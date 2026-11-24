Es ist kein spektakulärer Kurssprung, aber an einem Tag mit nur wenigen Gewinnern reicht er für einen Platz unter den besten fünf. Die Naturgy-Aktie (ISIN: ES0116870314, WKN: 853598, Handelssymbol Madrid: NTGY, Xetra-Kürzel: GAN, US-OTC-Symbol: GASNY) stieg am Dienstag um 0,94 Prozent auf 30,06 Euro und ist damit fünftgrößter IBEX 35 Gewinner des Tages. Der IBEX 35 verlor 0,86 Prozent auf 19.015,8 Punkte. Unsere Analyse zeigt, was den IBEX 35 Gewinner Naturgy stützt.
Naturgy-Aktie IBEX 35 Gewinner: Wieder über 30 Euro – warum der Dividendenwert an schwachen Tagen glänzt
Die Naturgy-Aktie ist IBEX 35 Gewinner: plus 0,94 Prozent auf 30,06 Euro, während der spanische Leitindex fällt. Der Energieversorger hat zuletzt seine Jahresziele angehoben und 582 Millionen Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn, die Dividendenpolitik und die Risiken.
Tagesanalyse
Dividende schlägt Fantasie: so wurde Naturgy zum IBEX 35 Gewinner
Eine Unternehmensnachricht gab es am Dienstag nicht. Naturgy gehörte schon zur Mittagszeit mit plus 0,27 Prozent zu den nur sechs Gewinnern im Index und baute das Plus bis zum Schluss aus. Der Tag stand im Zeichen der Vorsicht: Nach der Rally vom Montag nahmen Anleger Gewinne mit, die Zweifel am KI-Thema kehrten zurück, und laut spanischen Marktberichten legten vor allem defensivere Werte zu. Versorger mit hoher und verlässlicher Ausschüttung sind in solchen Phasen gesucht. Hinzu kommt der Ölpreis: Brent stieg auf knapp 90 US-Dollar. Höhere Energiepreise belasten viele Branchen, für einen Gaskonzern sind sie kein Nachteil.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die Naturgy-Aktie stützt
Verlässliche Dividende
Naturgy hat für 2026 mindestens 1,80 Euro je Aktie zugesagt, für 2027 sind 1,90 Euro vorgesehen. Am 5. November floss die zweite Abschlagszahlung von 0,60 Euro.
Angehobene Ziele
Mit den Neunmonatszahlen vom 29. Oktober hob der Konzern seine Erwartungen für 2026 an.
Solides Ergebnis
Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 4 Prozent auf 4.380 Millionen Euro, der Nettogewinn um 5 Prozent auf 1.758 Millionen Euro.
Defensive Rotation
An einem Tag mit fallenden Stahl-, Bau- und Bankaktien floss Geld in Titel mit stabilen Erträgen.
Hintergrund
Netze, Gas und ein fester Ausschüttungsplan
Naturgy ist einer der größten Gas- und Stromversorger Spaniens und in Lateinamerika aktiv. Die Neunmonatszahlen wurden von einem zweistelligen Wachstum im Netzgeschäft getragen, dazu kamen ein höherer Beitrag der Gaskraftwerke und neue Kapazitäten bei erneuerbaren Energien. Das glich eine geringere Marge im Vertrieb, niedrigere Strompreise und ungünstige Wechselkurse aus. Für Anleger steht die Ausschüttung im Mittelpunkt: Allein die Zahlung vom 5. November summierte sich auf rund 582 Millionen Euro. Mit 30,06 Euro notiert die Aktie nicht weit unter dem oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 24,30 bis 31,12 Euro. Der Spielraum nach oben war zuletzt begrenzt – die Aktie pendelt seit Tagen um die Marke von 30 Euro.
Häufige Fragen zur Naturgy-Aktie
Warum ist die Naturgy-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
Die Aktie stieg am 24. November 2026 um 0,94 Prozent auf 30,06 Euro. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. An einem schwachen Börsentag waren defensive Werte mit verlässlicher Dividende gefragt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Naturgy-Aktie?
Die ISIN lautet ES0116870314. In Madrid wird die Aktie unter NTGY gehandelt, auf Xetra unter GAN.
Wie hoch ist die Dividende von Naturgy?
Für 2026 hat Naturgy mindestens 1,80 Euro je Aktie zugesagt, verteilt auf drei Zahlungen. Zwei Abschläge von je 0,60 Euro sind bereits geflossen.
Wie liefen die Geschäfte zuletzt?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg das EBITDA um 4 Prozent auf 4.380 Millionen Euro und der Nettogewinn um 5 Prozent auf 1.758 Millionen Euro.
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