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Nebius Aktie: Microsoft-Kapazitäten verzögert – Kursrutsch als Kaufchance?

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 18:26 1 Min. Freedom Capital Markets

Der Kursrückgang nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen solle als Kaufgelegenheit genutzt werden. Die Aktie sei wegen des "enttäuschenden" Umsatzausblicks gefallen.

Bild: Nebius Group N.V. (Media Kit, nebius.com/media-kit)

Die Analysten von Freedom Capital empfehlen die Nebius-Aktie (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Ticker: NBIS) mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 314 USD zum Kauf. Der Kursrückgang nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen solle als Kaufgelegenheit genutzt werden. Die Aktie sei wegen des "enttäuschenden" Umsatzausblicks gefallen. Hintergrund sei die verzögerte Inbetriebnahme von Kapazitäten für Microsoft in Vineland im US-Bundesstaat New Jersey. Zudem könnten Bedenken hinsichtlich der angehobenen Prognose für die Investitionsausgaben bestehen. Dabei stelle sich die Frage, wie sich diese im schwierigen Kreditumfeld zu angemessenen Zinssätzen finanzieren ließen. Freedom Capital betrachte diese Probleme als "vorübergehend" und glaube weiterhin an die "starke, von langfristigen strukturellen Trends getragene Wachstumsgeschichte" von Nebius. Die Analysten von Freedom Capital sehen im Kursrückgang der Nebius-Aktie eine Kaufgelegenheit. (Analyse vom 13.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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