Mutares macht ernst mit der vorzeitigen Refinanzierung: Seit Dienstag läuft die Umtauschfrist für die Mutares Anleihe 2023/2027 (ISIN NO0012530965) in die variabel verzinste Mutares Anleihe 2024/2029 (ISIN NO0013325407, WKN A383QZ, Stückelung 1.000 Euro). Die Holding will die Anleihe 2024/2029 um bis zu 165 Millionen Euro aufstocken und damit die 250 Millionen Euro schwere Anleihe 2023/2027 ablösen. Der Clou für die Emittentin: Statt 3-Monats-Euribor plus 8,50 Prozent zahlt sie künftig Euribor plus 6,25 Prozent. Am Markt kommt das Vorhaben bisher gut an – die Anleihe 2024/2029 notierte laut BondGuide um 9:03 Uhr in Frankfurt bei 101,50 Prozent, was einer Rendite von 8,11 Prozent entspricht. Die Mutares-Aktie (SDAX) schloss am Montag laut EQS-Mitteilung bei 28,30 Euro.
Mutares Anleihe 2024/2029: Umtauschfrist läuft, bis zu 165 Millionen Euro Aufstockung, 2,25 Punkte weniger Marge – wie günstig refinanziert sich der Sanierer?
Seit heute können Inhaber der Mutares-Anleihe 2023/2027 in die variabel verzinste Anleihe 2024/2029 tauschen. Der Münchner Restrukturierungsspezialist will bis zu 165 Millionen Euro einsammeln und zahlt künftig 3-Monats-Euribor plus 6,25 statt plus 8,50 Prozent. Die Anleihe notiert über pari.
Steckbrief
- Emittentin
- Mutares SE & Co. KGaA, München
- Anleihe
- FLR-Anleihe 2024/2029
- ISIN / WKN
- NO0013325407 / A383QZ
- Fälligkeit
- 19.09.2029
- Stückelung
- 1.000 €
- Rang
- nicht nachrangig, besichert (lt. BondGuide)
- Umtauschfrist
- 17.11. bis 04.12.2026, 12:00 Uhr MEZ
- Valuta
- 21.12.2026
Stand: 17.11.2026, EQS-News Mutares 16.11.2026, BondGuide, onvista
Das Angebot
Wie funktioniert der Umtausch der Mutares Anleihe?
Das Angebot besteht aus drei Teilen: Umtausch, öffentliches Angebot und Privatplatzierung.
Inhaber der Anleihe 2023/2027 können ihre Papiere laut Unternehmensmitteilung im Verhältnis 1:1 in die Anleihe 2024/2029 tauschen. Angerechnet wird die alte Anleihe zu einem Rollover-Preis von 100,563 Prozent, also mit einer kleinen Prämie, zuzüglich Stückzinsen und eines Preisausgleichs. Der Umtausch läuft über die eigene Depotbank bis zum 4. Dezember, 12:00 Uhr MEZ; die Frist kann verlängert oder verkürzt werden. Parallel gibt es ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Der Ausgabepreis soll zwischen 100 und 101 Prozent liegen, Preis und Volumen werden am 9. Dezember festgelegt, die Valuta ist der 21. Dezember.
Was mit Anleihen geschieht, die nicht getauscht werden, ist ebenfalls geregelt: Gelingt die Aufstockung, will Mutares die verbleibende Anleihe 2023/2027 am 28. Dezember vorzeitig kündigen und zurückzahlen. Begleitet wird die Transaktion von Pareto Securities als Sole Global Coordinator und Umtauschstelle sowie Arctic Securities als Joint Bookrunner. Grundlage des öffentlichen Angebots ist ein Wertpapierprospekt, der laut Unternehmensangaben von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligt und an die BaFin notifiziert wird; er soll auf luxse.com und der Mutares-Internetseite veröffentlicht werden. Maßgeblich für jede Entscheidung sind allein der gebilligte Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen.
|Merkmal
|Anleihe 2023/2027
|Anleihe 2024/2029
|ISIN
|NO0012530965
|NO0013325407
|Zins
|3M-Euribor + 8,50 %
|3M-Euribor + 6,25 %
|Fälligkeit
|31.03.2027
|19.09.2029
|Volumen
|250 Mio. €
|Aufstockung um bis zu 165 Mio. €
|Status
|soll abgelöst werden
|Umtausch- und Zeichnungsangebot
Quelle: Mutares (EQS-News, 16.11.2026); Anleihen Finder (13.11.2026); onvista; BondGuide
Ein Detail sollten Leser im Prospekt nachprüfen: Zum bisher ausstehenden Volumen der Anleihe 2024/2029 nennen Finanzportale unterschiedliche Werte. Fest steht die geplante Aufstockung um bis zu 165 Millionen Euro.
Die Zinsen
Was bedeutet der variable Kupon der Mutares Anleihe für Anleger?
Beide Mutares-Anleihen sind Floater: Der Zins wird regelmäßig an den 3-Monats-Euribor angepasst, den Geldmarktzins für Kredite zwischen Banken, plus einem festen Aufschlag. Laut onvista liegt der aktuelle Kupon der Anleihe 2024/2029 bei 8,883 Prozent. Für Anleger hat das eine besondere Eigenschaft: Steigen die Leitzinsen der EZB, steigt der Kupon mit. Das Zinsänderungsrisiko ist damit deutlich geringer als bei einer festverzinslichen Anleihe – ein Grund, warum Floater in einem Umfeld steigender Zinsen gefragt sind. Umgekehrt sinkt der Kupon, wenn die EZB die Zinsen wieder senkt.
Für Mutares bedeutet der Tausch eine spürbare Entlastung. Der Aufschlag sinkt um 2,25 Prozentpunkte. Bei 250 Millionen Euro entspricht das rechnerisch rund 5,6 Millionen Euro weniger Zinsaufwand pro Jahr, wenn das gesamte Volumen umgeschichtet wird (Rechnung der Redaktion). Der niedrigere Aufschlag ist ein Gradmesser: Der Kapitalmarkt traut Mutares heute mehr zu als 2023.
Refinanzierung 15 Monate vor Fälligkeit
Die Anleihe 2023/2027 läuft erst Ende März 2027 aus. Mutares nimmt das Refinanzierungsrisiko frühzeitig aus dem Markt.
Günstigere Konditionen
Euribor plus 6,25 statt plus 8,50 Prozent – der Risikoaufschlag sinkt deutlich.
Kurs über pari
Mit 101,50 Prozent (Frankfurt) bzw. 102,05 Prozent (Stuttgart, laut onvista) notiert die Anleihe 2024/2029 über dem Nennwert.
Das große Bild
Wie solide ist Mutares als Emittent von Unternehmensanleihen?
Mutares kauft Unternehmen in Umbruchsituationen, saniert sie und verkauft sie weiter. Das Geschäftsmodell ist auf Wachstum durch Zukäufe ausgelegt und entsprechend schwankungsanfällig. Nach den Neunmonatszahlen stieg der Konzernumsatz um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA drehte auf 57 Millionen Euro nach minus 63 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Konzernüberschuss von 1,58 Milliarden Euro ist stark von Bewertungseffekten aus Zukäufen geprägt, bei denen Unternehmen unter ihrem Buchwert übernommen werden. Für Anleihegläubiger aussagekräftiger ist die Holding: Ihr Umsatz lag bei 75 Millionen Euro, ihr Überschuss bei 33 Millionen Euro (Vorjahr: 84 Millionen Euro). Die Prognose für 2026 bestätigte Mutares: Konzernumsatz von 7,9 bis 9,1 Milliarden Euro und ein Holding-Überschuss von 165 bis 200 Millionen Euro.
Zum 30. September verfügte der Konzern über liquide Mittel von 678 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote liegt nach Rechnung der Redaktion bei rund 28 Prozent. Ein Rating für die Anleihe nennen die vorliegenden Quellen nicht. Laut BondGuide ist die Anleihe 2024/2029 durch verpfändete Anteile an ausgewählten Beteiligungsvehikeln und abgetretene konzerninterne Darlehen besichert.
Einordnen lässt sich die Mutares Anleihe im Umfeld des Anleihemarkts: Während zehnjährige Bundesanleihen um 3,37 Prozent rentieren, bietet die Anleihe einen Risikoaufschlag von rund fünf Prozentpunkten. Dieser Spread ist die Entschädigung für das Emittentenrisiko eines Unternehmens ohne Investment-Grade-Rating. Wie hoch dieser Aufschlag ausfällt, entscheidet der Markt täglich neu – bei Hochzinsanleihen reagiert er empfindlich auf Konjunktur, Zinsen und Unternehmensnachrichten.
Der Fahrplan
Mutares Anleihe: Welche Termine sind jetzt wichtig?
FAQ zur Mutares Anleihe 2024/2029
Welche Konditionen hat die Mutares Anleihe 2024/2029? Sie ist variabel verzinst mit 3-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent pro Jahr, läuft bis 19. September 2029, hat die ISIN NO0013325407 und eine Stückelung von 1.000 Euro.
Bis wann läuft das Umtauschangebot? Laut Mutares vom 17. November bis 4. Dezember 2026, 12:00 Uhr MEZ, über die Depotbank.
Was passiert mit der Anleihe 2023/2027? Nicht getauschte Papiere sollen am 28. Dezember 2026 vorzeitig gekündigt und zurückgezahlt werden, sofern die Aufstockung gelingt.
Wo steht die Rendite der Anleihe? Laut BondGuide bei 8,11 Prozent zum Kurs von 101,50 Prozent (Frankfurt, 17.11., 9:03 Uhr).
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