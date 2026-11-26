Die Mutares Anleihe 2024/2029 soll um bis zu 165 Millionen Euro wachsen. Das Beteiligungsunternehmen will damit die teurere, variabel verzinste Anleihe 2023/2027 ablösen, die mit dem 3-Monats-EURIBOR plus 8,50 Prozentpunkten verzinst wird. Die Umtauschfrist läuft noch bis zum 4. Dezember 2026, 12:00 Uhr MEZ; wie groß die Aufstockung am Ende wird und zu welchem Preis, soll am 9. Dezember feststehen. Für Inhaber der Anleihen und Beobachter der Mutares-Aktie (Börsenkürzel MUX) ist das der wichtigste Termin der kommenden Wochen.
Mutares Anleihe 2024/2029: Aufstockung um bis zu 165 Millionen Euro, Umtauschfrist endet am 4. Dezember – wie viel Zinslast spart der Tausch?
Mutares will die Anleihe 2024/2029 um bis zu 165 Millionen Euro aufstocken und die variabel verzinste Anleihe 2023/2027 mit 3-Monats-EURIBOR plus 8,50 Prozentpunkten ablösen. Umtauschfrist bis 4. Dezember, 12:00 Uhr, Preis und Volumen sollen am 9. Dezember feststehen. Was Anleger der Mutares-Aktie und der Anleihen wissen sollten.
Steckbrief
- Emittent
- Mutares SE & Co. KGaA
- Abzulösende Anleihe
- Anleihe 2023/2027, ISIN NO0012530965, 3-Monats-EURIBOR plus 8,50 Prozentpunkte, bis 250 Mio. €
- Aufzustockende Anleihe
- Anleihe 2024/2029, Fälligkeit September 2029
- Ausgabe der neuen Stücke
- geplant am 21.12.2026
Stand: 26.11.2026, Angaben aus Berichten über Mitteilungen von Mutares; Originalmitteilung nicht geprüft
Die Angaben stammen aus Berichten von goldesel.de (13. November 2026) und stock-world.de (17. November 2026), die sich auf Mitteilungen von Mutares stützen. Eine ISIN der aufzustockenden Anleihe 2024/2029 konnte nicht belegt werden; die genannte ISIN NO0012530965 gehört zur abzulösenden Anleihe 2023/2027.
Mutares-Anleihe
Was plant Mutares mit der Anleihe 2024/2029?
Nach den Berichten bietet Mutares den Inhabern der Anleihe 2023/2027 einen Umtausch im Verhältnis 1:1 an. Der Rollover-Preis beträgt 100,563 Prozent des Nennbetrags, also 0,563 Prozent Prämie, zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum Ausgabetag. Daneben gibt es eine Spanne von 100 bis 101 Prozent des Nennbetrags für den Preisausgleich; der endgültige Ausgabekurs ist offen. Neben dem Umtausch ist eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren vorgesehen. Ob zusätzlich ein öffentliches Angebot mit Wertpapierprospekt für Privatanleger stattfindet, nennen die Quellen nicht.
Die Altanleihe ist mit bis zu 250 Millionen Euro größer als die geplante Aufstockung von bis zu 165 Millionen Euro. Nicht getauschte Stücke sollen laut goldesel.de zum 28. Dezember 2026 gekündigt werden, sofern die Aufstockung zustande kommt. Die Anleihe 2023/2027 läuft ohnehin bis zum 31. März 2027.
|Merkmal
|Anleihe 2023/2027
|Anleihe 2024/2029
|Verzinsung
|3-Monats-EURIBOR plus 8,50 Prozentpunkte
|3-Monats-EURIBOR plus 6,25 Prozentpunkte
|Fälligkeit
|31. März 2027
|September 2029
|Volumen
|bis zu 250 Mio. €
|Aufstockung um bis zu 165 Mio. €
|Rolle im Angebot
|wird getauscht oder gekündigt
|wird aufgestockt
Aufschlag der Anleihe 2024/2029 laut goldesel.de; Kupon als variabler Zins (EURIBOR plus Marge). Ausgangsvolumen der Anleihe 2024/2029 nicht genannt.
Quelle: goldesel.de (13.11.2026), finanzen.net
Wie viel Zinsersparnis steckt in 2,25 Prozentpunkten?
Eine variabel verzinste Anleihe, ein sogenannter Floater, zahlt einen Referenzzins, hier den 3-Monats-EURIBOR, plus einen festen Aufschlag. Die Refinanzierung soll den Aufschlag nach goldesel.de um 2,25 Prozentpunkte senken, von 8,50 auf 6,25 Prozentpunkte. Auf 100 Millionen Euro getauschtes Volumen wären das rechnerisch 2,25 Millionen Euro Zinsen weniger pro Jahr. Entscheidend ist, welcher Betrag tatsächlich in die neue Anleihe wechselt.
Dass beide Anleihen an den EURIBOR gekoppelt sind, bringt einen weiteren Effekt: Steigt der Referenzzins, steigen auch die Zinszahlungen. Für Mutares sinken die Kosten durch den niedrigeren Aufschlag, für Anleger bedeutet ein niedrigerer Aufschlag aber auch weniger Zinsen als zuvor.
Wie steht Mutares vor dem Umtauschtermin?
Nach den Neunmonatszahlen weist Mutares laut stock-world.de ein bereinigtes operatives EBITDA von 57 Millionen Euro aus, nach minus 63 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Jahresüberschuss der Holding lag bei 33 Millionen Euro nach 84 Millionen Euro. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen weitere Ergebnisbeiträge von mindestens 140 Millionen Euro, vor allem aus den Verkäufen von Guascor und Magirus sowie aus Portfoliodividenden.
Der Verkauf von Magirus an Morita Holdings wurde am 9. November 2026 vereinbart, der Eigenkapitalwert liegt bei 65 Millionen Euro. Beim Verkauf von Guascor an Oaktree beträgt der Eigenkapitalwert 74 Millionen Euro; der Vollzug wird bis Ende des vierten Quartals erwartet und steht unter fusionskontrollrechtlichem Vorbehalt.
Welche Termine stehen für die Mutares-Anleihe an?
FAQ: Was Anleger zur Mutares Anleihe wissen wollen
Was ist die Mutares Anleihe 2024/2029? Eine variabel verzinste Unternehmensanleihe von Mutares mit Fälligkeit im September 2029, die um bis zu 165 Millionen Euro aufgestockt werden soll. Eine ISIN konnte nicht belegt werden.
Wann endet der Umtausch der Mutares-Anleihe? Die Umtauschfrist endet am 4. Dezember 2026 um 12:00 Uhr MEZ, kann aber verlängert oder vorzeitig beendet werden.
Was bedeutet 3-Monats-EURIBOR plus 8,50 Prozentpunkte? Der Zins der Anleihe 2023/2027 setzt sich aus dem Referenzzins EURIBOR für drei Monate und einem festen Aufschlag zusammen und schwankt daher mit dem Zinsniveau.
Wie sicher sind Unternehmensanleihen von Mutares? Die Quellen nennen kein Rating. Anleihen ohne Rating sind mit Ausfallrisiko verbunden; die Rückzahlung hängt von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten ab.
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