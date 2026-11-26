Nach den Berichten bietet Mutares den Inhabern der Anleihe 2023/2027 einen Umtausch im Verhältnis 1:1 an. Der Rollover-Preis beträgt 100,563 Prozent des Nennbetrags, also 0,563 Prozent Prämie, zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum Ausgabetag. Daneben gibt es eine Spanne von 100 bis 101 Prozent des Nennbetrags für den Preisausgleich; der endgültige Ausgabekurs ist offen. Neben dem Umtausch ist eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren vorgesehen. Ob zusätzlich ein öffentliches Angebot mit Wertpapierprospekt für Privatanleger stattfindet, nennen die Quellen nicht.

Die Altanleihe ist mit bis zu 250 Millionen Euro größer als die geplante Aufstockung von bis zu 165 Millionen Euro. Nicht getauschte Stücke sollen laut goldesel.de zum 28. Dezember 2026 gekündigt werden, sofern die Aufstockung zustande kommt. Die Anleihe 2023/2027 läuft ohnehin bis zum 31. März 2027.