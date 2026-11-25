Vorbörslich lag das Minus bei 6 Prozent, zur Eröffnung sind es fast 10. Die Nebius Aktie (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Handelssymbol: YDX, US-Handelssymbol: NBIS) verliert am Mittwoch kurz nach Handelsstart 9,56 Prozent auf 78,96 Dollar und steht auf Platz fünf der Nasdaq100 Verlierer. Zum Tief der vergangenen zwölf Monate bei 73,52 Dollar fehlen nur noch rund 7 Prozent.
Nebius Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 10 Prozent – nur noch 7 Prozent bis zum Jahrestief
Die Nebius Aktie gehört zum Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der KI-Cloud-Anbieter fällt um 9,56 Prozent auf 78,96 Dollar. Steigende Zinsen und der Absturz des Konkurrenten CoreWeave verschärfen die Sorge um die Finanzierung. Die Analyse zeigt, was jetzt auf dem Spiel steht.
Die Gründe für den Kursverlust
Teures Geld trifft teure Pläne
Nebius vermietet Rechenleistung für künstliche Intelligenz und baut dafür Rechenzentren. Für 2027 plant das Unternehmen Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar, bei einem erwarteten Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Die Lücke sollen Vorauszahlungen von Kunden und besicherte Kredite schließen.
Dieses Modell gerät von zwei Seiten unter Druck. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, was eine Zinserhöhung im Dezember so gut wie sicher macht. Und beim größeren Konkurrenten CoreWeave sind die Anleihen auf Rekordtiefs gefallen. Wenn Gläubiger dem Marktführer misstrauen, färbt das auf die ganze Branche ab.
Höhere Zinsen
Wer Rechenzentren auf Kredit baut, leidet unter jedem Zinsschritt direkt.
Ansteckung durch CoreWeave
Der Konkurrent fällt am Mittwoch auf ein neues Jahrestief. Anleger verkaufen die gesamte Gruppe.
Neue Zölle
Die US-Regierung hat Abgaben gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen. Das kann Server und Bauteile verteuern.
Flucht aus KI-Werten
Nvidia, dessen Chips Nebius vermietet, verliert zum Handelsstart mehr als 8 Prozent.
Einordnung
Die Marke von 73,52 Dollar wird zur Bewährungsprobe
Die Woche zeigt, wie nervös der Markt ist. Am Montag sprang die Nebius Aktie um 20 Prozent auf 97,80 Dollar. Am Dienstag verlor sie knapp 11 Prozent, am Mittwoch folgt das nächste Minus von fast 10 Prozent. Vom Hoch bei 299,86 Dollar ist der Nasdaq100 Verlierer inzwischen rund 74 Prozent entfernt.
Operativ wächst Nebius weiter rasant, im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent auf 981 Millionen Dollar. Die Börse stellt aber eine andere Frage: Reicht das Geld, um den Ausbau zu bezahlen, bevor die Erträge fließen? Fällt das Jahrestief, dürften charttechnisch orientierte Anleger weitere Verkäufe auslösen.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum ist die Nebius Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Höhere Inflation, die Aussicht auf steigende Zinsen und der Absturz des Konkurrenten CoreWeave belasten die Aktie. Sie fällt am 25. November 2026 zum Handelsstart um 9,56 Prozent auf 78,96 Dollar.
Wie weit ist die Nebius Aktie vom Jahrestief entfernt?
Das Tief der vergangenen 52 Wochen liegt bei 73,52 Dollar, rund 7 Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Nebius Aktie?
Die ISIN lautet NL0009805522, die WKN A1JGSL. An der Nasdaq wird die Aktie unter NBIS gehandelt, in Deutschland unter YDX.
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