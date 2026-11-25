Die Erholung hält: Die Mutares Aktie gewinnt am Mittwochmorgen 1,58 Prozent auf 25,70 Euro und ist fünftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Schon am Dienstag hatte die Münchner Beteiligungsgesellschaft zu den Tagesgewinnern im Index gehört.
Mutares Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – zweiter Plustag in Folge, jetzt zählt die Anleihe
Die Mutares Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,58 Prozent auf 25,70 Euro und zählt erneut zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Investor Day richtet sich der Blick auf die Refinanzierung und auf die Verkäufe bis zum Jahresende.
Der Auslöser
Warum steigt die Mutares Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Mutares Aktie arbeitet sich vielmehr Schritt für Schritt aus dem Tal, in das sie nach den Neunmonatszahlen gerutscht war. Mitte November kostete der Titel noch mehr als 28 Euro. Beim Investor Day am 19. November erläuterte das Management Portfolioreife, Exit-Pipeline und Kapitalallokation.
Rückenwind kam am selben Tag von Analystenseite: Keefe, Bruyette & Woods nahm die Beobachtung mit „Outperform“ und einem Kursziel von 37 Euro auf. Für den SDAX Gewinner ist das ein Abstand von mehr als 40 Prozent zum aktuellen Kurs.
Der Hintergrund
Die große Lücke bis zum Jahresziel
Der Knackpunkt bleibt das Ergebnis der Holding. Nach neun Monaten stehen 33 Millionen Euro Nettogewinn zu Buche, im Vorjahr waren es 84 Millionen Euro. Trotzdem bestätigte Mutares das Jahresziel von 165 bis 200 Millionen Euro. Dafür müssen im Schlussquartal Verkäufe gelingen. Ein Baustein ist der vereinbarte Verkauf von Guascor für 74 Millionen Euro. Der Konzernumsatz stieg um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.
Parallel ordnet Mutares die Finanzierung neu. Die im März 2027 fällige Anleihe über nominal 250 Millionen Euro soll vorzeitig abgelöst werden. Die Umtauschfrist läuft bis zum 4. Dezember, Ausgabepreis und Volumen sollen voraussichtlich am 9. Dezember feststehen.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Mutares Aktie
Warum ist die Mutares Aktie SDAX Gewinner?
Der Titel erholt sich nach dem Investor Day den zweiten Tag in Folge. Eine neue Meldung liegt nicht vor.
Was plant Mutares mit der Anleihe?
Die 2027 fällige Anleihe über 250 Millionen Euro soll vorzeitig refinanziert werden. Die Umtauschfrist endet am 4. Dezember.
Ist das Jahresziel erreichbar?
Das Management hält daran fest. Nötig sind dafür weitere Verkäufe von Beteiligungen im vierten Quartal.
Mutares Aktie: ISIN DE000A2NB650, WKN A2NB65, Börsenkürzel MUX.
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