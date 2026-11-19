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Nasdaq 100: Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 09:13 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Vor dem Börsendebüt von Anthropic rückt für den Nasdaq-100® das Julitief bei 27.176 Punkten als Hürde auf dem Weg zurück zur 28.000er-Marke in den Fokus.

Bild: Anne Nygård / Unsplash

Die amerikanischen Technologiewerte stehen aktuell unter Druck, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Seit Anfang Oktober und dem damaligen Rekordlevel bei 31.361 Punkten sei der Nasdaq 100® (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in der Spitze um 4.800 Punkte gefallen. Vielleicht hätten einige Anlegerinnen und Anleger in diesem Zusammenhang ein "déjà-vu": Anfang Juni habe das Technologieaktienbarometer im Vorfeld des Börsengangs von SpaceX ebenfalls korrigiert. Wiederhole sich jetzt dieses Verhaltensmuster vor dem heute anstehenden Börsendebüt von Anthropic? Viel spannender sei allerdings die Frage, ob es in den ersten Handelstagen nach dem Börsengang zu einer ähnlichen Erholung wie im Juni kommen werde. Charttechnisch spreche dafür, dass das Tief von Anfang November bei 26.606 Punkten lediglich kurzfristig unterschritten worden sei. Das folgende "reversal" ermögliche eine technische Gegenbewegung, besonders wenn dem Nasdaq 100® die Rückeroberung des Julitiefs bei 27.176 Punkten gelingen sollte. Als erstes Erholungsziel diene im Erfolgsfall die Kombination aus den horizontalen Marken bei rund 28.000 Punkten und der 200-Tage-Linie (akt. bei 28.063 Punkten). Die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 26.606/26.581 Punkten würden sich indes als konsequente Stoppmarken auf der Unterseite anbieten.

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