Naturgy ist einer der größten Gas- und Stromversorger Spaniens und in Lateinamerika aktiv. Die Neunmonatszahlen wurden von einem zweistelligen Wachstum im Netzgeschäft getragen, dazu kamen ein höherer Beitrag der Gaskraftwerke und neue Kapazitäten bei erneuerbaren Energien. Das glich eine geringere Marge im Vertrieb, niedrigere Strompreise und ungünstige Wechselkurse aus. Für Anleger steht die Ausschüttung im Mittelpunkt: Allein die Zahlung vom 5. November summierte sich auf rund 582 Millionen Euro. Mit 30,06 Euro notiert die Aktie nicht weit unter dem oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 24,30 bis 31,12 Euro. Der Spielraum nach oben war zuletzt begrenzt – die Aktie pendelt seit Tagen um die Marke von 30 Euro.