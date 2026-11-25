Der Markt wächst schnell, wird aber von großen Playern geprägt. ReelShort und DramaBox erzielten im ersten Quartal 2026 laut Sensor Tower jeweils knapp 140 Mio. USD In-App-Umsatz. Der Marktführer ReelShort gab laut Media Partners Asia 2025 rund 55% seines Umsatzes für Nutzergewinnung und Marketing aus und schrieb noch Verlust. Für 2026 wird dort erstmals ein Gewinn erwartet. Für einen Newcomer wie naoo bedeutet das: Die niedrigen Klickkosten sind ein guter Anfang, entscheidend sind aber Installationskosten, Bindung und der Erlös pro Nutzer.