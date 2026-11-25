Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, Düsseldorf: NAO) zieht nach dem Start von naoo Play eine positive erste Bilanz. Am 25.11.2026 meldete das Unternehmen erste Nutzungs- und Marketingdaten, die es als vielversprechend bezeichnet, sowohl beim Konsum der angebotenen Vertical Short Dramas als auch bei der Ansprache möglicher neuer Nutzer. Für die naoo-Aktie Prognose stellt sich die Frage: Reicht das als Beleg für ein skalierbares Geschäftsmodell?
naoo Aktie Prognose: Play-Start liefert erste Signale - Durchbruch oder Microcap-Wette?
Die naoo AG zieht eine positive erste Bilanz nach dem Start von naoo Play. Zwölf Episoden pro Zuschauer und 0,43 CHF pro Klick klingen gut, doch entscheidende Zahlen fehlen. Die naoo-Aktie Prognose mit Kurs, Zahlen, Finanzierung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- naoo AG (Zug, Schweiz)
- ISIN
- CH1323306329
- Börse
- Freiverkehr Düsseldorf, Kürzel NAO
- Kurs
- 3,20 EUR
- Marktkapitalisierung
- rund 17,8 Mio. EUR (eigene Rechnung)
- Kerngeschäft
- Social-Media-App, Influencer-Marketing, naoo Play
Stand: 25.11.2026, Kurs Börse Düsseldorf, 25.11.2026, 08:21 Uhr (ARIVA)
Die aktuellen News
Was naoo wirklich gemeldet hat
Die Meldung enthält zwei konkrete Werte. Alles andere sind Pläne und ein Rechenbeispiel.
Katalog
Lizenziert sind 131 Serien mit mehr als 7.600 Episoden. naoo Play ist in die bestehende App integriert und in sieben Sprachen verfügbar.
Nutzung
Zuschauer starten im Schnitt etwa zwölf Episoden. Das spricht für ein hohes Interesse nach dem ersten Kontakt.
Akquisition
Die ersten Performance-Kampagnen auf TikTok kosten im Schnitt 0,43 CHF pro Klick.
Szenario ab 2027
Bei 5,5% zahlenden Nutzern und rund 24 CHF Nettoerlös pro Zahler ergäben sich im ersten Monat 1,32 CHF Erlös pro Installation. naoo nennt das ausdrücklich illustrativ und noch zu validieren.
Das Chartbild
naoo-Aktie: Erholung auf dünnem Eis
Die naoo-Aktie notiert am Morgen des 25.11.2026 bei Börse Düsseldorf bei 3,20 EUR, nach 3,24 EUR am Vortag. Auf Wochensicht liegt sie rund 22% im Plus, auf Monatssicht gut 15%. Auf Sicht von zwölf Monaten steht aber ein Minus von knapp 43%, seit Jahresbeginn sind es nach eigener Rechnung etwa 36%. Vom Allzeithoch bei 34,00 EUR im Februar 2025 fehlen rund 90%.
|Marke
|Kurs
|Allzeittief (11.09.2026)
|2,20 EUR
|Unterstützung
|2,65 bis 2,80 EUR
|Aktueller Kurs
|3,20 EUR
|Widerstand
|3,50 EUR
|Widerstandszone (Mai/Juni 2026)
|4,00 bis 4,10 EUR
|Jahreshoch 2026
|5,00 EUR
Wegen sehr geringer Umsätze sind klassische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte kaum aussagekräftig. Die Marken ergeben sich aus der Kurshistorie.
Quelle: ARIVA, Börse Düsseldorf, boerse.de; Stand 25.11.2026
Entscheidend für die naoo-Aktie Prognose ist die Liquidität. Am Vortag wurden laut ARIVA nur Papiere im Wert von rund 583 EUR gehandelt, die Spanne zwischen Geld und Brief liegt bei etwa 10%. Die Volatilität beziffert ARIVA zuletzt auf über 130%. Wenige Orders können den Kurs deutlich bewegen, in beide Richtungen. Seit dem Allzeittief im September hat sich die Aktie um mehr als 45% erholt.
Die Zahlen
Umsatz ja, Substanz offen
|Kennzahl
|Wert
|Betriebsertrag 2025 (erster IFRS-Abschluss)
|6,0 Mio. CHF
|Reingewinn 2025
|0,3 Mio. CHF
|Eigenkapital 2025
|7,9 Mio. CHF
|Umsatz 1. Halbjahr 2025
|4,30 Mio. CHF
|Bruttomarge 1. Halbjahr 2025
|38%
|Nettoergebnis 1. Halbjahr 2025
|-1,95 Mio. CHF
Einen Halbjahresbericht 2026 haben wir bis zum 25.11.2026 nicht gefunden.
Quelle: naoo AG, GBC Research, Inside Paradeplatz
Der Reingewinn 2025 von 0,3 Mio. CHF beruht nach Unternehmensangaben vor allem auf nicht zahlungswirksamen IFRS-Effekten aus der Kaufpreisallokation von Kingfluencers. Inside Paradeplatz hatte kritisch auf einen operativen Verlust von rund 3,6 Mio. CHF verwiesen. Halbjahreszahlen für 2026 liegen uns nicht vor, die IR-Seite nennt dafür nur "Q3". Das Ziel eines EBITDA-Break-even bis Ende 2026 wurde zuletzt im April kommuniziert, ob es weiter gilt, ist offen.
Auf Analystenseite ist das Bild veraltet: GBC hatte die Aktie zuletzt im Juli 2025 mit "Kaufen" eingestuft. Das damalige Kursziel liegt rund neunmal über dem heutigen Kurs, und der für 2025 erwartete Umsatz von 9,17 Mio. CHF wurde mit 6,0 Mio. CHF deutlich verfehlt. Aktuelle Schätzungen gibt es nach unserer Recherche nicht.
Das große Bild
Ein Milliardenmarkt mit teuren Kunden
naoo betreibt eine Social-Media-App mit lokalem Bezug, Gamification und Belohnungspunkten, dazu "naoo business" für lokale Händler und über Kingfluencers Influencer-Marketing. Die Gesellschaft wurde 2006 als Swiss Capital Engineering Group AG gegründet, 2018 in naoo AG umbenannt und notiert seit Dezember 2024 im Freiverkehr Düsseldorf. Anfang 2025 übernahm sie die Schweizer Influencer-Agentur Kingfluencers mit über 3.800 Creatorn. Das Unternehmen hat 35 Mitarbeitende.
Der Markt wächst schnell, wird aber von großen Playern geprägt. ReelShort und DramaBox erzielten im ersten Quartal 2026 laut Sensor Tower jeweils knapp 140 Mio. USD In-App-Umsatz. Der Marktführer ReelShort gab laut Media Partners Asia 2025 rund 55% seines Umsatzes für Nutzergewinnung und Marketing aus und schrieb noch Verlust. Für 2026 wird dort erstmals ein Gewinn erwartet. Für einen Newcomer wie naoo bedeutet das: Die niedrigen Klickkosten sind ein guter Anfang, entscheidend sind aber Installationskosten, Bindung und der Erlös pro Nutzer.
Zur Finanzierung: Am 23.12.2025 wandelte der Gründer und Mehrheitsaktionär Dr. Thomas Wolfensberger Darlehen von rund 5,2 Mio. CHF in Eigenkapital um, frisches Geld floss dabei nicht. Zusätzlich besteht seit Januar 2025 eine Eigenkapitallinie von GEM Global Yield über bis zu 25 Mio. EUR. Ziehungen erfolgen mit 10% Abschlag und würden die Aktionäre verwässern. Ob die Linie genutzt wurde, ist nicht bestätigt. Im September 2026 stieg der IQ Venture Club als Investor ein, Details nannte naoo nicht. Im Oktober gab es zudem Abgänge im Management.
Prognose
naoo-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei diesem Wert nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele.
Kurzfristig: Nachrichtenlage entscheidet
Meldet naoo bald Installationskosten und absolute Nutzerzahlen, die zum optimistischen Szenario passen, könnte die Erholung Richtung 3,50 EUR und 4,00 EUR anhalten. Bleiben harte Zahlen aus, droht bei dünnem Handel ein Rücksetzer in die Zone von 2,65 bis 2,80 EUR.
Mittelfristig: Unit Economics
Die naoo-Aktie Prognose hängt an den Kosten pro Installation, der Bindung und den Bezahlmodellen ab 2027. Ein Halbjahresbericht und eine Bestätigung des Break-even-Ziels wären wichtige Signale.
Langfristig: Skalierung und Finanzierung
Gelingt es, Nutzer günstiger zu gewinnen, als sie Erlös bringen, kann das Modell skalieren. Sonst bleibt der Kapitalbedarf und damit das Risiko weiterer Verwässerung.
Termine
Was Anleger der naoo-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur naoo-Aktie
Was ist naoo Play? Ein Angebot mit Vertical Short Dramas, also kurzen Serienepisoden im Hochformat, das in die naoo-App integriert ist. Es läuft in sieben Sprachen und finanziert sich bislang über Werbung.
Wie lautet die naoo-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig bestimmt die Nachrichtenlage bei sehr dünnem Handel den Kurs, mittelfristig die Unit Economics. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die naoo-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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