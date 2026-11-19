Die Marke von 100 Dollar ist gefallen. Die Nebius Aktie verlor am Donnerstag 9,39 Prozent und schloss bei 96,92 Dollar – ein Minus von 10,04 Dollar je Aktie und der größte Tagesverlust im gesamten Nasdaq 100. Für den niederländischen Betreiber von KI-Rechenzentren ist es der vorläufige Tiefpunkt eines beispiellosen Abstiegs: Schon vor dem heutigen Handel hatte die Aktie fast 64 Prozent gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch verloren.
Nebius Aktie: Minus 9,4 Prozent und unter 100 Dollar – der einstige KI-Liebling ist Schlusslicht im Nasdaq 100
Die Nebius Aktie fällt auf 96,92 Dollar und verliert an einem Tag mehr als zehn Dollar. Kein anderer Wert im Nasdaq 100 schnitt schlechter ab. Vom Jahreshoch hat der KI-Cloud-Anbieter rund zwei Drittel eingebüßt. Verspätete Kapazitäten, steigende Kosten und Insiderverkäufe belasten.
Der Tag
Nebius Aktie: Im Sog des großen KI-Ausverkaufs
Der heutige Kursrutsch hat zunächst wenig mit Nebius selbst zu tun. Mit dem Handelsstart von Anthropic fielen die US-Börsen auf ihre Tagestiefs, Anleger nahmen im gesamten KI-Sektor Gewinne mit. Am härtesten traf es die sogenannten Neoclouds, also Unternehmen, die Rechenleistung für künstliche Intelligenz vermieten. Der größere Rivale CoreWeave verlor gut sechs Prozent, Nebius noch deutlich mehr.
Dass die Aktie stärker fällt als der Rest, liegt an der Vorgeschichte. Der Markt war bereits nervös, und Nebius hat ihm in den vergangenen Tagen mehrere Gründe dafür geliefert.
Die Belastungen
Vier Gründe, warum die Anleger die Geduld verlieren
Gesenkte Prognose. Mit den Zahlen zum dritten Quartal hat Nebius die obere Grenze der Umsatzprognose für 2026 von 3,4 auf 3,2 Milliarden Dollar gekappt. Die Aktie verlor danach fast 17 Prozent, obwohl Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertrafen.
Verspätete Kapazitäten. Rechenzentren externer Partner werden später fertig als geplant. Ein Teil der für Dezember erwarteten Erlöse verschiebt sich ins Jahr 2027.
Steigende Kosten. Die Investitionsplanung für 2026 wurde auf rund 27 Milliarden Dollar angehoben, der Zinsaufwand ist auf 295 Millionen Dollar gestiegen.
Insiderverkäufe. Die Verwaltungsratsvorsitzende und der Vertriebschef haben in den vergangenen Tagen Aktien verkauft, wenn auch in überschaubarem Umfang.
Heute kam eine weitere Nachricht hinzu, die zwiespältig aufgenommen wurde. Nebius hat sich in Israel zusätzliche Rechenzentrumskapazität von 134 Megawatt gesichert. Das ist strategisch ein Ausbau, kurzfristig aber wenig hilfreich: Die Kapazität steht Berichten zufolge erst 2028 zur Verfügung. Mehr Verpflichtungen heute, mehr Umsatz erst in zwei Jahren – genau diese Rechnung macht den Markt derzeit skeptisch.
Die Gegenseite
Die Nachfrage ist da – das Problem ist der Zeitplan
Bei aller Kritik: Am Geschäft selbst zweifelt kaum jemand. Im dritten Quartal übertraf Nebius die Umsatzerwartung von rund 908 Millionen Dollar deutlich, der bereinigte Verlust je Aktie fiel mit 31 Cent weniger als halb so hoch aus wie befürchtet. Kunden schließen nach Angaben des Unternehmens größere und länger laufende Verträge ab. Konzernchef Arkady Volozh betonte, die Nachfrage nach KI sei real und erheblich.
Die Analysten
Zwischen Kaufempfehlung und 50-Dollar-Warnung
Die Meinungen gehen weit auseinander. Die von TipRanks erfassten Analysten stufen die Aktie im Schnitt als moderaten Kauf ein, neun Häuser raten zum Einstieg. Zugleich hat Zacks Research das Papier heute auf Halten abgestuft, und mindestens ein Kursziel wurde zuletzt halbiert. Charttechniker des Portals Invezz halten sogar einen Rückgang bis zur Marke von 50 Dollar für möglich. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Charttechnisch ist die Lage eindeutig angeschlagen. Die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar ist unterschritten, die Aktie notiert so tief wie seit dem Frühjahr nicht mehr. Als erster Widerstand gilt nun der Vortagesschluss bei 106,96 Dollar.
FAQ
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum fällt die Nebius Aktie?
Wegen des Ausverkaufs bei KI-Infrastrukturwerten, einer gesenkten Umsatzprognose, verspäteter Rechenzentrumskapazitäten und hoher Investitionskosten.
Wie stark ist die Aktie gefallen?
Am 19. November um 9,39 Prozent auf 96,92 Dollar. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch sind es rund zwei Drittel.
War Nebius der größte Verlierer im Nasdaq 100?
Ja, am 19. November 2026.
Wie lautet die Umsatzprognose für 2026?
3,0 bis 3,2 Milliarden Dollar, zuvor 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar.
Was macht Nebius?
Das Unternehmen betreibt Rechenzentren und vermietet Rechenleistung für Anwendungen der künstlichen Intelligenz.
Fazit
Nebius Aktie: Wachstum auf Kredit braucht Vertrauen – und das fehlt gerade
Die Nebius Aktie ist zum Gradmesser für die Stimmung im KI-Sektor geworden. Das Unternehmen wächst schnell, muss dafür aber Milliarden vorfinanzieren und liefert Kapazitäten später als versprochen. In einem Markt, der gerade jede KI-Wette hinterfragt, wird das hart bestraft. Eine Wende ist jederzeit möglich, die hohe Leerverkaufsquote kann sie sogar beschleunigen. Verlässlich wird sie aber erst, wenn Nebius zeigt, dass Zeitpläne und Finanzierung halten.
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