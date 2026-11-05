Nach den Midterms – Wer kauft Bitcoin nach der Wahl?

Die Demokraten hätten bei den Midterms am 3. November die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. In der Wahlnacht sei Bitcoin zunächst auf rund 75.600 US-Dollar gefallen, am Mittwoch sei der Kurs wieder über 80.000 US-Dollar gestiegen. Getragen worden sei die Erholung weniger vom Ergebnis selbst, das die Prognosemärkte weitgehend erwartet hätten, als vom Ende der Unsicherheit und der Auflösung von Short-Positionen. In Sachen Pro-Krypto-Regulierung könnte die Sache jedoch komplexer werden: Der CLARITY Act, ein 2025 erstmals vom Kongress verabschiedetes, umfassendes Marktstrukturgesetz für digitale Vermögenswerte, brauche nun parteiübergreifende Kompromisse und müsse im neuen Kongress ab Januar wohl neu anlaufen. Die ebenfalls laufenden Krypto-Regulierungsvorhaben der Aufsichtsbehörden SEC, CFTC und OCC würden davon allerdings nicht abhängen und könnten ungestört weitergehen. Und die wichtigste Bitcoin-Käufergruppe der vergangenen Jahre halte sich aktuell zurück. Nach Zuflüssen von 2,6 Milliarden US-Dollar im September hätten die US-Spot-Bitcoin-ETFs im Oktober Nettoabflüsse von rund 290 Millionen US-Dollar verzeichnet.