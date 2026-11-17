Inhaber der Anleihe 2023/2027 können ihre Papiere laut Unternehmensmitteilung im Verhältnis 1:1 in die Anleihe 2024/2029 tauschen. Angerechnet wird die alte Anleihe zu einem Rollover-Preis von 100,563 Prozent, also mit einer kleinen Prämie, zuzüglich Stückzinsen und eines Preisausgleichs. Der Umtausch läuft über die eigene Depotbank bis zum 4. Dezember, 12:00 Uhr MEZ; die Frist kann verlängert oder verkürzt werden. Parallel gibt es ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Der Ausgabepreis soll zwischen 100 und 101 Prozent liegen, Preis und Volumen werden am 9. Dezember festgelegt, die Valuta ist der 21. Dezember.

Was mit Anleihen geschieht, die nicht getauscht werden, ist ebenfalls geregelt: Gelingt die Aufstockung, will Mutares die verbleibende Anleihe 2023/2027 am 28. Dezember vorzeitig kündigen und zurückzahlen. Begleitet wird die Transaktion von Pareto Securities als Sole Global Coordinator und Umtauschstelle sowie Arctic Securities als Joint Bookrunner. Grundlage des öffentlichen Angebots ist ein Wertpapierprospekt, der laut Unternehmensangaben von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligt und an die BaFin notifiziert wird; er soll auf luxse.com und der Mutares-Internetseite veröffentlicht werden. Maßgeblich für jede Entscheidung sind allein der gebilligte Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen.