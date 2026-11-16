Zweite Kurszielsenkung binnen zwei Wochen – und trotzdem ein Kaufvotum: Citi-Analyst Tyler Radke senkt das Kursziel für die Nebius-Aktie von 265 auf 215 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 115,88 US-Dollar vom Freitag errechnet sich weiterhin ein Potenzial von rund 85 Prozent. Der KI-Cloud-Anbieter aus Amsterdam hatte nach starken, aber gemischten Quartalszahlen deutlich nachgegeben.
Nebius-Aktie: Citi-Analyst Tyler Radke senkt das Kursziel auf 215 Dollar – „Buy“ bleibt, 85 Prozent Potenzial
Nach den Quartalszahlen senkt Citi-Analyst Tyler Radke das Kursziel für die Nebius-Aktie von 265 auf 215 US-Dollar, bleibt aber bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 115,88 US-Dollar ergibt sich immer noch ein Potenzial von rund 85 Prozent. Nebius hatte die Jahresprognose wegen Verzögerungen bei Rechenzentren gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nebius Group N.V.
- Handelssymbol
- NBIS (Nasdaq)
- Analyst
- Tyler Radke
- Bank
- Citi
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 215 US-Dollar (zuvor 265 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur Nebius-Aktie
Von 324 auf 215 Dollar – Radke bleibt trotzdem Käufer
Tyler Radke zählte lange zu den größten Optimisten für die Nebius-Aktie. Im August hob er sein Ziel noch auf 324 US-Dollar an – mit dem Argument, dass bei Nebius die Kapazität und nicht die Nachfrage der Engpass sei.
Am 4. November senkte Radke bereits vor den Zahlen auf 265 US-Dollar. Nun folgt der Schritt auf 215 US-Dollar. Die Einstufung „Buy“ behält er bei. Im Mai hatte Radke hervorgehoben, dass sich mehr als vier Kunden um jede neu verfügbare GPU-Kapazität bewerben würden.
Die Aktienanalyse von Citi bleibt damit auch nach dem Rückschlag deutlich positiv für die Nebius-Aktie – allerdings auf einem niedrigeren Bewertungsniveau.
Die Argumente von Tyler Radke
Die Quartalszahlen erklären, warum Citi-Analyst Tyler Radke das Ziel senkt, aber bei der Kaufempfehlung bleibt:
Umsatz explodiert
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 571 Prozent auf 980,8 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA drehte auf 465,8 Millionen US-Dollar.
Einmaleffekt im Umsatz
Rund 325 Millionen US-Dollar stammten aus einmaligen Erlösen des neuen Asset-light-Modells.
Prognose gesenkt
Wegen Verzögerungen an Standorten von Partnern erwartet Nebius 2026 nur noch 3,0 bis 3,2 Milliarden US-Dollar Umsatz statt bis zu 3,4 Milliarden.
Finanzierung gesichert
Kundenvorauszahlungen decken laut Nebius inzwischen mehr als 100 Prozent des Kapitalbedarfs für vertraglich gebundene Kapazität.
Ehrgeiziger Ausblick für 2027
Für 2027 stellte Nebius einen Umsatz von 12 bis 13 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die jährliche Umsatz-Laufrate lag Ende des Quartals bei 6,4 Milliarden US-Dollar – künftig will das Unternehmen diese Kennzahl nicht mehr als Steuerungsgröße nutzen.
Die Aktie brach am Tag der Zahlen um fast 10 Prozent ein. Zuvor hatte Nebius bei Citi eine Kreditlinie über 3,5 Milliarden US-Dollar vereinbart.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Tyler Radke. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 215 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Nebius Group N.V. (NBIS): Kaufen, Kursziel 215,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Citi (Analyst Tyler Radke). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Citi (Analyst Tyler Radke).
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