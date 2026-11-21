Die Nebius Aktie (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Handelssymbol Frankfurt: YDX, US-Handelssymbol: NBIS, Nasdaq) hat am Freitag, 20. November 2026, fast 14 Prozent verloren und bei 83,25 Dollar geschlossen. Laut Finwire summierte sich der Rückgang schon bis Freitagmittag auf mehr als 40 Prozent in acht Handelstagen. Yahoo Finance führt Nebius in der Gruppe der Werte mit mehr als 20 Prozent Wochenverlust.
Nebius Aktie: Umsatz plus 571 Prozent, Kurs minus 40 Prozent in acht Tagen – das Lieferproblem des KI-Booms
Die Nebius Aktie schließt bei 83,25 Dollar und liegt rund zwei Drittel unter dem Hoch vom Juni. Die Nachfrage ist da, die Rechenzentren sind es nicht. Dazu kommen 45 Milliarden Dollar Investitionsplan.
Der Auslöser
Warum Rekordzahlen die Nebius Aktie nicht gerettet haben
Am 12. November meldete Nebius das größte Quartal der Firmengeschichte: 981 Millionen Dollar Umsatz, erwartet waren 907,5 Millionen. Rund 325 Millionen davon stammten allerdings aus einem Einmaleffekt. Die Nebius Aktie fiel trotzdem um rund 17 Prozent.
Der Grund ist ein Lieferproblem. Rechenzentrumskapazität von Drittanbietern, die Ende 2026 bereitstehen sollte, verzögert sich. Ein Teil der für Microsoft vorgesehenen Kapazität in New Jersey soll erst im zweiten Quartal 2027 geliefert werden. Den Jahresumsatz 2026 erwartet das Management nun am unteren Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig hob Nebius die Investitionspläne weit über die Erwartungen der Wall Street an.
Die Debatte
Kaufgelegenheit oder Warnsignal? Was über die Nebius Aktie gestritten wird
Der Investor Michael Burry, der nach eigenen Angaben auf fallende Kurse bei Nebius setzt, bezeichnete laut Investing.com die Abhängigkeit der Branche von Nvidia und die schuldenfinanzierten Ausbaumodelle als grundlegende Schwachstellen. Das ist die Sicht eines Leerverkäufers mit eigenem wirtschaftlichem Interesse. Eine Stellungnahme von Nebius dazu liegt uns nicht vor.
Die Gegenposition vertritt Rosenblatt-Analyst McPeake, der die Verzögerung laut Benzinga für vorübergehend hält und von einem kleinen Makel in einem starken Quartal spricht. Auch Bernstein sieht laut Investing.com eine starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung, verweist aber auf Lieferverzögerungen und Finanzierungsfragen in der gesamten Branche. Einschätzungen von Analysten sind die der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Nebius Aktie
Warum fällt die Nebius Aktie trotz Rekordumsatz?
Weil sich Rechenzentrumskapazität verzögert, der Jahresumsatz am unteren Ende der Prognose landet und die Investitionen stark steigen.
Was ist eine Neocloud?
Ein Anbieter, der spezialisierte Rechenzentren für KI betreibt und die Rechenleistung vermietet, oft mit hohem Fremdkapitaleinsatz.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nebius Aktie?
ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, US-Handelssymbol NBIS an der Nasdaq. Das deutsche Kürzel bitte beim Broker prüfen.
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