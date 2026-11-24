Die Mutares Aktie gewinnt am Dienstagmittag: Der Titel der Beteiligungsgesellschaft notiert bei 25,55 Euro, ein Plus von 1,59 Prozent. Als SDAX Gewinner erholt sich die Mutares Aktie damit leicht von einem schwachen Kursverlauf.
Mutares Aktie: SDAX Gewinner am Mittag – Nach dem Investor Day dreht der Kurs ins Plus
Die Mutares Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,59 Prozent auf 25,55 Euro und ist SDAX Gewinner. Eine neue Meldung gibt es nicht. Nach dem Investor Day vom 19. November rücken Verkäufe und Prognose in den Blick.
Der Auslöser
Warum die Mutares Aktie als SDAX Gewinner zulegt
Eine Tagesmeldung zur Mutares Aktie gibt es nicht. Der Kursgewinn ist eher eine Gegenbewegung: Der Titel notiert nahe seinem 52-Wochen-Tief, und der Investor Day am 19. November hat die Aufmerksamkeit auf die laufenden Verkäufe gelenkt.
Nach neun Monaten stieg der Konzernumsatz um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis des Holdings sank dagegen auf 33 Millionen Euro nach 84 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte Mutares. Zu den Verkäufen der vergangenen Wochen zählen Magirus, der Verkauf an Oaktree, Natura und Stuart; der Verkauf von Guascor steht noch aus. Analysten von MPCM und Warburg nennen Kursziele von 45 und 46 Euro, jeweils weit über dem Kurs.
FAQ
Häufige Fragen zur Mutares Aktie
Warum steigt die Mutares Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Es handelt sich eher um eine Gegenbewegung nahe dem Jahrestief.
Ist die Mutares Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 1,59 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Mutares Aktie?
ISIN DE000A2NB650, WKN A2NB65, Handelssymbol MUX (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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