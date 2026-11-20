Der Finanzinvestor Mutares will die Anleihe 2023/2027 (ISIN NO0012530965) vorzeitig ablösen und bietet den Gläubigern einen Umtausch in die Mutares Anleihe 2024/2029 (ISIN NO0013325407) an. Die Umtauschfrist läuft vom 17. November bis zum 4. Dezember 2026 um 12:00 Uhr MEZ. Die neuen Stücke zahlen 6,25 Prozent über dem Drei-Monats-Euribor; die Aufstockung umfasst bis zu 165 Millionen Euro. Aus der Anleihe 2023/2027 stehen nach Rückkäufen von 28 Millionen Euro noch 222 Millionen Euro aus.
Mutares Anleihe 2024/2029: Umtausch bis 4. Dezember zu 100,563 Prozent, Marge 6,25 Prozent über Euribor, bis zu 165 Millionen Euro – was bedeutet der Tausch für die Gläubiger der Anleihe 2023/2027?
Mutares will die im März 2027 fällige Anleihe 2023/2027 vorzeitig refinanzieren: Gläubiger können bis zum 4. Dezember in die Anleihe 2024/2029 tauschen, die um bis zu 165 Millionen Euro aufgestockt wird. Der Fristenkalender und die offenen Fragen im Überblick.
Steckbrief
- Emittent
- Mutares SE & Co. KGaA
- Anleihe neu
- 2024/2029, ISIN NO0013325407
- Anleihe alt
- 2023/2027, ISIN NO0012530965, fällig März 2027
- Umtauschfrist
- 17. November bis 4. Dezember 2026, 12:00 Uhr MEZ
- Festlegung Volumen und Preis
- 9. Dezember 2026
- Lieferung
- 21. Dezember 2026
- Kündigung Altanleihe
- 28. Dezember 2026
Stand: 20.11.2026, Stand der Transaktionsangaben vom 13.11.2026; Termine ohne Gewähr
Die Konditionen
Was bietet Mutares beim Umtausch?
Gläubiger der Anleihe 2023/2027 sollen ihre Stücke im Verhältnis 1:1 zu einem Rollover-Preis von 100,563 Prozent des Nennbetrags tauschen können, zuzüglich der bis zum Ausgabetag aufgelaufenen Zinsen. Der endgültige Ausgabepreis der neuen Anleihe liegt in einer Spanne von 100 bis 101 Prozent. Zusätzlich gibt es eine Mehrerwerbsoption in Schritten von 1.000 Euro. Parallel läuft eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren; als Banken sind Pareto Securities als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Arctic Securities als Joint Bookrunner genannt.
Wichtig für das Verständnis: Der Zinssatz der neuen Anleihe ist variabel. Er besteht aus dem Drei-Monats-Euribor, einem Marktzins, und einem festen Aufschlag, der Marge. Der Aufschlag von 6,25 Prozent liegt laut Angaben 2,25 Prozentpunkte unter dem der Anleihe 2023/2027, die Refinanzierung wird für Mutares also günstiger. Ob das für Gläubiger ein Nachteil ist, hängt von ihrer Perspektive ab: Der Tausch bringt eine längere Laufzeit bis 2029, aber geringere Marge.
|Merkmal
|Anleihe 2023/2027
|Anleihe 2024/2029
|ISIN
|NO0012530965
|NO0013325407
|Zins
|8,50 % (Aufschlag laut Angaben)
|3M-Euribor + 6,25 %
|Fälligkeit
|März 2027
|in den Angaben nicht genannt
|Volumen
|222 Mio. € ausstehend
|Aufstockung bis 165 Mio. €
Marge der Altanleihe nach den Transaktionsangaben; Vergleichbarkeit der Zinsbausteine vor Freigabe prüfen.
Quelle: Transaktionsangaben, Stand 13.11.2026
Der Kalender
Welche Fristen laufen jetzt?
Die Kündigung der Altanleihe steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Platzierung der Aufstockung. Zudem steht die Entscheidung insgesamt unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen. Auch das ist ein Marktrisiko: Weil die Börsen derzeit schwanken, kann sich die Nachfrage nach Hochzinsanleihen kurzfristig ändern.
Das große Bild
Wie finanziert Mutares die Rückzahlung?
Neben der Aufstockung nennt Mutares als Quellen Erlöse aus Beteiligungsverkäufen, darunter Guascor Energy und Magirus Firefighter, sowie Dividenden von mindestens rund 140 Millionen Euro im vierten Quartal. Das Modell von Mutares beruht darauf, Unternehmen zu übernehmen, zu sanieren und mit Gewinn zu verkaufen. Das macht die Holding abhängig von Verkaufserlösen und Marktstimmung. Die Mutares Aktie, die an der Börse gehandelt wird, spiegelt diese Abhängigkeit wider.
FAQ
Häufige Fragen zur Mutares Anleihe
Was ist die Mutares Anleihe 2024/2029? Eine variabel verzinste Unternehmensanleihe von Mutares SE & Co. KGaA mit der ISIN NO0013325407, verzinst mit dem Drei-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent.
Bis wann läuft der Umtausch? Bis zum 4. Dezember 2026, 12:00 Uhr MEZ.
Was passiert mit nicht getauschten Stücken der Anleihe 2023/2027? Sie sollen laut Angaben am 28. Dezember 2026 vorzeitig gekündigt und zurückgezahlt werden, vorbehaltlich der Platzierung.
Gibt es einen Wertpapierprospekt? In den uns vorliegenden Angaben wird ein Prospekt nicht erwähnt. Maßgeblich sind die Anleihebedingungen und Angebotsunterlagen der Emittentin.
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