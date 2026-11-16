Nebius Aktie im Tiefflug: Enttäuschender Ausblick überschattet Umsatzrekord – Jetzt Aktien kaufen?

Jens Klatt verfolge die Entwicklungen im boomenden, aber hochvolatilen Bereich der KI-Infrastruktur für dich hautnah. Die Nebius Aktie habe am vergangenen Donnerstag einen herben Rückschlag erlebt und sei um 8% eingebrochen. Obwohl eines der größten börsennotierten Neocloud-Unternehmen für das dritte Quartal einen Umsatz gemeldet habe, der die Analystenschätzungen übertroffen habe, habe eine enttäuschende Prognose die Papiere auf Talfahrt geschickt. Für Investoren, die im Bereich der künstlichen Intelligenz Aktien kaufen möchten, stelle sich nun die Frage, ob dieser Rücksetzer ein antizyklisches Kaufsignal oder eine handfeste Warnung sei. Im Folgenden schlüssele Klatt dir die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht auf.