Nach Angaben der polnischen Regierung drangen am Freitag, 20.11.2026, drei russische Flugobjekte während russischer Luftangriffe auf die Ukraine in den polnischen Luftraum ein und stürzten im Südosten ab (dpa, Focus, 22.11., 12:11 Uhr). Laut Focus war mindestens eines ein Marschflugkörper vom Typ CH-101. Laut aktiencheck.de (20.11., 16:07 Uhr, nach Angaben von Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz) wurden zwei Raketen und vermutlich eine Drohne gemeldet; eine spätere dpa-Überschrift (22.11., 17:07 Uhr) lautet: „Polen: Alle abgestürzten Objekte waren russische Raketen“. Offizielle Angaben nennen keine Verletzten und keine Schäden an der Infrastruktur. Eine Stellungnahme Moskaus enthalten die geprüften Texte nicht.

Ministerpräsident Donald Tusk sprach laut aktiencheck.de von einer möglicherweise gezielten Provokation Moskaus während eines westlichen Manövers: Es ist die erste Übung der „Koalition der Willigen“ in Polen, mit rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern unter Leitung von Großbritannien und Frankreich. NATO-Generalsekretär Mark Rutte besuchte Polen am Samstag, 21.11.; laut dpa-Überschrift sagte er, die NATO werde „jeden Zentimeter“ polnischen Territoriums verteidigen.