Nebius Aktie: 20 Prozent an einem Tag – und noch immer fehlen 37 Prozent bis zum alten Kurs

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:48 2 Min.

Die Nebius Aktie schließt am Montag 20,28 Prozent höher bei 97,80 Dollar und ist viertgrößter Gewinner im Nasdaq 100. Die 100-Dollar-Marke hat sie nicht geknackt. Was die Erholung trägt und was sie bremst.

Bild: Nebius Group N.V. (Media Kit, nebius.com/media-kit), Zuschnitt ohne Schriftzug aus Medium 2305

Bei der Nebius Aktie stand der Kurs zum Handelsschluss fast genau dort, wo er schon am Nachmittag gestanden hatte. 97,80 Dollar, ein Plus von 20,28 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von rund 81 Dollar (eigene Rechnung). Das reicht für Platz vier im Nasdaq 100. Andere Gewinner des Tages haben ihr Plus im Handelsverlauf ausgebaut, die Nebius Aktie hat ihres gehalten. Die runde Marke von 100 Dollar blieb unerreicht. Schlusskurs der Nebius Aktie 97,80 USD Tagesgewinn, Platz 4 im Nasdaq 100 +20,28 % Umsatzziel für 2027 12–13 Mrd. USD geplante Investitionen 2027 40–45 Mrd. USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:45 Uhr MEZ; Nebius-Quartalszahlen vom 12.11.2026 Der Rückblick Von 155 auf 81 Dollar in acht Handelstagen Um den heutigen Tag einzuordnen, hilft der Blick zurück. Am 11. November schloss die Nebius Aktie bei 154,69 Dollar. Dann kamen die Quartalszahlen mit einem höheren Investitionsplan und der Rücktritt von Jensen Huang bei Nvidia. Binnen acht Handelstagen verlor das Papier fast die Hälfte. Der heutige Sprung holt davon nur einen Teil zurück: Zum Kurs vom 11. November fehlen weiterhin rund 37 Prozent (eigene Rechnung). Das Modell Wachstum auf Vorkasse Nebius baut Rechenzentren, bestückt sie mit Nvidia-Prozessoren und vermietet die Rechenleistung. Für 2027 stellt das Management 12 bis 13 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, will dafür aber 40 bis 45 Milliarden Dollar investieren. Finanziert wird das zu einem großen Teil über Anzahlungen der Kunden. Dieses Modell lebt vom Vertrauen in den KI-Ausbau. Dass der wichtigste Lieferant seine Führungskrise beendet hat, stärkt dieses Vertrauen. Die Rechnung selbst bleibt dieselbe. Was für die Nebius Aktie spricht Verträge über mehr als 12 Milliarden Dollar seit Juli

Kunden finanzieren den Ausbau mit

Lieferant Nvidia stabilisiert

Plus von 20 Prozent bis zum Schluss gehalten Was Anleger bedenken sollten Bis zu 45 Milliarden Dollar Investitionen

Jahresprognose 2026 am unteren Ende

Marke von 100 Dollar nicht überwunden

Noch 37 Prozent unter dem Kurs vom 11. November Einordnung der Redaktion: Zwanzig Prozent an einem Tag sind viel. Gemessen am Absturz davor ist es eine Teilerholung. Dass die Nebius Aktie im Tagesverlauf nicht weiter zulegen konnte, während andere KI-Werte ihre Gewinne ausbauten, ist ein Hinweis darauf, dass Anleger bei den Investitionsplänen weiter skeptisch sind. Die 100 Dollar dürften in den nächsten Tagen zur Bewährungsprobe werden. FAQ Häufige Fragen zur Nebius Aktie Wie hat die Nebius Aktie heute geschlossen?

Bei 97,80 Dollar, 20,28 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Wie viel will Nebius 2027 investieren?

Das Management plant mit 40 bis 45 Milliarden Dollar bei einem Umsatzziel von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nebius Aktie?

ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL. Handelssymbol an der Nasdaq: NBIS. Handelssymbol an deutschen Börsen: YDX.

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