Nebius vermietet Rechenleistung für künstliche Intelligenz und baut dafür Rechenzentren. Für 2027 plant das Unternehmen Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar, bei einem erwarteten Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Die Lücke sollen Vorauszahlungen von Kunden und besicherte Kredite schließen.

Dieses Modell gerät von zwei Seiten unter Druck. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, was eine Zinserhöhung im Dezember so gut wie sicher macht. Und beim größeren Konkurrenten CoreWeave sind die Anleihen auf Rekordtiefs gefallen. Wenn Gläubiger dem Marktführer misstrauen, färbt das auf die ganze Branche ab.