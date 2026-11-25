Die Nebius Aktie hat Anlegern binnen 48 Stunden die volle Bandbreite der KI-Euphorie und KI-Angst gezeigt. Am Montag sprang das Papier im Sog der Nvidia-Erholung um rund 20 Prozent auf knapp 98 Dollar. Am Dienstag folgte der Rückschlag: Im US-Handel fiel die Aktie um mehr als 11 Prozent auf 86,60 Dollar und gab damit den Großteil des Vortagesgewinns wieder ab.
Nebius Aktie: Plus 20, minus 11 Prozent – die Neocloud-Achterbahn wird zur Nervenprobe
Die Nebius Aktie ist die wildeste KI-Wette der Woche. Erst schießt sie nach dem Nvidia-Comeback um rund 20 Prozent nach oben, dann rauscht sie um mehr als 11 Prozent ab. Dahinter stehen 571 Prozent Umsatzwachstum, 27 Milliarden Dollar Investitionen – und Rechenzentren, die später fertig werden als geplant.
Der Auslöser
Margenangst in der KI-Kette
Den Ausschlag gab eine Warnung aus der Branche: Der Serverhersteller Hewlett Packard Enterprise hatte eine schwächere Marge in Aussicht gestellt. Das weckte Zweifel daran, wie profitabel das Geschäft mit KI-Infrastruktur tatsächlich ist. Nebius vermietet als sogenannte Neocloud Rechenleistung auf Basis von Nvidia-Chips an KI-Firmen. Die Nebius Aktie reagiert deshalb besonders empfindlich auf jede Nachricht über Kosten, Margen und Nachfrage in diesem Markt.
Das Wachstum
Rasant, aber mit Verzögerung
Operativ wächst Nebius in atemberaubendem Tempo. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent auf 980,8 Millionen Dollar. Doch es gibt einen Haken: Weil Drittanbieter zusätzliche Rechenzentrumskapazitäten später bereitstellen als geplant, rechnet Nebius für 2026 nur noch mit einem Umsatz am unteren Ende der Prognosespanne. Ein Teil der Erlöse verschiebt sich ins Jahr 2027. Gleichzeitig plant das Unternehmen Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar in diesem Jahr.
Für 2027 stellt Nebius einen Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar in Aussicht. Gelingt das, wäre das ein Vielfaches des heutigen Niveaus. Für die Nebius Aktie heißt das: Die Bewertung hängt fast vollständig daran, dass die neuen Rechenzentren pünktlich ans Netz gehen und die Nachfrage hoch bleibt.
Nebius ist ein Hebel auf den KI-Boom – und Hebel wirken in beide Richtungen.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum ist die Nebius Aktie am Dienstag gefallen?
Eine Margenwarnung von Hewlett Packard Enterprise weckte Zweifel an der Profitabilität von KI-Infrastruktur. Nach dem Sprung vom Montag nahmen viele Anleger Gewinne mit.
Was ist eine Neocloud?
Ein Anbieter, der Rechenleistung mit spezialisierten KI-Chips an andere Unternehmen vermietet, als Alternative zu den großen Cloud-Konzernen.
Was erwartet Nebius für 2027?
Einen Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Ein Teil der für 2026 erwarteten Erlöse verschiebt sich in dieses Jahr.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.