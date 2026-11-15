Plus 15 Prozent am Mittwoch, minus 17 Prozent am Donnerstag, minus 10 Prozent am Freitag: Die Nebius-Aktie erlebte eine Woche wie auf der Achterbahn. Am Ende steht ein Minus von 10,51 Prozent auf 115,88 Dollar – einer der größten Nasdaq100 Verlierer. Binnen eines Monats hat die Aktie 44 Prozent verloren. Und das ausgerechnet nach dem besten Quartal der Firmengeschichte. Unsere Nebius-Aktie Prognose klärt, ob hier ein Schnäppchen wartet oder eine Falle.
Nebius Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer trotz 571 Prozent Wachstum – Schnäppchen oder Schuldenfalle?
Die Nebius-Aktie verliert 10,51 Prozent und gehört zu den größten Nasdaq100 Verlierern der Woche – trotz des besten Quartals der Firmengeschichte. Ein vorsichtiger Ausblick, Investitionen von bis zu 45 Milliarden Dollar und die Führungskrise bei Nvidia lasten auf dem KI-Cloudanbieter. Unsere Nebius-Aktie Prognose zeigt, was die Nebius Chartanalyse nach dem Absturz von 44 Prozent in einem Monat signalisiert und was die Nebius Aktienprognose mittel- bis langfristig entscheidet.
Die Woche
Rekordquartal, dann der Absturz
Vor den Zahlen stieg die Aktie am Mittwoch um 15,44 Prozent. Am Donnerstag legte Nebius das stärkste Quartal seiner Geschichte vor: Der Umsatz stieg um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar. Doch die Börse las das Kleingedruckte. Für 2026 erwartet Nebius nur das untere Ende der Umsatzspanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, für 2027 plant der Konzern Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar. Am selben Tag trat Nvidia-Chef Jensen Huang zurück – und mit ihm wackelte die wichtigste Stütze der Neoclouds. Die Aktie stürzte um 16,84 Prozent ab. Am Freitag senkten die Bank of America und Baird ihre Kursziele, es ging um weitere 9,92 Prozent abwärts.
Kurzfristige Prognose
Nebius Chartanalyse: im freien Fall
Die Nebius Chartanalyse zeigt einen intakten Abwärtstrend mit hoher Dynamik. Der Ausbruchsversuch vom Mittwoch bis auf rechnerisch rund 155 Dollar ist vollständig gescheitert. Nun rückt die runde Marke von 100 Dollar als wichtigste Unterstützung in den Fokus. Nach oben bildet die Zone um 129 bis 134 Dollar – das Niveau vor dem Zahlenausbruch – den ersten Widerstand. Erst darüber würde sich das Bild aufhellen. Für die kurzfristige Nebius-Aktie Prognose sind die Nvidia-Zahlen am 17. November der wichtigste Termin: Bestätigt Nvidia die Partnerschaft mit den Neoclouds, könnte sich die Lage beruhigen.
Szenario 1: Gegenbewegung Richtung 130 Dollar
Beruhigende Signale von Nvidia und eine gesicherte Finanzierung könnten eine technische Erholung auslösen.
Szenario 2: Bodenbildung über 100 Dollar
Die Aktie stabilisiert sich nach dem Ausverkauf und pendelt zwischen 100 und 130 Dollar.
Szenario 3: Bruch der 100 Dollar
Neue Zweifel an Finanzierung oder Nachfrage könnten den Abwärtstrend beschleunigen.
Mittel- bis langfristige Prognose
Nebius Aktienprognose: Wachstum auf Pump?
Mittel- bis langfristig ist Nebius eine der wachstumsstärksten Aktien im Nasdaq 100. Kaum ein Unternehmen steigert den Umsatz so schnell. Der Preis dafür sind gewaltige Investitionen in Rechenzentren, die über Schulden und neue Aktien finanziert werden müssen. Jede Störung an den Kreditmärkten trifft Nebius direkt. Hinzu kommt die Abhängigkeit von Nvidia als Lieferant und Partner. Die Analysten hielten zuletzt an hohen Zielen fest: Citi senkte Anfang November zwar auf 265 Dollar, das durchschnittliche Kursziel lag im Oktober bei rund 281 Dollar – inzwischen dürften weitere Senkungen folgen. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Nebius Aktienprognose entscheidet sich alles an der Frage, ob das Wachstum rechtzeitig profitabel wird.
Häufige Fragen zur Nebius-Aktie Prognose
Warum ist Nebius Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Ein vorsichtiger Ausblick, sehr hohe Investitionspläne und der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang belasteten die Aktie trotz Rekordumsatz.
Was zeigt die Nebius Chartanalyse?
Einen steilen Abwärtstrend. Die 100-Dollar-Marke ist die wichtigste Unterstützung, Widerstand liegt um 129 bis 134 Dollar.
Wie stark wächst Nebius?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar.
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