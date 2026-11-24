Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft, die dpa-AFX auf finanzen.net wiedergibt, handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper, die während massiver russischer Luftschläge auf die Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt sind. BörsenNEWS spricht dagegen von zwei Raketen und einer Drohne. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz bestätigte laut BörsenNEWS, dass ein Marschflugkörper bei Nowy Lipowiec in der Region Lublin niederging, rund 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze. In 42 Kreisen und Städten wurde Luftalarm ausgelöst; verletzt wurde niemand. Am Dienstag um 6:01 Uhr gab es nach ZDF-Angaben erneut kurzzeitig Luftalarm in Teilen des Bezirks Lublin, der kurz darauf aufgehoben wurde.