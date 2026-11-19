Der heutige Kursrutsch hat zunächst wenig mit Nebius selbst zu tun. Mit dem Handelsstart von Anthropic fielen die US-Börsen auf ihre Tagestiefs, Anleger nahmen im gesamten KI-Sektor Gewinne mit. Am härtesten traf es die sogenannten Neoclouds, also Unternehmen, die Rechenleistung für künstliche Intelligenz vermieten. Der größere Rivale CoreWeave verlor gut sechs Prozent, Nebius noch deutlich mehr.

Dass die Aktie stärker fällt als der Rest, liegt an der Vorgeschichte. Der Markt war bereits nervös, und Nebius hat ihm in den vergangenen Tagen mehrere Gründe dafür geliefert.