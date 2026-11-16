Kino statt Krise: B.-Riley-Analyst Drew Crum stuft die Aktie von National CineMedia auf „Buy“ hoch und hebt das Kursziel von 2,50 auf 3 US-Dollar. Zum Kurs von 1,98 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 52 Prozent. National CineMedia (NCM) verkauft Werbung im Kino und seit kurzem auch auf Bildschirmen in Bürogebäuden.
National-CineMedia-Aktie: B.-Riley-Analyst Drew Crum stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel steigt auf 3 Dollar
B.-Riley-Analyst Drew Crum stuft die Aktie von National CineMedia auf „Buy“ hoch und hebt das Kursziel von 2,50 auf 3 US-Dollar. Zum Kurs von 1,98 US-Dollar sind das rund 52 Prozent Potenzial. Der Kinowerber setzt auf ein starkes Weihnachtsquartal.
Steckbrief
- Unternehmen
- National CineMedia, Inc.
- Handelssymbol
- NCMI (Nasdaq)
- Analyst
- Drew Crum
- Bank
- B. Riley Securities
- Rating
- Buy (hochgestuft)
- Kursziel
- 3 US-Dollar (zuvor 2,50 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
B. Riley zur National-CineMedia-Aktie
Nach dem Kursrutsch – Crum wird zum Käufer
Drew Crum stuft die Aktie hoch, obwohl das dritte Quartal schwächer ausfiel als erwartet.
Der Umsatz sank im dritten Quartal um 3,2 Prozent auf 61,4 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust lag bei 17,2 Millionen US-Dollar.
Mitte September schloss NCM die Übernahme von Captivate ab, einem Anbieter von Werbebildschirmen in Bürogebäuden.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von B.-Riley-Analyst Drew Crum zu lesen ist:
Starkes Schlussquartal
Für das vierte Quartal erwartet NCM 117 bis 124 Millionen US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes OIBDA von 42 bis 48 Millionen US-Dollar.
Volle Kinos
Die Zahl der Kinobesucher stieg im dritten Quartal um 24 Prozent auf 135 Millionen.
Captivate wächst
Die Buchungen von Captivate für das vierte Quartal liegen mehr als 30 Prozent über dem Vorjahr.
Synergien
Mehr als 60 Prozent der geplanten Einsparungen aus der Übernahme sind bereits realisiert.
Schulden und Führungswechsel
Mit der Übernahme stiegen die Schulden auf 285 Millionen US-Dollar. Das vierte Quartal muss deshalb liefern.
Der bisherige Vorstandschef kündigte seinen Ruhestand an.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist B. Riley Securities, Inc., Analyst Drew Crum. Die Hochstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 3 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: brileysecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
National CineMedia, Inc. (NCMI): Kaufen, Kursziel 3,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Drew Crum, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Drew Crum, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc..
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