. Laut MarketBeat lag das durchschnittliche Kursziel am 17. November bei 226 Dollar – fast doppelt so hoch wie der Freitagsschluss. Die Spanne der nach den Zahlen genannten Ziele reicht nach Recherche der Redaktion von rund 125 bis rund 314 Dollar. Als Hauptgründe für die Senkungen nennen Analysten die Verzögerungen in Vineland und die gestiegenen Investitionen; als Argument für die Zuversicht die Vertragskonditionen mit hohen Vorauszahlungen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion. Auffällig ist: Selbst die vorsichtigsten Ziele liegen über dem Freitagsschluss – der Markt preist damit deutlich mehr Risiko ein als die meisten Analysten.
Charttechnik
Wo liegen die entscheidenden Marken? Die Zone um 116 Dollar im Fokus
Charttechnisch befindet sich die Nebius-Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Seit dem Hoch im Juni reiht sich ein tieferes Hoch an das nächste. Als Orientierung dient zunächst die Zone um 116 Dollar, das Schlussniveau vom vergangenen Freitag, die zuletzt die Untergrenze der Verkaufswelle markierte. Darüber wird die Marke von rund 138 Dollar wichtig, das vorbörsliche Niveau am Tag der Zahlen, und schließlich die Zone um 155 Dollar, von der der Absturz ausging. Nach drei so heftigen Verlusttagen gilt die Aktie kurzfristig als stark überverkauft. Ob die nachbörsliche Erholung zur Trendwende taugt, müssen die kommenden Handelstage zeigen. Pessimisten wie das Portal Invezz halten sogar einen Rückfall in Richtung 50 Dollar für möglich.
Szenarien
Wie steht es um die Nebius Aktienprognose? Drei Wege, wie der Markt sie diskutiert
Eine eigene Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab. Die Debatte im Markt lässt sich aber in drei Szenarien bündeln.
Szenario 1: Der Nvidia-Rückenwind trägt
Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung bleibt so stark, wie es Nvidias Ausblick nahelegt. Nebius bringt die verzögerten Kapazitäten ans Netz, die Vorauszahlungen fließen. Dann könnte sich die Aktie den Zielen nähern, die Analysten im Schnitt nennen.
Szenario 2: Seitwärts bis zu den nächsten Zahlen
Die Nachfrage stimmt, doch Finanzierung und Verzögerungen bleiben Thema. Die Nebius-Aktie pendelt zwischen der Zone um 116 Dollar und den Marken um 138 bis 155 Dollar, bis die Zahlen zum vierten Quartal Klarheit bringen.
Szenario 3: Die Finanzierungssorge siegt
Steigende Zinsen, neue Wandelanleihen oder Aktienverkäufe verwässern die Aktionäre, weitere Verzögerungen drücken die Prognose. Dann droht ein Bruch der jüngsten Tiefs – Pessimisten nennen deutlich tiefere Marken.
Termine
Was Anleger bei der Nebius Aktie jetzt beobachten
Häufige Fragen zur Nebius Aktienanalyse
Warum ist die Nebius Aktie nachbörslich gestiegen?
Weil Nvidia am 17. November Rekordzahlen und einen Ausblick von 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal vorgelegt hat. Das stützt die Erwartung, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung hoch bleibt, von der Nebius als KI-Cloud-Anbieter lebt.
Warum war die Nebius Aktie zuvor so stark gefallen?
Nach den Quartalszahlen vom 12. November belasteten ein vorsichtigerer Jahresausblick wegen verzögerter Partner-Rechenzentren und geplante Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar im Jahr 2027. In drei Handelstagen verlor die Aktie rund 31 Prozent.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für die Nebius Aktie?
Laut MarketBeat lag das durchschnittliche Kursziel am 17. November bei 226 Dollar. Die nach den Zahlen genannten Ziele reichen von rund 125 bis rund 314 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Ist Nebius profitabel?
Operativ ja, im dritten Quartal erstmals. Unter dem Strich stand wegen hoher Zinskosten noch ein Nettoverlust. Die Gewinnschwelle vor Steuern peilt Nebius bis Ende 2027 an.
Was entscheidet über die Nebius Aktienprognose?
Vor allem, ob verzögerte Kapazitäten rechtzeitig ans Netz gehen und ob die Milliardeninvestitionen über Vorauszahlungen und Kredite finanziert werden können, ohne die Aktionäre stark zu verwässern.
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