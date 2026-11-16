Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nebius Group N.V. (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL, Ticker: NBIS) unter die Lupe.
Nebius Aktie im Tiefflug: Enttäuschender Ausblick überschattet Umsatzrekord – Jetzt Aktien kaufen?
571% Umsatzwachstum reichen nicht: Nebius verliert 8%, während Milliardeninvestitionen und ein enttäuschender Ausblick die Anleger verunsichern.
Jens Klatt verfolge die Entwicklungen im boomenden, aber hochvolatilen Bereich der KI-Infrastruktur für dich hautnah. Die Nebius Aktie habe am vergangenen Donnerstag einen herben Rückschlag erlebt und sei um 8% eingebrochen. Obwohl eines der größten börsennotierten Neocloud-Unternehmen für das dritte Quartal einen Umsatz gemeldet habe, der die Analystenschätzungen übertroffen habe, habe eine enttäuschende Prognose die Papiere auf Talfahrt geschickt. Für Investoren, die im Bereich der künstlichen Intelligenz Aktien kaufen möchten, stelle sich nun die Frage, ob dieser Rücksetzer ein antizyklisches Kaufsignal oder eine handfeste Warnung sei. Im Folgenden schlüssele Klatt dir die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht auf.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Nebius Aktie
1. 📊 Umsatz top, Ausblick ein Flop
Starkes Wachstum: Operativ habe Nebius im dritten Quartal stark abgeliefert. Der Umsatz sei um beeindruckende 571% auf 980,8 Millionen US-Dollar gestiegen und habe damit die Konsensschätzung (907,5 Millionen US-Dollar) geschlagen. Gleichzeitig sei der Nettoverlust auf 37,5 Millionen US-Dollar bzw. 13 Cent pro Aktie gesunken (im Vorjahr seien es noch 119,6 Millionen US-Dollar bzw. 50 Cent Verlust pro Aktie gewesen).
Die Enttäuschung: Die Börse handle jedoch die Zukunft. CEO Arkady Volozh habe erklärt, dass das Unternehmen für 2026 lediglich einen Umsatz am unteren Ende der Spanne von 3 bis 3,4 Milliarden US-Dollar erwarte (Analysten hätten hier auf 3,35 Milliarden US-Dollar gehofft). Zudem signalisiere der erste Ausblick für 2027 (12 bis 13 Milliarden US-Dollar) laut Volozh einen "konservativen Ansatz" beim Ausbautempo.
2. 💰 Kostenexplosion: Der gigantische Kapitalbedarf
Steigende Investitionsausgaben: Der Aufbau von KI-Rechenzentren verschlinge Unsummen. Nebius rechne für das Geschäftsjahr 2026 nun mit Investitionsausgaben in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar. Dies liege nicht nur über der FactSet-Erwartung von 23,85 Milliarden US-Dollar, sondern sprenge auch die bisherige eigene Prognose von 20 bis 25 Milliarden US-Dollar massiv.
Neue Schulden: Um diesen enormen Kapitalbedarf zu decken, habe das Unternehmen bekannt gegeben, im Laufe des Quartals 5,75 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital aufgenommen zu haben.
3. 🚧 Geopolitik und das "Nvidia-Problem"
Regulatorischer Gegenwind: Während Konkurrenten wie CoreWeave und IREN letzte Woche mit starken Zahlen geglänzt hätten, sehe sich der gesamte Sektor mit politischen Hürden konfrontiert. In den USA hätten Wähler zuletzt Dutzende Initiativen zur Einschränkung des Baus von Rechenzentren unterstützt, was den Konkurrenzkampf um neue Standorte verschärfe.
Das Nvidia-Beben: Ein massiver Unsicherheitsfaktor sei das Drama um Nvidia. Nach den brisanten Enthüllungen um die Affären von Nvidia-CEO Jensen Huang (darunter mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin) plane der Vorstand laut Medienberichten, ihn aus dem Unternehmen zu drängen. Dies belaste Nebius direkt: Nvidia habe den Neocloud-Markt stark vorangetrieben und habe Ende Juni Nebius-Aktien im Wert von rund 329 Millionen US-Dollar gehalten.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Hohes Risiko im Schatten der Giganten
Die Nebius Aktie sei derzeit ein Paradebeispiel für die Tücken extrem kapitalintensiver Geschäftsmodelle im KI-Sektor. Ein Umsatzwachstum von über 500% sei fantastisch, doch es verpuffe an der Börse völlig, wenn die geplanten Investitionsausgaben auf 27 Milliarden US-Dollar explodieren würden und das Management gleichzeitig den künftigen Ausbau ("konservativer Ansatz") bremse. Erschwerend komme das enorme Chaos bei Nvidia hinzu, dessen Investments (329 Millionen US-Dollar in Nebius) für die Neocloud-Branche extrem wichtig seien.
"Obwohl das Neocloud-Unternehmen im dritten Quartal mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 571 Prozent glänzte, schickte eine enttäuschende Zukunftsprognose die Aktie auf Talfahrt. Das Management erwartet für das kommende Jahr lediglich Erlöse am unteren Ende der Zielspanne und signalisiert beim weiteren Ausbautempo einen stark konservativen Ansatz."
Sollten Sie nach diesem 8-Prozent-Rücksetzer nun diese Aktien kaufen? Im direkten Vergleich hätten Konkurrenten wie CoreWeave in der Vorwoche ein deutlich souveräneres Bild abgegeben. Solange Nebius die gewaltigen Fremdkapitalaufnahmen (5,75 Milliarden US-Dollar) nicht in verlässlicher, am oberen Ende der Schätzungen liegende Prognosen übersetzen könne und die Führungskrise bei Nvidia ungelöst sei, rate Klatt bei diesem Titel vorerst zur Vorsicht. Sie sollten abwarten, bis sich die Kostenstrukturen und die geopolitische Lage in den USA etwas beruhigt hätten. (Analyse vom 16.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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