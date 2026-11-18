Erst der freie Fall, jetzt der Hoffnungsschimmer: Die Nebius Aktie (Ticker NBIS, ISIN NL0009805522) profitiert am Mittwoch von den Rekordzahlen des KI-Chipkonzerns Nvidia. Auf Tradegate kostete das Papier um 09:25 Uhr 104,88 Euro, ein Plus von 8,85 Prozent. An der Nasdaq war die Aktie am Dienstag noch mit 106,04 US-Dollar und einem Minus von 1 Prozent aus dem Handel gegangen; nachbörslich ging es nach den Nvidia-Zahlen je nach Uhrzeit um 4 bis 11 Prozent nach oben. Vom Rekord im Juni ist die Aktie dennoch rund 60 Prozent entfernt. Diese Nebius Aktienanalyse zeigt, warum die KI-Cloud zuletzt so unter Druck geriet, was die Zahlen hergeben und was die Nebius Aktienprognose jetzt bestimmt.