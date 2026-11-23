Die Wall Street hat nach der schwächsten Börsenwoche seit April 2025 eine kräftige Gegenbewegung hingelegt: Der Nasdaq 100 stieg am Montag um rund 7 Prozent auf etwa 26.760 Punkte, der S&P 500 um knapp 5 Prozent auf 7.254,81 Punkte (Stand 17:31 Uhr), der Dow Jones um 3,2 Prozent auf rund 49.670 Punkte (Dow-Jones-Ticker, 23.11.2026, 18:59 Uhr; Deutsche Börse-News). In der Vorwoche hatten der Nasdaq 100 10,4 Prozent und der S&P 500 8,6 Prozent verloren. Strategen mahnen dennoch zur Vorsicht: Die Erholung beendet die Unsicherheit nicht.
Nach der schwächsten Börsenwoche seit April 2025: VIX bei 30, Nasdaq 100 noch 20 Prozent unter Rekord – was sagen Strategen zur Erholung?
Der Nasdaq 100 sprang am Montag um rund 7 Prozent, doch die Volatilität bleibt hoch. Commerzbank, Helaba und LBBW erwarten Konsolidierung statt Entwarnung. Was Anleger bis Thanksgiving und für 2027 beobachten.
Wie stark war der Ausverkauf in der Vorwoche?
Laut Salah-Eddine Bouhmidi (IG) war es die schwächste Woche seit April 2025. Neben dem S&P 500 (minus 8,6 Prozent) und dem Nasdaq 100 (minus 10,4 Prozent) fiel auch der DAX um 7,3 Prozent. Der Nasdaq 100 liegt trotz des Montagssprungs rund 20 Prozent unter seinem Oktober-Rekord. Auslöser der Gegenbewegung war nach Angaben mehrerer Berichte unter anderem die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia; Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren bleibt laut Deutsche Börse-News bestehen.
|Index
|Vorwoche
|Montag
|S&P 500
|-8,6 %
|+4,98 % auf 7.254,81 (17:31 Uhr)
|Nasdaq 100
|-10,4 %
|ca. +7 % auf rund 26.760
|Dow Jones
|–
|+3,2 % auf rund 49.670
|DAX
|-7,3 %
|+2,2 % auf rund 25.300
Montagswerte sind Ticker-Snapshots, keine Schlusskurse.
Quelle: Deutsche Börse-News, 23.11.2026; Dow Jones, 23.11.2026, 18:59 Uhr
Was sagt die Volatilität über die Stimmung?
Der VIX lag laut Deutsche Börse-News bei rund 30, nach einer Spitze von 35 in der Vorwoche; der VDAX-New notiert bei 25. Beide Werte liegen deutlich über dem langfristigen Durchschnitt und zeigen, dass die Anleger weiter mit starken Schwankungen rechnen. Die LBBW (Sandro Pannagl) sieht die Stimmung „stark angeknackst“, die Volatilität dürfte vorerst hoch bleiben; Zinssorgen und ein fester US-Dollar wirkten als Bremse.
Was erwarten Commerzbank, Helaba und LBBW?
Die Commerzbank (Martin Roth) rechnet damit, dass die Konsolidierung weitergeht, sieht aber keine große Rückschlagsgefahr; Banken veröffentlichten ihre Prognosen für 2027 überwiegend optimistisch. Die Helaba (Markus Reinwand) verweist darauf, dass die Bewertungen im Technologiesektor unter dem langfristigen Schnitt liegen und der Konsolidierungsdruck wohl nachlasse; für 2027 würden neue Zugpferde gesucht, etwa KI-Produktivität. Die Deutsche Börse erwartet für die neue Woche eine kleine Erholung, größere Rückschläge aber nicht.
Welche Termine bestimmen die Woche?
Am Dienstag, 24. November, folgt um 10:00 Uhr der ifo-Geschäftsklimaindex. Am Mittwoch um 14:30 Uhr erscheinen der Preisindex der Konsumausgaben ohne Nahrung und Energie sowie die Auftragseingänge der US-Industrie. Die Commerzbank weist darauf hin, dass die Inflation in den USA seit 68 Monaten über dem Fed-Ziel von 2 Prozent liegt. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag (Black Friday) wird in den USA verkürzt gehandelt. Zum Wochenabschluss folgt um 11:00 Uhr das Wirtschaftsvertrauen der Eurozone (Erwartung der DekaBank: 96,9 Punkte).
Häufige Fragen zur Wall-Street-Erholung
Was ist der VIX? Der VIX misst die erwartete Schwankungsbreite des S&P 500; ein Wert von 30 gilt als erhöht.
Wie stark fiel der Nasdaq 100 in der Vorwoche? Um 10,4 Prozent; er liegt rund 20 Prozent unter seinem Oktober-Rekord.
Sind die US-Börsen an Thanksgiving geöffnet? Nein, am Donnerstag, 26. November, bleiben sie geschlossen; am Freitag gilt verkürzter Handel.
Was erwarten Strategen für 2027? Commerzbank und Helaba sehen Konsolidierung und neue Impulse, etwa durch KI-Produktivität; Garantien gibt es nicht.
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