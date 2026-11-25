Warum ist die Nebius Aktie am Dienstag gefallen?

Eine Margenwarnung von Hewlett Packard Enterprise weckte Zweifel an der Profitabilität von KI-Infrastruktur. Nach dem Sprung vom Montag nahmen viele Anleger Gewinne mit.

Was ist eine Neocloud?

Ein Anbieter, der Rechenleistung mit spezialisierten KI-Chips an andere Unternehmen vermietet, als Alternative zu den großen Cloud-Konzernen.

Was erwartet Nebius für 2027?

Einen Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Ein Teil der für 2026 erwarteten Erlöse verschiebt sich in dieses Jahr.