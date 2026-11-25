Mutares Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – zweiter Plustag in Folge, jetzt zählt die Anleihe

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 3 Min.

Die Mutares Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,58 Prozent auf 25,70 Euro und zählt erneut zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Investor Day richtet sich der Blick auf die Refinanzierung und auf die Verkäufe bis zum Jahresende.

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Die Erholung hält: Die Mutares Aktie gewinnt am Mittwochmorgen 1,58 Prozent auf 25,70 Euro und ist fünftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Schon am Dienstag hatte die Münchner Beteiligungsgesellschaft zu den Tagesgewinnern im Index gehört. Kurs der Mutares Aktie am Morgen 25,70 € Tagesgewinn, Platz 5 der SDAX Gewinner +1,58 % Prognose Holding-Nettogewinn 2026 165–200 Mio. € Holding-Nettogewinn nach neun Monaten 33 Mio. € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 09:23 Uhr; Mutares, Neunmonatszahlen vom 12. November 2026 Der Auslöser Warum steigt die Mutares Aktie heute? Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Mutares Aktie arbeitet sich vielmehr Schritt für Schritt aus dem Tal, in das sie nach den Neunmonatszahlen gerutscht war. Mitte November kostete der Titel noch mehr als 28 Euro. Beim Investor Day am 19. November erläuterte das Management Portfolioreife, Exit-Pipeline und Kapitalallokation. Rückenwind kam am selben Tag von Analystenseite: Keefe, Bruyette & Woods nahm die Beobachtung mit „Outperform“ und einem Kursziel von 37 Euro auf. Für den SDAX Gewinner ist das ein Abstand von mehr als 40 Prozent zum aktuellen Kurs. Der Hintergrund Die große Lücke bis zum Jahresziel Der Knackpunkt bleibt das Ergebnis der Holding. Nach neun Monaten stehen 33 Millionen Euro Nettogewinn zu Buche, im Vorjahr waren es 84 Millionen Euro. Trotzdem bestätigte Mutares das Jahresziel von 165 bis 200 Millionen Euro. Dafür müssen im Schlussquartal Verkäufe gelingen. Ein Baustein ist der vereinbarte Verkauf von Guascor für 74 Millionen Euro. Der Konzernumsatz stieg um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Parallel ordnet Mutares die Finanzierung neu. Die im März 2027 fällige Anleihe über nominal 250 Millionen Euro soll vorzeitig abgelöst werden. Die Umtauschfrist läuft bis zum 4. Dezember, Ausgabepreis und Volumen sollen voraussichtlich am 9. Dezember feststehen. Was für die Mutares Aktie spricht Jahresprognose mehrfach bestätigt

Guascor-Verkauf für 74 Millionen Euro vereinbart

KBW startet mit „Outperform“ und 37 Euro Was Anleger bedenken sollten Holding-Gewinn nach neun Monaten weit unter Vorjahr

Jahresziel verlangt ein sehr starkes Schlussquartal

Refinanzierung der Anleihe noch nicht abgeschlossen Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Mutares Aktie Warum ist die Mutares Aktie SDAX Gewinner?

Der Titel erholt sich nach dem Investor Day den zweiten Tag in Folge. Eine neue Meldung liegt nicht vor. Was plant Mutares mit der Anleihe?

Die 2027 fällige Anleihe über 250 Millionen Euro soll vorzeitig refinanziert werden. Die Umtauschfrist endet am 4. Dezember. Ist das Jahresziel erreichbar?

Das Management hält daran fest. Nötig sind dafür weitere Verkäufe von Beteiligungen im vierten Quartal. Mutares Aktie: ISIN DE000A2NB650, WKN A2NB65, Börsenkürzel MUX. Fazit zur Mutares Aktie Die Mutares Aktie steht vor zwei Prüfungen: der Anleihe im Dezember und den Exits bis Jahresende. Gelingt beides, ist die Lücke zum Jahresziel zu schließen. Der SDAX Gewinner zeigt, dass ein Teil des Marktes darauf setzt.

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