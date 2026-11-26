Die Mutares-Aktie (ISIN: DE000A2NB650, FSE: MUX) bekommt, worauf Anleger seit Wochen gewartet haben: Mutares hat den Verkauf einer Kontrollbeteiligung an der französischen Lapeyre Group abgeschlossen. Für die Mutares-Aktie Prognose ist das Closing mehr als eine Randnotiz, denn das Modell der Münchner Beteiligungsgesellschaft lebt von Exits, und das Gewinnziel für 2026 hängt an ihnen. Die große Analyse mit Mutares-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach dem Gesamtbild und den Fundamentaldaten.
Mutares Aktie Prognose: Lapeyre-Exit vollzogen - Reicht der Endspurt im vierten Quartal für das Gewinnziel?
Mutares hat den Verkauf der Lapeyre-Kontrolle abgeschlossen. Die Mutares-Aktie Prognose ordnet Exit, Quartalszahlen und Chartbild ein und zeigt, was kurzfristig und langfristig zählt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mutares SE & Co. KGaA
- Börse / Ticker
- Xetra, MUX
- ISIN
- DE000A2NB650
- Geschäftsmodell
- Kauf, Sanierung und Verkauf von Konzernabspaltungen und Mittelständlern
- Aktuelle Meldung
- Verkauf der Lapeyre-Kontrolle abgeschlossen, Minderheit bleibt
- Nächste Schritte
- Exit-Vollzüge im vierten Quartal 2026, Anleihe-Umtausch bis 4.12.2026
Stand: 26.11.2026, Unternehmensmeldungen bis 26.11.2026; aktueller Kurs in der Randspalte
Die Mutares-Aktie notierte zuletzt (19.11.2026) bei rund 27,65 Euro und liegt damit seit Jahresbeginn im zweistelligen Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt laut Datenanbietern nur rund 590 Millionen Euro, bei einem Konzernumsatz im Milliardenbereich.
Die aktuelle Meldung
Lapeyre: Kontrolle verkauft, Minderheit bleibt
Am 26.11.2026 meldete Mutares den Vollzug des Verkaufs. Käufer ist ein Investmentvehikel italienischer Unternehmer, darunter Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia.
Kaufpreis bleibt geheim
Weder der Preis noch der Wert der Transaktion wurden genannt. Für die Bewertung der Mutares-Aktie ist das die wichtigste offene Zahl.
Mutares bleibt Minderheitsaktionär
Die genaue Höhe der verbleibenden Beteiligung nennt die Meldung nicht. Mutares will den Turnaround an der Seite des Käufers weiter begleiten.
Lapeyre behält Marke und Marktstellung
Der Hersteller und Händler mit Sitz in Courbevoie betreibt neun Produktionsstandorte, beliefert mehr als 115 Shops in Frankreich und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter. Der Umsatz lag 2025 bei rund 475 Millionen Euro.
Synergien mit dem Käufer erwartet
Die Erfahrung des Käufers in Handel und Industrie soll Einkauf, Logistik und Produktentwicklung verbessern.
Mutares hatte Lapeyre 2021 von Saint-Gobain übernommen und seither neu aufgestellt, unter anderem mit Investitionen in Produktionsstandorte, Vertriebsnetz und Systeme. Ein unwiderrufliches Angebot des Käufers war im Herbst eingegangen; das Closing fiel damit in das angekündigte vierte Quartal.
Die Quartalszahlen
Umsatz wächst, Holding-Gewinn bricht ein
Wie ungleich der Gewinn bei Mutares anfällt, zeigen die Neunmonatszahlen, die am 12.11.2026 erschienen. Der Konzernumsatz stieg auf 5,4 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA drehte von minus 63 auf plus 57 Millionen Euro. Das für Aktionäre entscheidende Holding-Nettoergebnis sank dagegen von 84 auf 33 Millionen Euro. Die Jahresprognose wurde bestätigt.
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Konzernumsatz
|5,4 Mrd. €
|4,7 Mrd. €
|Bereinigtes EBITDA
|57 Mio. €
|-63 Mio. €
|Holding-Nettoergebnis
|33 Mio. €
|84 Mio. €
Holding-Nettoergebnis: Ergebnis der Muttergesellschaft, in dem Exit-Gewinne und Beteiligungserträge zusammenlaufen.
Quelle: Mutares SE & Co. KGaA, 9M-Bericht 2026 (12.11.2026), wiedergegeben von finanztrends.de
Die Rechnung
Was das Gewinnziel vom Schlussquartal verlangt
Mutares peilt für 2026 einen Holding-Jahresüberschuss von 165 bis 200 Millionen Euro an. Nach 33 Millionen Euro in den ersten neun Monaten müssten im vierten Quartal nach Redaktionsrechnung rund 132 bis 167 Millionen Euro hinzukommen. Das ist nur über Exit-Gewinne zu schaffen, und genau deshalb blickt der Markt auf jede Vollzugsmeldung. Die Mutares-Aktie Prognose hängt damit weniger an der Lapeyre-Meldung selbst als an der Frage, wie viel davon im Holding-Ergebnis ankommt.
Die Pipeline
Wo der nächste Mittelzufluss herkommen soll
Neben Lapeyre stehen weitere Transaktionen im Raum. Mutares nennt für das vierte Quartal mehrere Vollzüge:
Guascor Energy und Guascor Power USA gehen an eine Strategie von Oaktree, der vereinbarte Eigenkapitalwert beträgt 74,0 Millionen Euro.
Das Feuerwehrgeschäft von Magirus soll an Morita Holdings gehen, Magirus Defense & Security bleibt bei Mutares.
Der Verkauf der Lieferdienst-Tochter Stuart an Quiver und die Transaktion bei Natura (Freigabe der polnischen Wettbewerbsbehörde nötig) werden laut Berichten im vierten Quartal erwartet.
Mutares kündigte zudem eine Refinanzierung an: Die Anleihe 2023/2027 soll durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu 165 Millionen Euro abgelöst werden, der Umtausch läuft vom 17.11. bis 4.12.2026.
Auf dem Investorentag am 19.11.2026 in London standen laut Ankündigung Portfolioreife, Wertschöpfung und Exit-Pipeline im Mittelpunkt. Auch auf der Käuferseite bleibt Mutares aktiv: Die Übernahme von Synthomer wurde Ende September vollzogen.
Analysten
Was Analysten zur Mutares-Aktie sagen
Die Analysten bleiben laut Berichten positiv gestimmt. Keefe, Bruyette & Woods (KBW) nahm Mutares am 19.11.2026 mit Outperform und einem Kursziel von 37 Euro auf. MPCM hob das Ziel am 22.10.2026 von 41 auf 45 Euro an und bestätigte Buy. Sphene Capital bestätigte am 16.11.2026 Buy mit 49,30 Euro, allerdings mit einem Horizont von 36 Monaten. Die Spanne zeigt, wie unterschiedlich Beobachter das Potenzial des Portfolios einschätzen. Es handelt sich um Positionen Dritter, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Chartbild
Die Mutares-Aktie im Wartestand
Charttechnisch hinkt die Mutares-Aktie ihrem Portfolio hinterher. Datenanbieter nennen für das Jahreshoch einen Wert von rund 35 Euro, der Kurs notierte zuletzt rund ein Fünftel darunter. Das Muster ist bekannt: Der Markt reagiert bei Mutares weniger auf einzelne Kennzahlen als auf die Frage, ob aus angekündigten Exits tatsächlich Zahlungen werden. Solange das Holding-Ergebnis nicht aufholt, bleibt die Erholung anfällig. Ob die Lapeyre-Meldung die Stimmung dreht, zeigt der Handel in den kommenden Tagen.
Prognose
Mutares-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei einem Beteiligungsmodell mit schwankenden Exit-Gewinnen nicht seriös möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Beweislast liegt bei den Exits
Vollzugsmeldungen zu Guascor, Magirus, Stuart und Natura sowie ein erfolgreicher Anleihe-Umtausch könnten die Mutares-Aktie stützen. Bleiben Verzögerungen oder Abschläge beim Verkaufspreis, dürfte der Kurs im Bereich der jüngsten Spanne verharren.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Lücke zum Portfoliowert
Wenn die Exit-Erlöse sichtbar im Holding-Ergebnis ankommen, könnte sich der Bewertungsabschlag verringern. Fällt das Ergebnis erneut hinter die Erwartungen zurück, bleibt die Mutares-Aktie ein Wert mit hohem Vertrauensabschlag.
Langfristig (ab 2028): Qualität des Modells
Entscheidend ist, ob die gekauften Sanierungsfälle wie Lapeyre nach dem Turnaround dauerhaft Erträge liefern und ob die Pipeline neuer Zukäufe nachhaltig finanziert werden kann.
Termine
Was Anleger der Mutares-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Vollzug der angekündigten Exits im vierten Quartal 2026 (Guascor, Magirus, Stuart, Natura).
Bis 4.12.2026: Umtausch der Anleihe 2023/2027 in die aufgestockte Anleihe 2024/2029.
Offen: Angaben zu Kaufpreis und verbleibender Beteiligung bei Lapeyre.
Offen: Termin der Jahreszahlen 2026 (Finanzkalender des Unternehmens).
FAQ
Häufige Fragen zur Mutares-Aktie
Was hat Mutares bei Lapeyre verkauft? Eine Kontrollbeteiligung an ein Investmentvehikel italienischer Unternehmer. Mutares bleibt als Minderheitsgesellschafter beteiligt, die Höhe nennt das Unternehmen nicht.
Wie hoch ist der Kaufpreis? Die Meldung nennt keinen Preis.
Wie lautet die Mutares-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig zählen die Exit-Vollzüge im vierten Quartal, mittelfristig die Frage, wie viel davon im Holding-Ergebnis ankommt. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Zahlt Mutares eine Dividende? Für das Geschäftsjahr 2025 sind 2,00 Euro je Aktie vorgesehen.
Ist die Mutares-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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