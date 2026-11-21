Der Grund ist ein Lieferproblem. Rechenzentrumskapazität von Drittanbietern, die Ende 2026 bereitstehen sollte, verzögert sich. Ein Teil der für Microsoft vorgesehenen Kapazität in New Jersey soll erst im zweiten Quartal 2027 geliefert werden. Den Jahresumsatz 2026 erwartet das Management nun am unteren Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig hob Nebius die Investitionspläne weit über die Erwartungen der Wall Street an.