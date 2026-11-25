Nebius vermietet Rechenleistung für künstliche Intelligenz und baut dafür Rechenzentren in Europa und den USA. Das kostet enorme Summen. Für 2027 plant das Unternehmen Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar, bei einem erwarteten Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Bezahlen sollen das vor allem Vorauszahlungen von Kunden und Kredite, die mit der Technik besichert sind.

Genau an dieser Stelle setzt die Sorge der Anleger an. Am Dienstag hatte der Chef des Serverherstellers Hewlett Packard Enterprise laut Berichten gesagt, die Finanzierungssparte seines Konzerns meide Geschäfte mit solchen Anbietern. Am Mittwoch kamen Berichte über neue US-Zölle hinzu, die Technik für Rechenzentren verteuern könnten.