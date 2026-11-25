Montag plus 20 Prozent, Dienstag minus 11 Prozent, Mittwoch vorbörslich minus 6 Prozent. Die Nebius Aktie (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Handelssymbol: YDX, US-Handelssymbol: NBIS) kommt nicht zur Ruhe. Mit einem Abschlag von 6,20 Prozent auf 81,90 Dollar gehört der Anbieter von KI-Rechenleistung vor Handelsbeginn zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Zum Tief der vergangenen zwölf Monate bei 73,52 Dollar fehlen nur noch gut 10 Prozent.
Nebius Aktie: Nasdaq100 Verlierer vorbörslich mit minus 6 Prozent – das Jahrestief rückt näher
Die Nebius Aktie zählt vorbörslich zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der KI-Cloud-Anbieter fällt um 6,20 Prozent auf 81,90 Dollar und nähert sich dem Tief der vergangenen zwölf Monate. Die Analyse zeigt, warum die Finanzierungsfrage die Aktie nicht loslässt und was neue Zollpläne damit zu tun haben.
Die Gründe für den Kursverlust
Teure Pläne in einem nervösen Markt
Nebius vermietet Rechenleistung für künstliche Intelligenz und baut dafür Rechenzentren in Europa und den USA. Das kostet enorme Summen. Für 2027 plant das Unternehmen Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar, bei einem erwarteten Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Bezahlen sollen das vor allem Vorauszahlungen von Kunden und Kredite, die mit der Technik besichert sind.
Genau an dieser Stelle setzt die Sorge der Anleger an. Am Dienstag hatte der Chef des Serverherstellers Hewlett Packard Enterprise laut Berichten gesagt, die Finanzierungssparte seines Konzerns meide Geschäfte mit solchen Anbietern. Am Mittwoch kamen Berichte über neue US-Zölle hinzu, die Technik für Rechenzentren verteuern könnten.
Finanzierungssorgen
Wenn Lieferanten das Kreditrisiko scheuen, wird der Ausbau teurer oder langsamer.
Zollberichte
Mögliche neue Abgaben auf Einfuhren aus 16 Handelspartnern belasten Technologiewerte. Die Nasdaq-Futures liegen mehr als 2 Prozent im Minus.
Zinsangst
Der Markt rechnet fest mit einer Zinserhöhung im Dezember. Höhere Zinsen treffen Unternehmen, die auf Kredit wachsen, besonders.
Verpuffte Erholung
Der Kurssprung vom Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ist vollständig aufgezehrt.
Einordnung
Wachstum von 571 Prozent reicht dem Markt nicht
Operativ wächst Nebius so schnell wie kaum ein anderes Unternehmen im Index. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent auf 981 Millionen Dollar, wobei 325 Millionen Dollar aus einer einmaligen Gebühr stammten. Zugleich kappte das Management die Umsatzprognose für 2026 auf das untere Ende der bisherigen Spanne.
Für den Nasdaq100 Verlierer zählt derzeit aber weniger das Wachstum als die Frage, wer es bezahlt. Vom Hoch bei 299,86 Dollar hat die Nebius Aktie mehr als 70 Prozent verloren. Ähnlich ergeht es dem größeren Konkurrenten CoreWeave, der am Dienstag knapp 12 Prozent einbüßte.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum ist die Nebius Aktie vorbörslich Nasdaq100 Verlierer?
Sorgen um die Finanzierung des teuren Rechenzentrumsausbaus, Berichte über neue US-Zölle und die Aussicht auf höhere Zinsen belasten. Die Aktie fällt am 25. November 2026 vorbörslich um 6,20 Prozent.
Wie weit ist die Nebius Aktie vom Jahrestief entfernt?
Vorbörslich notiert sie bei 81,90 Dollar. Das Tief der vergangenen 52 Wochen liegt bei 73,52 Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Nebius Aktie?
Die ISIN lautet NL0009805522, die WKN A1JGSL. An der Nasdaq wird die Aktie unter NBIS gehandelt, in Deutschland unter YDX.
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