Die National Grid-Aktie (ISIN: GB00BDR05C01, WKN: A2DQWX, Ticker-Symbol: NGGTF) steht erneut im Rampenlicht der Börse! Während Europas Energieversorger nach zwei außergewöhnlich erfolgreichen Jahren vor der nächsten Wachstumsphase stehen könnten, sorgt Deutsche Bank Research mit einer neuen Aktienanalyse für Aufmerksamkeit. Analyst James Brand hat am 23. November 2026 das Kursziel für National Grid von 1.250 GBp auf 1.270 GBp angehoben und gleichzeitig das Rating "hold" bestätigt. Die Botschaft ist ebenso spannend wie widersprüchlich: Die Perspektiven für die europäische Versorgerbranche verbessern sich, doch ausgerechnet bei National Grid sieht Deutsche Bank Research offenbar keinen ausreichenden Grund für eine Kaufempfehlung. An der London Stock Exchange schloss die National Grid-Aktie bei 1.235,00 GBp und damit 0,6 Prozent im Plus. Das neue Kursziel 1.270 GBp signalisiert ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 2,83 Prozent. Doch hinter dieser scheinbar unspektakulären Zahl verbirgt sich eine größere Frage: Könnte der britische Netzbetreiber mit seinen milliardenschweren Investitionen langfristig zu den großen Gewinnern der europäischen Energiewende gehören?
National Grid Aktie: Milliarden für die Stromnetze, steigende Gewinne?
Deutsche Bank hebt Kursziel an
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Deutsche Bank Research: James Brand hebt Kursziel an – doch das Rating "hold" bleibt!
Die aktuelle National Grid-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research fällt in eine bemerkenswerte Phase für Europas Energieunternehmen. Analyst James Brand zeigt sich für den gesamten Versorgersektor weiterhin konstruktiv. Obwohl europäische Versorgeraktien in den vergangenen beiden Jahren eine deutliche Outperformance erzielt haben, rechnet James Brand mit weiteren positiven Entwicklungen. Nach Einschätzung von Deutsche Bank Research hat ein kräftiger Gewinnzyklus begonnen, der insbesondere einigen integrierten Energieversorgern zusätzliche Impulse verleihen könnte. Die entscheidende Aussage von James Brand lässt sich sinngemäß so zusammenfassen: "Trotz der starken Kursentwicklung der vergangenen zwei Jahre erwarten wir weitere positive Entwicklungen im europäischen Versorgersektor." Dabei handelt es sich um eine sinngemäße deutsche Wiedergabe der veröffentlichten Analystenaussage. Deutsche Bank Research sieht offenbar weiterhin Chancen, dass die tatsächliche Gewinnentwicklung einzelner Unternehmen die bisherigen Markterwartungen übertrifft. Allerdings differenziert James Brand deutlich zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen. Während er RWE und SSE zu seinen bevorzugten Versorgeraktien zählt, bleibt National Grid lediglich mit dem Rating "hold" eingestuft. Das erhöhte Kursziel 1.270 GBp ist somit ein positives Signal, aber keineswegs ein uneingeschränkter Vertrauensbeweis.
Europas Versorger vor neuem Gewinnboom: Warum James Brand optimistisch bleibt
Besonders interessant ist die grundsätzliche Einschätzung von Deutsche Bank Research zum europäischen Energiesektor. Analyst James Brand sieht trotz der bereits starken Aktienkursentwicklung weiterhin positive Perspektiven. Nach seiner Einschätzung befindet sich die Branche in einem kräftigen Gewinnzyklus. Zudem erscheinen ihm die durchschnittlichen Gewinnschätzungen des Marktes für einige integrierte Versorger zu niedrig. Sinngemäß lautet eine weitere zentrale Aussage von James Brand: "Ein starker Gewinnzyklus hat eingesetzt, und die Konsensschätzungen für einige integrierte Energieversorger erscheinen zu niedrig." Für Anleger ist diese Einschätzung von erheblicher Bedeutung. Sollten Unternehmen ihre Gewinne stärker steigern als bislang erwartet, könnten positive Ergebnisüberraschungen zusätzliche Kursimpulse auslösen. Gleichzeitig profitieren viele Energieunternehmen von strukturellen Veränderungen der europäischen Energiewirtschaft. Der Ausbau erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung von Industrie und Verkehr sowie der steigende Strombedarf moderner Rechenzentren schaffen langfristige Investitionsmöglichkeiten. Allerdings ist nicht jeder Versorger gleichermaßen positioniert, um daraus kurzfristig höhere Gewinne zu erzielen. Während integrierte Energieunternehmen von verschiedenen Bereichen der Wertschöpfung profitieren können, konzentriert sich National Grid vor allem auf den Betrieb und Ausbau regulierter Energieinfrastruktur. Genau diese Unterschiede dürften erklären, weshalb Deutsche Bank Research trotz der positiven Branchenperspektiven am Rating "hold" für National Grid festhält.
National Grid investiert Milliarden: Die Stromnetze werden zum strategischen Schlüssel
National Grid gehört zu den bedeutendsten Energieinfrastrukturunternehmen Großbritanniens und betreibt wichtige Strom- und Gasnetze in Großbritannien sowie im Nordosten der Vereinigten Staaten. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich grundlegend von dem klassischer Stromerzeuger. Während Energieproduzenten unmittelbar von Veränderungen der Strompreise profitieren oder darunter leiden können, erzielt National Grid einen erheblichen Teil seiner Erträge aus regulierten Netzinfrastrukturen. Die langfristigen Aussichten werden deshalb besonders stark durch Investitionsprogramme, regulatorische Rahmenbedingungen und die Entwicklung der zulässigen Kapitalrenditen bestimmt. National Grid hat im November 2026 seine ambitionierten Investitionspläne bekräftigt. Über einen Zeitraum von fünf Jahren sollen rund 70 Milliarden britische Pfund in die Modernisierung und Erweiterung der Energienetze fließen. Davon sind rund 40 Milliarden Pfund für Großbritannien vorgesehen. Diese Größenordnung verdeutlicht, welche wirtschaftliche Bedeutung der Ausbau der Energieinfrastruktur inzwischen besitzt. Neue Stromleitungen, zusätzliche Netzkapazitäten und die Modernisierung bestehender Anlagen sind Voraussetzungen für die fortschreitende Elektrifizierung. Für National Grid entstehen dadurch erhebliche Wachstumsmöglichkeiten. Gleichzeitig müssen die milliardenschweren Investitionen finanziert und wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt werden. Genau darin liegt eine der zentralen Herausforderungen für die künftige Entwicklung der National Grid-Aktie.
Starke Halbjahreszahlen: National Grid liefert operative Argumente für steigende Kurse
Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen, dass National Grid nicht ausschließlich von langfristigen Zukunftsversprechen lebt. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 konnte der Konzern deutliche operative Fortschritte erzielen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um rund 22 Prozent auf 36,5 Pence. Gleichzeitig erreichten die Kapitalinvestitionen rund 6,7 Milliarden Pfund. Damit zeigt sich, dass National Grid sein umfangreiches Ausbauprogramm bereits mit erheblicher Geschwindigkeit vorantreibt. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 stellte das Unternehmen ein Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie von etwa 15 bis 16 Prozent in Aussicht. Die geplanten Investitionen liegen bei rund 13,5 Milliarden Pfund. Diese Zahlen liefern durchaus Argumente für eine konstruktive Bewertung der National Grid-Aktie. Dennoch bleibt Deutsche Bank Research vorsichtig. Analyst James Brand hebt das Kursziel lediglich um 20 GBp beziehungsweise 1,6 Prozent an. Die vergleichsweise moderate Anpassung zeigt, dass die positiven Entwicklungen aus Sicht von Deutsche Bank Research offenbar noch keine grundlegende Neubewertung rechtfertigen. Das Rating "hold" bleibt deshalb unverändert.
National Grid-Aktie bei 1.235 GBp: Wie viel Kurspotenzial steckt im neuen Kursziel?
Die Bewertung von Deutsche Bank Research lässt sich anhand des aktuellen Aktienkurses präzise einordnen. Bei einem Schlusskurs von 1.235,00 GBp an der London Stock Exchange liegt das neue Kursziel 1.270 GBp um 35 GBp über dem aktuellen Börsenwert je Aktie. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 2,83 Prozent. Das bisherige Kursziel von 1.250 GBp hätte dagegen lediglich ein Potenzial von rund 1,21 Prozent signalisiert. Die Anhebung verbessert somit die Perspektive, verändert aber nicht grundsätzlich das Chancen-Risiko-Verhältnis. Für Anleger ist dabei wichtig, zwischen Kursrendite und Gesamtrendite zu unterscheiden. National Grid gehört zu den Unternehmen, bei denen Dividenden traditionell eine wichtige Rolle spielen. Eine mögliche Dividendenrendite ist in der reinen Kurszielrechnung von Deutsche Bank Research nicht enthalten. Dennoch bedeutet das Rating "hold", dass Analyst James Brand auf dem aktuellen Kursniveau keine ausreichend überzeugende Grundlage für eine ausdrückliche Kaufempfehlung sieht. Das Kursziel 1.270 GBp ist daher eher als vorsichtig konstruktive Bewertung denn als Prognose eines unmittelbar bevorstehenden Kurssprungs zu verstehen.
RWE und SSE statt National Grid: James Brand setzt andere Prioritäten
Ein besonders aufschlussreicher Punkt der aktuellen Branchenanalyse ist die Auswahl der bevorzugten Aktien. Deutsche Bank Research nennt ausdrücklich RWE und SSE als Favoriten. Für National Grid bleibt es dagegen beim Rating "hold". Diese Unterscheidung ist für Investoren von erheblicher Bedeutung. James Brand ist keineswegs grundsätzlich pessimistisch für Europas Energieunternehmen. Im Gegenteil: Er erwartet weitere positive Entwicklungen und sieht bei bestimmten Versorgern die Möglichkeit, dass die Gewinnschätzungen des Marktes zu niedrig angesetzt sind. Dennoch entscheidet sich Deutsche Bank Research bei National Grid gegen eine Kaufempfehlung. Daraus lässt sich ableiten, dass Analyst James Brand bei anderen Unternehmen ein attraktiveres Verhältnis zwischen erwarteter Rendite und bestehenden Risiken sieht. Die genauen unternehmensspezifischen Bewertungsannahmen für National Grid gehen aus der öffentlich verbreiteten Zusammenfassung allerdings nicht hervor. Deshalb wäre es überzogen, dem Analysten konkrete Kritikpunkte zuzuschreiben, die in der verfügbaren Mitteilung nicht genannt werden. Fest steht jedoch: Das Kursziel 1.270 GBp und das unveränderte Rating "hold" zeigen, dass Deutsche Bank Research die National Grid-Aktie derzeit weniger attraktiv bewertet als die ausdrücklich bevorzugten Branchenwerte RWE und SSE.
Die Chancen: Warum National Grid langfristig profitieren könnte
Die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten von National Grid sind eng mit dem Umbau der Energieversorgung verbunden. In Großbritannien und den Vereinigten Staaten steigt der Bedarf an leistungsfähigen Stromnetzen. Neue Windparks, Solaranlagen, Batteriespeicher und industrielle Großverbraucher müssen an die bestehende Infrastruktur angeschlossen werden. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Elektrifizierung erhebliche zusätzliche Netzkapazitäten. Besonders der Ausbau von Rechenzentren und Anwendungen künstlicher Intelligenz könnte den Strombedarf in bestimmten Regionen langfristig erhöhen. Für National Grid eröffnet dies die Möglichkeit, die regulierte Vermögensbasis durch zusätzliche Investitionen auszubauen. Wächst diese Vermögensbasis, können unter geeigneten regulatorischen Bedingungen auch die zulässigen Erträge steigen. Hinzu kommt die vergleichsweise hohe Planbarkeit regulierter Netzgeschäfte. Im Gegensatz zu Unternehmen, deren Gewinne stark von schwankenden Energiepreisen abhängen, kann National Grid einen erheblichen Teil seiner Einnahmen auf langfristige regulatorische Rahmenbedingungen stützen. Auch die jüngste operative Entwicklung liefert positive Signale. Steigende bereinigte Gewinne und hohe Investitionen sprechen dafür, dass das Unternehmen seine Infrastrukturstrategie konsequent umsetzt. Sollten weitere Ergebnisverbesserungen folgen, könnte sich langfristig zusätzliches Bewertungspotenzial ergeben. Deutsche Bank Research erkennt mit der Erhöhung auf das Kursziel 1.270 GBp eine etwas günstigere Perspektive an, bleibt mit dem Rating "hold" jedoch zurückhaltend.
Die Risiken: Milliardeninvestitionen können zur finanziellen Belastungsprobe werden
Wo enorme Wachstumschancen entstehen, wachsen häufig auch die finanziellen Herausforderungen. National Grid muss über mehrere Jahre außergewöhnlich hohe Investitionen stemmen. Das geplante Investitionsvolumen von rund 70 Milliarden Pfund eröffnet zwar langfristige Ertragsperspektiven, bindet aber gleichzeitig erhebliche finanzielle Mittel. Eine zentrale Frage lautet deshalb, wie effizient das Unternehmen diese Investitionen finanzieren kann. Hohe Zinsen können die Finanzierungskosten erhöhen und die Wirtschaftlichkeit langfristiger Infrastrukturprojekte beeinträchtigen. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass steigende Baukosten, Verzögerungen oder regulatorische Veränderungen die erwarteten Renditen belasten. Auch die Entwicklung der Verschuldung verdient besondere Aufmerksamkeit. Sollte National Grid zusätzliche Finanzmittel benötigen, könnten höhere Schulden oder Kapitalmaßnahmen Auswirkungen auf die Attraktivität der Aktie haben. Hinzu kommen regulatorische Unsicherheiten. Da ein wesentlicher Teil des Geschäfts auf regulierten Netzentgelten basiert, sind die Entscheidungen der zuständigen Behörden von großer Bedeutung für die künftige Profitabilität. Diese Faktoren stellen allgemeine unternehmensspezifische Risiken dar und sind nicht als ausdrücklich belegte Einzelkritik von James Brand zu verstehen. Sie verdeutlichen jedoch, warum eine positive langfristige Branchenentwicklung nicht automatisch eine uneingeschränkte Kaufempfehlung rechtfertigt.
Dividenden und defensive Qualität: Was National Grid für Anleger interessant macht
National Grid wird von vielen Investoren vor allem wegen seines vergleichsweise stabilen Geschäftsmodells und seiner Dividendenpolitik beobachtet. Regulierte Energienetze erfüllen eine grundlegende wirtschaftliche Funktion und werden unabhängig von kurzfristigen Konjunkturschwankungen benötigt. Diese strukturelle Bedeutung kann dem Unternehmen eine höhere Planbarkeit verleihen als vielen zyklischen Industriekonzernen. Allerdings ist auch eine Netzbetreiberaktie keineswegs frei von Kursrisiken. Veränderungen der Kapitalmarktzinsen, steigende Finanzierungskosten und regulatorische Entscheidungen können die Bewertung erheblich beeinflussen. Für einkommensorientierte Anleger ist deshalb nicht allein die Höhe der Ausschüttung entscheidend, sondern insbesondere deren langfristige Finanzierbarkeit. National Grid muss einen Ausgleich zwischen umfangreichen Investitionen, einer soliden Bilanz und attraktiven Aktionärsausschüttungen finden. Gelingt dieser Balanceakt, könnte die Aktie langfristig eine interessante Kombination aus Infrastrukturwachstum und laufenden Erträgen bieten. Deutsche Bank Research bleibt dennoch bei der neutralen Einschätzung. Analyst James Brand bestätigt das Rating "hold" und setzt das Kursziel 1.270 GBp fest. Die Botschaft lautet damit: Ein grundsätzlich interessantes Geschäftsmodell ist nicht automatisch zu jedem Börsenkurs ein attraktives Investment.
Was Anleger jetzt beobachten sollten: Drei entscheidende Entwicklungen
Für die weitere Kursentwicklung der National Grid-Aktie dürften insbesondere drei Faktoren entscheidend sein. Erstens kommt es darauf an, ob das Unternehmen seine milliardenschweren Investitionsprogramme planmäßig und innerhalb der vorgesehenen Kostenrahmen umsetzen kann. Verzögerungen oder erhebliche Kostensteigerungen könnten die erwarteten Renditen beeinträchtigen. Zweitens wird die Entwicklung der bereinigten Gewinne wichtig bleiben. Sollte National Grid die eigenen Ergebnisprognosen übertreffen, könnte dies die Bewertung an der Börse stützen. Drittens spielen Finanzierungskosten und regulatorische Entscheidungen eine wesentliche Rolle. Verbesserte Rahmenbedingungen könnten zusätzliche Investitionen attraktiver machen, während ungünstige Entscheidungen den finanziellen Spielraum begrenzen würden. Auch die relative Bewertung gegenüber anderen europäischen Versorgern verdient Aufmerksamkeit. Deutsche Bank Research bevorzugt aktuell RWE und SSE, während National Grid mit dem Rating "hold" eingestuft bleibt. Anleger sollten deshalb beobachten, ob sich die Gewinnperspektiven des britischen Netzbetreibers künftig stärker verbessern als bislang erwartet. Erst dann könnte das Kursziel 1.270 GBp von James Brand möglicherweise erneut auf den Prüfstand kommen.
Fazit: National Grid mit neuen Chancen – doch Deutsche Bank bleibt vorsichtig!
Die National Grid-Aktie präsentiert sich als interessantes Investment im Spannungsfeld zwischen langfristigem Infrastrukturwachstum und kurzfristigen Bewertungsrisiken. Die zunehmende Elektrifizierung, der steigende Bedarf an leistungsfähigen Stromnetzen und die milliardenschweren Investitionsprogramme schaffen bedeutende Geschäftsmöglichkeiten. Gleichzeitig müssen die hohen Investitionen wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt und solide finanziert werden. Deutsche Bank Research sieht den europäischen Versorgersektor weiterhin in einer positiven Phase. Analyst James Brand erwartet trotz der starken Kursentwicklung der vergangenen zwei Jahre weitere erfreuliche Entwicklungen und verweist auf einen kräftigen Gewinnzyklus. Für National Grid bleibt er jedoch zurückhaltend. In seiner Aktienanalyse vom 23. November 2026 erhöht James Brand das Kursziel von 1.250 auf 1.270 GBp, bestätigt aber das Rating "hold". Beim Schlusskurs von 1.235,00 GBp entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von lediglich 2,83 Prozent ohne Berücksichtigung möglicher Dividenden. Die Erhöhung des Kursziels ist somit ein positives Signal, aber kein Befreiungsschlag. Für langfristig orientierte Anleger bleibt National Grid aufgrund seines regulierten Infrastrukturgeschäfts und der strukturellen Wachstumsperspektiven interessant. Wer dagegen auf besonders hohe kurzfristige Kursgewinne spekuliert, findet in der aktuellen Einschätzung von Deutsche Bank Research nur begrenzte Unterstützung. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann National Grid mit seinen milliardenschweren Netzinvestitionen künftig so starke Gewinne erwirtschaften, dass selbst der vorsichtige Analyst James Brand sein Rating "hold" überdenken muss?
Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert einen echten Stromausfall im Depotwissen! Also schnell weiterleiten – denn bei National Grid fließt der Strom, aber die besten Börsentipps sollten mindestens genauso schnell durch die Freundesgruppe fließen. Und keine Sorge: Fürs Teilen berechnet die Deutsche Bank garantiert keine Netzentgelte!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
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