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Nebius-Aktie: Citi-Analyst Tyler Radke senkt das Kursziel auf 215 Dollar – „Buy“ bleibt, 85 Prozent Potenzial

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Nach den Quartalszahlen senkt Citi-Analyst Tyler Radke das Kursziel für die Nebius-Aktie von 265 auf 215 US-Dollar, bleibt aber bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 115,88 US-Dollar ergibt sich immer noch ein Potenzial von rund 85 Prozent. Nebius hatte die Jahresprognose wegen Verzögerungen bei Rechenzentren gesenkt.

Nebius-Rechenzentrum in Mäntsälä mit Schriftzug an der Glasfassade, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur Citi-Einstufung und Kennzahlen Buy, 215 Dollar, 115,88 Dollar
Bild: Foto: Nebius Group N.V. (Media Kit, nebius.com/media-kit, Medium 2305); Grafik: aktiencheck.de
Rating Citi (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 265 $)
215 $
Schlusskurs 13.11.2026
115,88 $
Abstand zum Kursziel
+85,5 %

Steckbrief

Unternehmen
Nebius Group N.V.
Handelssymbol
NBIS (Nasdaq)
Analyst
Tyler Radke
Bank
Citi
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
215 US-Dollar (zuvor 265 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Zweite Kurszielsenkung binnen zwei Wochen – und trotzdem ein Kaufvotum: Citi-Analyst Tyler Radke senkt das Kursziel für die Nebius-Aktie von 265 auf 215 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 115,88 US-Dollar vom Freitag errechnet sich weiterhin ein Potenzial von rund 85 Prozent. Der KI-Cloud-Anbieter aus Amsterdam hatte nach starken, aber gemischten Quartalszahlen deutlich nachgegeben.

Citi zur Nebius-Aktie

Von 324 auf 215 Dollar – Radke bleibt trotzdem Käufer

Tyler Radke zählte lange zu den größten Optimisten für die Nebius-Aktie. Im August hob er sein Ziel noch auf 324 US-Dollar an – mit dem Argument, dass bei Nebius die Kapazität und nicht die Nachfrage der Engpass sei.

Am 4. November senkte Radke bereits vor den Zahlen auf 265 US-Dollar. Nun folgt der Schritt auf 215 US-Dollar. Die Einstufung „Buy“ behält er bei. Im Mai hatte Radke hervorgehoben, dass sich mehr als vier Kunden um jede neu verfügbare GPU-Kapazität bewerben würden.

Die Aktienanalyse von Citi bleibt damit auch nach dem Rückschlag deutlich positiv für die Nebius-Aktie – allerdings auf einem niedrigeren Bewertungsniveau.

Die Argumente von Tyler Radke

Die Quartalszahlen erklären, warum Citi-Analyst Tyler Radke das Ziel senkt, aber bei der Kaufempfehlung bleibt:

  1. Umsatz explodiert

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 571 Prozent auf 980,8 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA drehte auf 465,8 Millionen US-Dollar.

  2. Einmaleffekt im Umsatz

    Rund 325 Millionen US-Dollar stammten aus einmaligen Erlösen des neuen Asset-light-Modells.

  3. Prognose gesenkt

    Wegen Verzögerungen an Standorten von Partnern erwartet Nebius 2026 nur noch 3,0 bis 3,2 Milliarden US-Dollar Umsatz statt bis zu 3,4 Milliarden.

  4. Finanzierung gesichert

    Kundenvorauszahlungen decken laut Nebius inzwischen mehr als 100 Prozent des Kapitalbedarfs für vertraglich gebundene Kapazität.

Ehrgeiziger Ausblick für 2027

Für 2027 stellte Nebius einen Umsatz von 12 bis 13 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die jährliche Umsatz-Laufrate lag Ende des Quartals bei 6,4 Milliarden US-Dollar – künftig will das Unternehmen diese Kennzahl nicht mehr als Steuerungsgröße nutzen.

Die Aktie brach am Tag der Zahlen um fast 10 Prozent ein. Zuvor hatte Nebius bei Citi eine Kreditlinie über 3,5 Milliarden US-Dollar vereinbart.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Tyler Radke. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 215 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Nebius Group N.V. (NBIS): Kaufen, Kursziel 215,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Citi (Analyst Tyler Radke). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 13:13 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 13:13 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Citi (Analyst Tyler Radke).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.