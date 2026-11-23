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Nasdaq 100: Diese Signale haben es in sich!

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 11:43 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Das Doppeltop im Nasdaq 100® deutet laut HSBC auf ein Abwärtsziel von 23.000 Punkten hin.

Bild: Adam Śmigielski / Unsplash

Seit Mitte Oktober musste der Nasdaq 100® (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) bereits drei Mal einen Wochenverlust von mindestens 5% hinnehmen – letzte Woche fiel das Minus sogar zweistellig aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Der Grad an Nervosität habe also deutlich zugenommen. Deshalb möchten die Analysten zu Wochenbeginn ganz bewusst auf den langfristigen Monatschart blicken. Durch die technische Brille betrachtet, würden die Hochs vom Juni und Oktober bei 30.762/31.361 Punkten eine Umkehrformation in Form eines klassischen Doppeltops bilden. Aus der Höhe des Chartmusters ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 23.000 Punkten. Auch auf der Indikatorenseite gebe es bemerkenswerte Signale: So liege im Verlauf des RSI ebenfalls eine Topbildung vor, während beim MACD gerade ein negatives Schnittmuster entstehe. Ins Auge steche dabei, dass dieses Ausstiegssignal auf historisch hohem Niveau generiert worden sei und der Trendfolger damit in den seit Mitte der 1990er-Jahre bestehenden Regressionskanal zurückfalle. Vereinfacht ausgedrückt, unterstreiche dieses statistische Verfahren die Fallhöhe der US-Technologietitel. Um das kritische Chartbild zu verbessern, müsste der Nasdaq 100® dagegen das Julitief bei 27.176 Punkten zurückerobern und damit das beschriebene Doppeltop negieren.

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