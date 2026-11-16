Nebius-Aktie: Citi-Analyst Tyler Radke senkt das Kursziel auf 215 Dollar – „Buy“ bleibt, 85 Prozent Potenzial

Am 4. November senkte Radke bereits vor den Zahlen auf 265 US-Dollar. Nun folgt der Schritt auf 215 US-Dollar. Die Einstufung „Buy“ behält er bei. Im Mai hatte Radke hervorgehoben, dass sich mehr als vier Kunden um jede neu verfügbare GPU-Kapazität bewerben würden.

Die Aktienanalyse von Citi bleibt damit auch nach dem Rückschlag deutlich positiv für die Nebius-Aktie – allerdings auf einem niedrigeren Bewertungsniveau.