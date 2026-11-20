Gläubiger der Anleihe 2023/2027 sollen ihre Stücke im Verhältnis 1:1 zu einem Rollover-Preis von 100,563 Prozent des Nennbetrags tauschen können, zuzüglich der bis zum Ausgabetag aufgelaufenen Zinsen. Der endgültige Ausgabepreis der neuen Anleihe liegt in einer Spanne von 100 bis 101 Prozent. Zusätzlich gibt es eine Mehrerwerbsoption in Schritten von 1.000 Euro. Parallel läuft eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren; als Banken sind Pareto Securities als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Arctic Securities als Joint Bookrunner genannt.

Wichtig für das Verständnis: Der Zinssatz der neuen Anleihe ist variabel. Er besteht aus dem Drei-Monats-Euribor, einem Marktzins, und einem festen Aufschlag, der Marge. Der Aufschlag von 6,25 Prozent liegt laut Angaben 2,25 Prozentpunkte unter dem der Anleihe 2023/2027, die Refinanzierung wird für Mutares also günstiger. Ob das für Gläubiger ein Nachteil ist, hängt von ihrer Perspektive ab: Der Tausch bringt eine längere Laufzeit bis 2029, aber geringere Marge.