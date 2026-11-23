Was ist der VIX? Der VIX misst die erwartete Schwankungsbreite des S&P 500; ein Wert von 30 gilt als erhöht.

Wie stark fiel der Nasdaq 100 in der Vorwoche? Um 10,4 Prozent; er liegt rund 20 Prozent unter seinem Oktober-Rekord.

Sind die US-Börsen an Thanksgiving geöffnet? Nein, am Donnerstag, 26. November, bleiben sie geschlossen; am Freitag gilt verkürzter Handel.

Was erwarten Strategen für 2027? Commerzbank und Helaba sehen Konsolidierung und neue Impulse, etwa durch KI-Produktivität; Garantien gibt es nicht.