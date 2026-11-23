An den Börsen gehe es derzeit hochvolatil zu und das gelte insbesondere für die Wall Street. Die Aktie von NASDAQ Inc. habe sich trotzdem stark gehalten. Grundsätzlich komme eine erhöhte Volatilität dem Börsenbetreiber entgegen. Die Geschäfte würden hervorragend laufen. Das hätten die jüngsten Quartalszahlen noch einmal unterstrichen, so Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.11.2026)