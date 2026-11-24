Nebius Aktie: Gestern plus 21 Prozent, heute der Rückschlag – wie viel Absturz steckt schon im Kurs

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:17 2 Min.

Die Nebius Aktie verliert am Dienstagvormittag 4,67 Prozent auf 85,51 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Am Montag war der KI-Cloud-Anbieter um 21 Prozent gestiegen. Hinter den Ausschlägen steht ein Unternehmen, das rasant wächst und dafür 27 Milliarden Dollar investieren will.

Bild: Nebius Group N.V. (Media Kit, nebius.com/media-kit), Zuschnitt ohne Schriftzug aus Medium 2305

Kaum eine Aktie zeigt die Nervosität rund um künstliche Intelligenz so deutlich. Die Nebius Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 85,51 Euro, ein Minus von 4,19 Euro oder 4,67 Prozent. Einen Tag zuvor hatte das Papier des Amsterdamer KI-Cloud-Anbieters 21 Prozent gewonnen. Auf den Finanzportalen gehört Nebius zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Kurs der Nebius Aktie am Vormittag 85,51 EUR Tagesverlust auf Tradegate −4,67 % Umsatzwachstum im dritten Quartal +571 % geplante Investitionen 2026 27 Mrd. USD Quelle : finanznachrichten (Tradegate, 10:29 Uhr); boerse-express; boerse-global Das Geschäft Wachstum mit einem teuren Preisschild Nebius vermietet Rechenleistung für KI-Anwendungen und gehört zu den sogenannten Neoclouds. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent. Die Kehrseite: Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar, gut vier Milliarden mehr als erwartet. Zugleich wurde das Umsatzziel für das Jahr an das untere Ende der Spanne gesenkt, weil sich Rechenzentren verzögern. In Israel kommen 134 Megawatt Kapazität an zwei Standorten hinzu. Der Kurs Mehr als 70 Prozent unter dem Rekord Am Montag schloss die Aktie bei 89,70 Euro, nachdem die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die gesamte Branche angetrieben hatte. Vom Rekordhoch hat sie dennoch mehr als 70 Prozent verloren. Citigroup-Analyst Tyler Radke senkte das Kursziel am 16. November von 265 auf 215 Dollar und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Eine Analyse bei Seeking Alpha kommt zu dem Schluss, der Kurs spiegele bereits ein sehr pessimistisches Szenario. Was für die Nebius Aktie spricht Umsatz plus 571 Prozent im Quartal

Citigroup bleibt bei der Kaufempfehlung

Neue Kapazität in Israel vereinbart

Viel Pessimismus bereits im Kurs Was Anleger bedenken sollten Investitionen von 27 Milliarden Dollar

Umsatzziel für 2026 gesenkt

Verzögerungen bei Rechenzentren

Extreme Tagesschwankungen Einordnung der Redaktion: Die Nebius Aktie ist ein Hebel auf den KI-Boom, in beide Richtungen. Das Unternehmen wächst schneller als fast jedes andere, verbrennt dafür aber enorme Summen. Ob der Kurs den schlimmsten Fall schon enthält, hängt daran, ob die Rechenzentren rechtzeitig ans Netz gehen und sich die Investitionen finanzieren lassen. FAQ Häufige Fragen zur Nebius Aktie Warum fällt die Nebius Aktie heute?

Nach dem Plus von 21 Prozent am Montag nehmen Anleger Gewinne mit, und KI-Werte geben am Dienstag breit nach. Was macht Nebius?

Das Unternehmen betreibt Rechenzentren und vermietet Rechenleistung für KI-Anwendungen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nebius Aktie?

ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL. US-Handelssymbol: NBIS (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: YDX.

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