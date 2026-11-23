Die National Grid-Aktie präsentiert sich als interessantes Investment im Spannungsfeld zwischen langfristigem Infrastrukturwachstum und kurzfristigen Bewertungsrisiken. Die zunehmende Elektrifizierung, der steigende Bedarf an leistungsfähigen Stromnetzen und die milliardenschweren Investitionsprogramme schaffen bedeutende Geschäftsmöglichkeiten. Gleichzeitig müssen die hohen Investitionen wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt und solide finanziert werden. Deutsche Bank Research sieht den europäischen Versorgersektor weiterhin in einer positiven Phase. Analyst James Brand erwartet trotz der starken Kursentwicklung der vergangenen zwei Jahre weitere erfreuliche Entwicklungen und verweist auf einen kräftigen Gewinnzyklus. Für National Grid bleibt er jedoch zurückhaltend. In seiner Aktienanalyse vom 23. November 2026 erhöht James Brand das Kursziel von 1.250 auf 1.270 GBp, bestätigt aber das Rating "hold". Beim Schlusskurs von 1.235,00 GBp entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von lediglich 2,83 Prozent ohne Berücksichtigung möglicher Dividenden. Die Erhöhung des Kursziels ist somit ein positives Signal, aber kein Befreiungsschlag. Für langfristig orientierte Anleger bleibt National Grid aufgrund seines regulierten Infrastrukturgeschäfts und der strukturellen Wachstumsperspektiven interessant. Wer dagegen auf besonders hohe kurzfristige Kursgewinne spekuliert, findet in der aktuellen Einschätzung von Deutsche Bank Research nur begrenzte Unterstützung. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann National Grid mit seinen milliardenschweren Netzinvestitionen künftig so starke Gewinne erwirtschaften, dass selbst der vorsichtige Analyst James Brand sein Rating "hold" überdenken muss?

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert einen echten Stromausfall im Depotwissen! Also schnell weiterleiten – denn bei National Grid fließt der Strom, aber die besten Börsentipps sollten mindestens genauso schnell durch die Freundesgruppe fließen. Und keine Sorge: Fürs Teilen berechnet die Deutsche Bank garantiert keine Netzentgelte!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.