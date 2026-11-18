Erst der freie Fall, jetzt der Hoffnungsschimmer: Die Nebius Aktie (Ticker NBIS, ISIN NL0009805522) profitiert am Mittwoch von den Rekordzahlen des KI-Chipkonzerns Nvidia. Auf Tradegate kostete das Papier um 09:25 Uhr 104,88 Euro, ein Plus von 8,85 Prozent. An der Nasdaq war die Aktie am Dienstag noch mit 106,04 US-Dollar und einem Minus von 1 Prozent aus dem Handel gegangen; nachbörslich ging es nach den Nvidia-Zahlen je nach Uhrzeit um 4 bis 11 Prozent nach oben. Vom Rekord im Juni ist die Aktie dennoch rund 60 Prozent entfernt. Diese Nebius Aktienanalyse zeigt, warum die KI-Cloud zuletzt so unter Druck geriet, was die Zahlen hergeben und was die Nebius Aktienprognose jetzt bestimmt.
Nebius Aktienanalyse: Nach 60 Prozent Absturz springt die KI-Cloud dank Nvidia an – Wendepunkt oder nur ein Atemzug im Abwärtstrend?
Nvidias Rekordzahlen sorgen bei Nebius für Erleichterung: Auf Tradegate steigt die Aktie am Morgen um fast 9 Prozent. Doch nach verzögerten Rechenzentren, gesenkter Prognose und Milliarden-Investitionen bleibt die Skepsis groß. Unsere Nebius Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die Nebius Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nebius Group N.V., Amsterdam
- Ticker / ISIN
- NBIS / NL0009805522
- Index
- Nasdaq 100
- Umsatz Q3 2026
- 980,8 Mio. US-Dollar (+571 %)
- Auftragsbestand (RPO)
- 38,7 Mrd. US-Dollar
- Prognose Umsatz 2026
- unteres Ende von 3,0 bis 3,4 Mrd. $
- Ausblick Umsatz 2027
- 12 bis 13 Mrd. US-Dollar
- Großkunden
- Microsoft, Meta
Stand: 18.11.2026, Kurs Tradegate 09:25 Uhr; Geschäftszahlen laut Nebius (Q3 2026)
Nvidia als Stimmungsretter
Nvidias Rekordumsatz und der 130-Milliarden-Ausblick zeigen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ungebrochen ist.
Rekordquartal, aber gesenkte Prognose
Der Umsatz versiebenfachte sich nahezu, doch wegen Verzögerungen bei Rechenzentren peilt Nebius nur noch das untere Ende der Jahresprognose an.
Investitionen explodieren
Für 2027 plant Nebius 40 bis 45 Milliarden Dollar Investitionen – bei 12 bis 13 Milliarden Dollar Umsatz.
Analysten kappen Ziele
Mindestens sieben Häuser senkten nach den Zahlen ihre Kursziele, die meisten bleiben aber bei Kaufen.
Der Auslöser
Was ist bei der Nebius Aktie passiert – und warum hilft Nvidia?
Nebius vermietet genau das, was Nvidia verkauft: Rechenleistung auf Basis von Nvidia-Grafikprozessoren. Starke Nvidia-Zahlen sind deshalb ein direktes Signal für die Nachfrage.
Nvidia meldete am Dienstagabend für das abgelaufene Quartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, davon 107,6 Milliarden Dollar mit Rechenzentren, und stellte für das laufende Quartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Für Neocloud-Anbieter wie Nebius und CoreWeave ist das eine Bestätigung, dass der Hunger nach KI-Kapazität anhält. Entsprechend kräftig fiel die Erholung aus. Sie folgt auf einen beispiellosen Ausverkauf: Nach den eigenen Quartalszahlen am 12. November verlor die Aktie binnen drei Handelstagen rund 31 Prozent. Am Montag drückten zudem neue US-Exportregeln für KI-Chips nach Südostasien die gesamte Branche.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Nebius sein Geld? KI-Rechenleistung zur Miete
Nebius ist aus dem internationalen Geschäft des früheren russischen Internetkonzerns Yandex hervorgegangen und sitzt heute in Amsterdam. Das Unternehmen baut eigene Rechenzentren – etwa im finnischen Mäntsälä, in Missouri und Alabama – und mietet zusätzliche Kapazität bei Drittanbietern an. Kunden bezahlen für den Zugriff auf Nvidia-Grafikprozessoren und die dazugehörige Cloud-Software. Zu den größten Abnehmern zählen Microsoft mit einem Vertrag über 17,4 Milliarden Dollar über fünf Jahre und Meta. Seit Beginn des dritten Quartals kamen laut Nebius Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar hinzu, unter anderem mit Databricks, Palantir, Snowflake und IBM Research. Nvidia selbst ist mit 2 Milliarden Dollar beteiligt. Daneben hält Nebius Beteiligungen wie am Datenbankanbieter ClickHouse und am Datendienstleister Toloka.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen und wie teuer ist die Nebius Aktie?
Auf dem Papier war das dritte Quartal ein Rekord. Der Umsatz schoss um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar, Analysten hatten rund 907 Millionen Dollar erwartet. Das bereinigte EBITDA lag mit 465,8 Millionen Dollar ebenfalls klar über dem Konsens, die Marge erreichte 47 Prozent. Allerdings enthält der Umsatz rund 325 Millionen Dollar an einmaligen Erlösen. Unter dem Strich blieb ein Verlust aus fortgeführten Geschäften von 37,5 Millionen Dollar. Der Auftragsbestand stieg auf 38,7 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahresquartal
|Konsens Q3
|Umsatz
|980,8 Mio. $
|146,1 Mio. $
|rund 907 Mio. $
|Bereinigtes EBITDA
|465,8 Mio. $
|-5,2 Mio. $
|351,8 Mio. $
|Ergebnis je Aktie (fortgeführt)
|-0,13 $
|-0,50 $
|–
|Investitionen (Capex)
|rund 7,3 Mrd. $
|955,5 Mio. $
|–
|Auftragsbestand (RPO)
|38,7 Mrd. $
|–
|–
Q3-Umsatz enthält rund 325 Mio. US-Dollar Einmalerlöse. RPO = vertraglich gesicherter Auftragsbestand.
Quelle: Nebius, Aktionärsbrief Q3 2026 (12.11.2026); Newsquawk
Verunsichert hat die Anleger der Ausblick. Weil sich die Inbetriebnahme angemieteter Rechenzentren verzögert, unter anderem in New Jersey, erwartet Nebius für 2026 nur noch einen Umsatz am unteren Ende von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar. Die Investitionen steigen dagegen auf rund 27 Milliarden Dollar. Für 2027 stellt das Management 12 bis 13 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht – bei Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar. Diese sollen zu 75 bis 85 Prozent über Kundenvorauszahlungen und besicherte Kredite finanziert werden. Die Gewinnschwelle vor Steuern peilt Nebius erst für das Schlussquartal 2027 an.
|Kennzahl
|Nebius
|CoreWeave
|Schlusskurs 17.11.2026
|106,04 $
|rund 49,86 $
|Marktkapitalisierung
|rund 31 Mrd. $
|rund 33,5 Mrd. $ (12.11.)
|Umsatzprognose 2026
|3,0–3,4 Mrd. $ (unteres Ende)
|13,0–13,3 Mrd. $
|Capex-Plan 2026
|rund 27 Mrd. $
|37–39 Mrd. $
|Forward-EV/Umsatz
|rund 3–4
|rund 3–4
Kurse Nasdaq-Schluss 17.11.2026 bzw. eigene Rückrechnung. Forward-EV/Umsatz laut Yahoo-Vergleich vom 12.11.2026.
Quelle: onvista; stockanalysis.com; Yahoo Finance (12.11.2026); Nebius; CoreWeave
Gemessen an den erwarteten Umsätzen ist die Nebius Aktie nach dem Absturz deutlich günstiger als im Sommer: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis der erwarteten Umsätze liegt laut stockanalysis.com bei rund 3,7, laut TIKR deutlich unter dem Fünf-Jahres-Schnitt von rund 10,6. Die Kehrseite: Gewinne sind noch Jahre entfernt, und die Verschuldung wächst mit jedem neuen Rechenzentrum. Nebius hat sich in diesem Jahr unter anderem über Wandelanleihen von 5,75 Milliarden Dollar, eine Kreditlinie über 3,5 Milliarden Dollar und Aktienverkäufe über die Börse finanziert.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Nebius Aktienprognose?
Die Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch, haben aber kräftig zurückgerudert. Laut MarketBeat raten 21 erfasste Analysten im Schnitt zu „Moderate Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 222,67 Dollar – mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses. TipRanks zählt neun Kauf-, zwei Halten- und eine Verkaufsempfehlung. Nach den Q3-Zahlen haben mindestens sieben Häuser ihre Ziele gesenkt, teils um die Hälfte; die danach veröffentlichten Kursziele reichen von 125 bis 380 Dollar. Die enorme Spanne zeigt, wie unterschiedlich der Markt Ausführungsrisiken und Finanzierungsbedarf bewertet. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die Nebius Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch bleibt die Nebius Aktie trotz des Sprungs klar im Abwärtstrend. Auf Euro-Basis liegt der Kurs laut boerse.de deutlich unter der 20-Tage-Linie (rund 129 Euro), der 50-Tage-Linie (rund 167 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 158 Euro). Am Dienstag markierte die Aktie mit 96,30 Euro ein neues Sechs-Monats-Tief. Auf Dollar-Basis sehen Chartbeobachter von blockchain.news Unterstützungen bei rund 103,50 und 100,50 Dollar, erste Widerstände bei rund 111 und 115 Dollar. Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt bei rund 33 und damit nahe am überverkauften Bereich – eine typische Ausgangslage für technische Gegenbewegungen. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Nebius Aktie?
Die Szenarien
Nebius Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Nebius Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Die Erholung trägt
Nvidia-Rückenwind und pünktlich startende Rechenzentren stellen das Vertrauen wieder her. Dann rücken die Widerstände um 111 und 115 Dollar und auf Euro-Basis die 20-Tage-Linie bei rund 129 Euro in den Blick.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Aktie schwankt um die Marke von 100 Dollar, bis Nebius bei den Kapazitäten in New Jersey und beim Umsatzziel Fortschritte belegt.
Szenario 3: Der Abwärtstrend setzt sich fort
Weitere Verzögerungen, neue Kapitalmaßnahmen oder strengere Exportregeln drücken die Aktie unter das Tief vom Dienstag bei 96,30 Euro.
Termine
Was Anleger bei der Nebius Aktie jetzt beobachten sollten
Anleger sollten neben Kapazitätsmeldungen auf neue Großverträge, weitere Finanzierungsschritte und die Entwicklung bei Wettbewerber CoreWeave achten. Auch der Börsengang von Anthropic am Donnerstag dürfte zeigen, wie viel Kapital Investoren weiterhin in die KI-Infrastruktur lenken wollen.
Häufige Fragen zur Nebius Aktienanalyse
Warum steigt die Nebius Aktie heute?
Nvidia hat am Dienstagabend Rekordzahlen und einen Umsatzausblick von rund 130 Milliarden Dollar vorgelegt. Das gilt als Signal für anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung, die Nebius vermietet.
Warum ist die Nebius Aktie zuvor so stark gefallen?
Nach den Q3-Zahlen am 12. November senkte Nebius die Umsatzprognose 2026 auf das untere Ende der Spanne und kündigte Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar für 2027 an. Binnen drei Tagen verlor die Aktie rund 31 Prozent.
Ist Nebius profitabel?
Operativ erzielte Nebius im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 465,8 Millionen Dollar. Unter dem Strich stand ein Verlust von 37,5 Millionen Dollar; die Gewinnschwelle vor Steuern ist für Ende 2027 geplant.
Was sagen Analysten zur Nebius Aktienprognose?
Laut MarketBeat raten 21 Analysten im Schnitt zu „Moderate Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 222,67 Dollar. Nach den Zahlen reichen die Ziele von 125 bis 380 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Nebius?
Ende September lag der vertraglich gesicherte Auftragsbestand bei 38,7 Milliarden Dollar.
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