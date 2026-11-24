Warum steigt die Mutares Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Es handelt sich eher um eine Gegenbewegung nahe dem Jahrestief.

Ist die Mutares Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 1,59 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.