Mutares Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Lapeyre-Verkauf vollzogen, Kurs steigt auf 26,50 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:07 2 Min.

Die Mutares Aktie gewinnt am Donnerstag 3,72 Prozent auf 26,50 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Die Beteiligungsgesellschaft hat die Kontrolle über die französische Lapeyre Group abgegeben.

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Eine Meldung, ein freundlicher Markt, ein klares Plus: Die Mutares Aktie steigt am Donnerstag um 3,72 Prozent auf 26,50 Euro und ist achtzehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Morgen hatte der Kurs nach der Nachricht aus Frankreich erst gut ein Prozent zugelegt, im Tagesverlauf kamen weitere Käufer. Schlusskurs der Mutares Aktie auf Xetra 26,50 € Tagesgewinn, Platz 18 der SDAX Gewinner +3,72 % Prognose Jahresüberschuss der Holding 2026 165–200 Mio. € Holding-Gewinn nach neun Monaten 33 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Mutares SE & Co. KGaA, Mitteilungen vom 12.11. und 26.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die Mutares Aktie heute? Am Morgen meldete Mutares den Vollzug eines Verkaufs: Die Münchner haben die Kontrollbeteiligung an der französischen Lapeyre Group abgegeben, einem Hersteller und Händler von Fenstern, Türen und Küchen. Mutares bleibt als Minderheitsgesellschafter an Bord und will die laufende Sanierung weiter begleiten. Wie groß der verbleibende Anteil ist und was der Verkauf einbringt, teilte das Unternehmen nicht mit. Für die Mutares Aktie zählt das Signal: Der Konzern liefert Exits. Das ist wichtig, weil die Jahresprognose einen starken Schlussspurt verlangt. Dazu kam die Markterholung, die den SDAX um 2,36 Prozent nach oben trug. Der Hintergrund Das Gewinnziel hängt am vierten Quartal Mutares kauft Unternehmen in Umbruchsituationen, saniert sie und verkauft sie weiter. Der Gewinn der Holding fällt deshalb unregelmäßig an. Nach neun Monaten 2026 standen 33 Millionen Euro in den Büchern, die bestätigte Prognose für das Gesamtjahr lautet 165 bis 200 Millionen Euro. Die Lücke sollen Verkäufe schließen. Bereits vereinbart ist der Verkauf von Guascor Energy an Oaktree zu einem Eigenkapitalwert von 74 Millionen Euro, für Nord Gas Solutions prüft Mutares einen Börsengang. Die Analysten von KBW haben den SDAX Gewinner am 19. November mit „Outperform“ und einem Kursziel von 37 Euro aufgenommen. Was für die Mutares Aktie spricht Weiterer Exit vollzogen, weitere in Vorbereitung

Jahresprognose im November bestätigt

Minderheitsanteil an Lapeyre erhält die Chance auf den Sanierungserfolg Was Anleger bedenken sollten Der Kaufpreis für Lapeyre ist nicht bekannt

Bis zum Jahresziel fehlt nach neun Monaten der größte Teil des Gewinns

Sanierungsfälle können scheitern, die Verschuldung der Holding ist ein Dauerthema Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Mutares Aktie Warum ist Mutares heute SDAX Gewinner?

Mutares hat den Verkauf der Kontrollmehrheit an Lapeyre abgeschlossen, zugleich erholte sich der Gesamtmarkt. Wie viel bringt der Verkauf?

Das hat Mutares nicht mitgeteilt. Mutares Aktie: ISIN DE000A2NB650, WKN A2NB65, Börsenkürzel MUX. Fazit zur Mutares Aktie Die Mutares Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner, weil das Unternehmen zeigt, dass es Beteiligungen verkaufen kann. Entscheidend bleibt, ob die Erlöse im vierten Quartal reichen, um das hoch gesteckte Gewinnziel zu erreichen.

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