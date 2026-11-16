Ganz auf Seniorenwohnen ausgerichtet: Wells-Fargo-Analyst John Kilichowski führt die Aktie von National Healthcare Properties mit „Overweight“ und einem Kursziel von 18 US-Dollar. Zum Kurs von 14,76 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 22 Prozent. NHP ist ein Immobilienkonzern (REIT), der Seniorenwohnanlagen besitzt und betreiben lässt.
National-Healthcare-Properties-Aktie: Wells-Fargo-Analyst John Kilichowski setzt auf „Overweight“ – Kursziel 18 Dollar
Wells-Fargo-Analyst John Kilichowski führt die Aktie von National Healthcare Properties mit „Overweight“ und einem Kursziel von 18 US-Dollar. Zum Kurs von 14,76 US-Dollar sind das rund 22 Prozent Potenzial. Der REIT setzt voll auf Seniorenwohnungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- National Healthcare Properties, Inc.
- Handelssymbol
- NHP (Nasdaq)
- Analyst
- John Kilichowski
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Overweight
- Kursziel
- 18 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur National-Healthcare-Properties-Aktie
Umbau zum Seniorenwohn-Spezialisten – Kilichowski positiv
John Kilichowski sieht bei NHP Kurspotenzial. Die Ratingübersicht weist die Einstufung als neu zugeordnet aus.
NHP trennt sich von seinen Ärztehäusern und kauft Seniorenwohnanlagen zu. Im dritten Quartal erwarb der Konzern 22 Anlagen für 300 Millionen US-Dollar.
Das vergleichbare Betriebsergebnis der Seniorenwohnungen stieg um 13,6 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst John Kilichowski zu lesen ist:
Klarer Fokus
NHP will ein reiner Seniorenwohn-REIT werden.
Höhere Prognose
Die Wachstumsprognose für das Seniorenwohngeschäft wurde in der Mitte um einen Prozentpunkt angehoben.
Zukäufe
2026 sind Seniorenwohnungen für 664 Millionen US-Dollar gekauft oder vertraglich gesichert.
Solide Liquidität
Ende September verfügte NHP über 540 Millionen US-Dollar an Liquidität.
Übergang kostet zunächst Ertrag
Der Umbau drückt vorerst die Kennzahlen je Aktie. Das FFO je Aktie sank im dritten Quartal um gut 43 Prozent.
Die neuen Anlagen tragen erst ab dem vierten Quartal voll zum Ergebnis bei.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst John Kilichowski. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 18 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
National Healthcare Properties, Inc. (NHP): Kaufen, Kursziel 18,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von John Kilichowski, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: John Kilichowski, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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