Neben Lapeyre stehen weitere Transaktionen im Raum. Mutares nennt für das vierte Quartal mehrere Vollzüge:

Guascor Energy und Guascor Power USA gehen an eine Strategie von Oaktree, der vereinbarte Eigenkapitalwert beträgt 74,0 Millionen Euro.

Das Feuerwehrgeschäft von Magirus soll an Morita Holdings gehen, Magirus Defense & Security bleibt bei Mutares.

Der Verkauf der Lieferdienst-Tochter Stuart an Quiver und die Transaktion bei Natura (Freigabe der polnischen Wettbewerbsbehörde nötig) werden laut Berichten im vierten Quartal erwartet.

Mutares kündigte zudem eine Refinanzierung an: Die Anleihe 2023/2027 soll durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu 165 Millionen Euro abgelöst werden, der Umtausch läuft vom 17.11. bis 4.12.2026.

Auf dem Investorentag am 19.11.2026 in London standen laut Ankündigung Portfolioreife, Wertschöpfung und Exit-Pipeline im Mittelpunkt. Auch auf der Käuferseite bleibt Mutares aktiv: Die Übernahme von Synthomer wurde Ende September vollzogen.