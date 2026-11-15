Nebius Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer trotz 571 Prozent Wachstum – Schnäppchen oder Schuldenfalle?

Warum ist Nebius Nasdaq100 Verlierer der Woche?

Ein vorsichtiger Ausblick, sehr hohe Investitionspläne und der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang belasteten die Aktie trotz Rekordumsatz.

Was zeigt die Nebius Chartanalyse?

Einen steilen Abwärtstrend. Die 100-Dollar-Marke ist die wichtigste Unterstützung, Widerstand liegt um 129 bis 134 Dollar.

Wie stark wächst Nebius?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar.