Nebius Aktie des Tages: Quartalszahlen mit 571 Prozent Wachstum – doch 45 Milliarden Dollar Investitionen schocken die Anleger

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 15:12 9 Min.

Nebius ist die Aktie des Tages und der Nasdaq Verlierer des Tages. Die Nebius Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen deutlich: 981 Millionen Dollar Umsatz, ein Plus von 571 Prozent, und ein bereinigtes EBITDA von 466 Millionen Dollar. Trotzdem fällt die Aktie vorbörslich um fast 11 Prozent auf 137,74 Dollar. Schuld sind eine vorsichtigere Jahresprognose, Investitionen von bis zu 45 Milliarden Dollar im Jahr 2027 und eine Kennzahl, die Nebius plötzlich nicht mehr für aussagekräftig hält.

Bild: Foto: Nebius Group N.V. (Media Kit, nebius.com/media-kit, Medium 2305); Grafik: aktiencheck.de

Die Zahlen sind glänzend, die Reaktion ist brutal. Die Nebius Aktie fällt am Donnerstag vorbörslich um 10,96 Prozent auf 137,74 Dollar und ist damit die Aktie des Tages – und der Nasdaq Verlierer des Tages. Dabei haben die Nebius Quartalszahlen beim Umsatz und beim operativen Ergebnis die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Doch die Börse handelt nicht das vergangene Quartal, sondern die Zukunft. Und die sieht bei dem KI-Cloud-Anbieter aus Amsterdam teurer aus als gedacht: Für 2027 plant Nebius Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar – mehr, als das Unternehmen nach dem heutigen Kursrutsch an der Börse wert ist. Nebius-Aktie vorbörslich, 137,74 Dollar −10,96 % Umsatz im dritten Quartal, plus 571 Prozent, erwartet 907 Mio. Dollar 980,8 Mio. $ Bereinigtes EBITDA, erwartet 352 Mio. Dollar 465,8 Mio. $ Geplante Investitionen 2027 40–45 Mrd. $ Quelle : Nebius Quartalsbericht Q3 2026 vom 12. November 2026; Konsens laut LSEG/Newsquawk Nebius Quartalszahlen Ein Quartal ohne Makel Wer nur auf die Nebius Quartalszahlen des dritten Quartals schaut, findet kaum einen Grund für einen Kursrutsch. Der Umsatz stieg von 146,1 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 980,8 Millionen Dollar, ein Plus von 571 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal (582,3 Millionen Dollar) kamen fast 400 Millionen Dollar hinzu. Analysten hatten laut LSEG nur mit rund 907 Millionen Dollar gerechnet. Fast der gesamte Umsatz stammt aus dem KI-Cloud-Geschäft, das um 643 Prozent auf 973,8 Millionen Dollar wuchs. Das bereinigte EBITDA drehte von minus 5,2 Millionen auf plus 465,8 Millionen Dollar und lag damit weit über den erwarteten rund 352 Millionen Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte nach Berechnung der Redaktion 47,5 Prozent. Umsatz: 980,8 Mio. Dollar statt 907 Mio. Dollar erwartet Rund 8 Prozent über dem Konsens – ein klarer Beat.

Bereinigtes EBITDA: 465,8 Mio. Dollar statt 352 Mio. Dollar erwartet Rund ein Drittel über den Erwartungen, Marge 47,5 Prozent.

Verlust je Aktie: 13 Cent statt 69 Cent erwartet Deutlich geringer als befürchtet, laut CNBC ist die Vergleichbarkeit mit der Konsensschätzung allerdings unklar.

Betriebsergebnis: erstmals positiv Plus 50,4 Mio. Dollar nach minus 130,2 Mio. Dollar im Vorjahresquartal.

Umsatzprognose 2026: unteres Ende statt Mitte Nebius erwartet das untere Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Mrd. Dollar, der Markt hatte mit rund 3,37 Mrd. Dollar gerechnet.

Umsatzprognose 2027: 12 bis 13 Mrd. Dollar Über den Erwartungen von rund 11,98 Mrd. Dollar. Unter dem Strich steht trotzdem ein Nettoverlust von 37,5 Millionen Dollar, nach 119,6 Millionen Dollar im Vorjahr. Ein Grund: Der Zinsaufwand verachtfachte sich nahezu auf 112,5 Millionen Dollar – mehr als das Doppelte des erstmals positiven Betriebsergebnisses. Hinzu kamen 49,5 Millionen Dollar an Sonderkosten für die vorzeitige Wandlung von Wandelanleihen. Grund Nummer eins Die Prognose 2026: Warum das untere Ende so schwer wiegt Die Rechnung hinter dem Kursrutsch der Aktie des Tages Nebius ist einfach – und für Wachstumsanleger unangenehm. Nach neun Monaten hat Nebius 1,96 Milliarden Dollar umgesetzt. Erreicht der Konzern für das Gesamtjahr nur das untere Ende der Spanne von 3,0 Milliarden Dollar, bleiben für das vierte Quartal rechnerisch rund 1,04 Milliarden Dollar. Das wäre ein Plus von nur rund 6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal – nach Zuwächsen von 46 Prozent im zweiten und 68 Prozent im dritten Quartal. Die Analysten hatten mit rund 3,37 Milliarden Dollar im Gesamtjahr gerechnet und damit mit rund 1,4 Milliarden Dollar im Schlussquartal. Diese Lücke von fast 400 Millionen Dollar ist der Kern der Enttäuschung. Nebius Quartalszahlen: Umsatz je Quartal 2026 Mio. US-Dollar Rechnerischer Wert, keine Prognose 0 500 1.000 1.500 399,0 582,3 980,8 1.038 1.408 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 (Untergrenze) Q4 2026 (Konsens) Q4 (Untergrenze): 3,0 Mrd. Dollar Jahresziel minus 1,96 Mrd. Dollar nach neun Monaten. Q4 (Konsens): aus der Jahreserwartung von rund 3,37 Mrd. Dollar abgeleitet. Quelle : Nebius Quartalsberichte Q1–Q3 2026; Konsens laut Futu; Berechnung aktiencheck.de Daten als Tabelle Quartal Umsatz Q1 2026 399,0 Q2 2026 582,3 Q3 2026 980,8 Q4 2026 (Untergrenze) 1.038 Q4 2026 (Konsens) 1.408 Dazu kommt ein Detail, das Anleger hellhörig macht. Den annualisierten Umsatz-Run-Rate (ARR), lange eine Lieblingskennzahl des Managements, bezifferte Nebius für Ende September auf 6,4 Milliarden Dollar. Das Jahresziel lag bislang bei 7 bis 9 Milliarden Dollar. Gleichzeitig erklärte das Unternehmen laut Newsquawk, ARR sei nicht mehr die richtige Kennzahl, um das Geschäft zu messen. Wer eine Messlatte abschafft, kurz bevor sie gerissen werden könnte, muss sich über Misstrauen nicht wundern. Grund Nummer zwei 45 Milliarden Dollar: Investitionen größer als der Börsenwert Noch schwerer wiegt der Investitionsplan. Für 2026 erwartet Nebius nun Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar, bislang lag die Spanne bei 20 bis 25 Milliarden Dollar. Nach 15,4 Milliarden Dollar in den ersten neun Monaten bedeutet das allein für das vierte Quartal rund 11,6 Milliarden Dollar. Für 2027 plant der Konzern 40 bis 45 Milliarden Dollar – bei einem erwarteten Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Bei 292,9 Millionen Aktien ist Nebius nach dem vorbörslichen Kursrutsch an der Börse nur noch rund 40 Milliarden Dollar wert. Das Management hält dagegen: 75 bis 85 Prozent der Investitionen sollen durch Vorauszahlungen von Kunden und durch Kredite gedeckt werden, die gegen bestehende Verträge mit Kunden bester Bonität aufgenommen werden. Seit Beginn des dritten Quartals habe Nebius neue Verträge im Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar unterzeichnet, erstmals auch mit Databricks, Datadog, Palantir und Snowflake. Gründer und Vorstandschef Arkady Volozh betonte, die Nachfrage sei außergewöhnlich stark. Die Gewinnschwelle vor Steuern will Nebius bis Ende 2027 erreichen. Die Bilanz Wie Nebius das Wachstum finanziert Ein Blick in die Bilanz zeigt, wie aggressiv Nebius wächst. Die Finanzschulden stiegen seit Jahresbeginn von 4,1 auf 14,2 Milliarden Dollar, allein im dritten Quartal nahm Nebius 5,75 Milliarden Dollar über Wandelanleihen auf und verkaufte eigene Aktien für weitere 1,06 Milliarden Dollar. Dem stehen 7,4 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln gegenüber. Die Kundenvorauszahlungen, in der Bilanz als abgegrenzte Umsätze verbucht, wuchsen auf 9,4 Milliarden Dollar – ein Beleg dafür, dass die Kunden für künftige Kapazitäten bereits zahlen. Auffällig ist allerdings der operative Cashflow: Trotz des starken Quartals flossen im dritten Quartal 273 Millionen Dollar ab. Der Grund liegt in den Forderungen, die binnen drei Monaten um 3,8 Milliarden Dollar auf 4,0 Milliarden Dollar stiegen. Nebius hat also große Beträge in Rechnung gestellt, das Geld aber noch nicht erhalten. Fließen diese Zahlungen im vierten Quartal, entspannt sich das Bild. Bleiben sie aus, wird die Finanzierungsfrage drängender. Das Umfeld Neocloud-Rallye trifft auf Nvidia-Krise Der Zeitpunkt verschärft die Reaktion. Am Mittwoch war die Nebius-Aktie im Sog der starken CoreWeave-Zahlen um rund 15 Prozent auf 154,69 Dollar gestiegen – die Erwartungen waren entsprechend hoch. Zugleich belastet die Führungskrise bei Nvidia den gesamten Sektor. Der Chipkonzern ist nicht nur wichtigster Lieferant der Neoclouds, sondern auch Investor: Ende Juni hielt Nvidia laut CNBC Nebius-Aktien im Wert von rund 329 Millionen Dollar. Gegenüber dem Rekordhoch von 299,86 Dollar aus dem Juni hat sich die Nebius Aktie inzwischen mehr als halbiert. Was für Nebius spricht Wachstum: Der Umsatz hat sich binnen eines Jahres fast versiebenfacht, das Betriebsergebnis ist erstmals positiv.

Profitabilität im Kerngeschäft: Eine bereinigte EBITDA-Marge von 47,5 Prozent zeigt, dass die Rechenzentren profitabel arbeiten, sobald sie ausgelastet sind.

Vorauszahlungen: Kunden haben bereits 9,4 Milliarden Dollar für künftige Kapazitäten bezahlt.

Prognose 2027: Der erwartete Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar liegt über den Schätzungen und würde eine Vervierfachung gegenüber 2026 bedeuten.

Neue Kunden: Databricks, Datadog, Palantir und Snowflake verbreitern die Kundenbasis. Was den Nasdaq Verlierer des Tages weiter belasten kann Investitionen: 40 bis 45 Milliarden Dollar im Jahr 2027 übersteigen den aktuellen Börsenwert.

Verschuldung und Verwässerung: Neue Wandelanleihen und Aktienverkäufe sind wahrscheinlich, um den Ausbau zu finanzieren.

Kurzfristige Dynamik: Das untere Ende der Jahresprognose deutet auf ein schwächeres viertes Quartal hin.

Transparenz: Der Verzicht auf die bisherige ARR-Kennzahl erschwert den Vergleich mit früheren Zielen.

Sektorrisiko: Die Führungskrise bei Nvidia und die Sorge um die Finanzierung des KI-Ausbaus belasten alle Neocloud-Werte. Nebius Quartalszahlen Q3 2026: Das Wichtigste auf einen Blick Nebius Group N.V. (Nasdaq: NBIS) – 137,74 Dollar, −10,96 Prozent vorbörslich am 12. November 2026; Vortagesschluss 154,69 Dollar Umsatz Q3: 980,8 Mio. Dollar (+571 Prozent), erwartet rund 907 Mio. Dollar

Bereinigtes EBITDA: 465,8 Mio. Dollar (Marge 47,5 Prozent), erwartet rund 352 Mio. Dollar

Betriebsergebnis: 50,4 Mio. Dollar (Vorjahr: −130,2 Mio. Dollar)

Nettoverlust: 37,5 Mio. Dollar bzw. 13 Cent je Aktie

Prognose 2026: Umsatz am unteren Ende von 3,0 bis 3,4 Mrd. Dollar, Investitionen rund 27 Mrd. Dollar

Prognose 2027: Umsatz 12 bis 13 Mrd. Dollar, Investitionen 40 bis 45 Mrd. Dollar, Gewinnschwelle vor Steuern bis Jahresende

Bilanz: Finanzschulden 14,2 Mrd. Dollar, liquide Mittel 7,4 Mrd. Dollar, Kundenvorauszahlungen 9,4 Mrd. Dollar Häufige Fragen zur Aktie des Tages Nebius Warum fällt die Nebius-Aktie trotz guter Quartalszahlen?

Die Nebius Quartalszahlen haben die Erwartungen bei Umsatz und EBITDA übertroffen. Belastend wirken aber die Prognose für 2026 am unteren Ende der Spanne, die auf ein schwächeres viertes Quartal hindeutet, sowie geplante Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar im Jahr 2027. Die Aktie fiel vorbörslich um 10,96 Prozent auf 137,74 Dollar und ist der Nasdaq Verlierer des Tages. Wie hoch war der Umsatz von Nebius im dritten Quartal?

980,8 Millionen Dollar, ein Plus von 571 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten mit rund 907 Millionen Dollar gerechnet. Was erwartet Nebius für 2027?

Einen Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar bei Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar. Bis Ende 2027 will Nebius die Gewinnschwelle vor Steuern erreichen. Ist Nebius profitabel?

Operativ ja: Das Betriebsergebnis lag im dritten Quartal erstmals im Plus. Unter dem Strich stand wegen hoher Zinsen und Sonderkosten aber ein Nettoverlust von 37,5 Millionen Dollar. Fazit: Die Aktie des Tages zahlt den Preis für ihren Ehrgeiz Nebius ist die Aktie des Tages und der Nasdaq Verlierer des Tages, obwohl die Nebius Quartalszahlen das stärkste Quartal der Firmengeschichte zeigen. Umsatz, Marge und Betriebsergebnis überzeugen, die Nachfrage ist ungebrochen. Doch die Börse rechnet nach vorn: Ein schwächeres viertes Quartal, eine aufgegebene Kennzahl und Investitionen, die den eigenen Börsenwert übersteigen, verlangen von Anlegern viel Vertrauen. Ob es gerechtfertigt ist, hängt daran, ob Nebius die Milliarden wie versprochen über Vorauszahlungen und vertragsgebundene Kredite finanzieren kann – und ob die Kunden ihre Rechnungen pünktlich bezahlen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.