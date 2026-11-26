Die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker: MUX) legt nach der Meldung über den Teilverkauf der französischen Lapeyre Group um 0,30 Euro oder 1,17% auf 25,85 Euro zu. Fünf Jahre nach der Übernahme von Saint-Gobain gibt Mutares die Kontrolle über den Hersteller von Fenstern, Türen und Küchenmöbeln an ein Investmentvehikel italienischer Unternehmer ab. Die Münchner bleiben als Minderheitsgesellschafter an Bord. Für Aktionäre liegt der Reiz des Geschäfts in dieser Aufteilung: Ein neuer Eigentümer übernimmt die Führung, während Mutares an einer Erholung von Lapeyre weiter verdienen könnte. Welchen Erlös die Holding bereits mit dem Verkauf erzielt, lässt sie offen.
Mutares Aktie: Lapeyre-Teilverkauf bringt Kursplus – Kaufpreis bleibt offen
Mutares gibt die Kontrolle über Lapeyre ab, behält eine Chance auf den Sanierungserfolg und legt an der Börse um 1,17% zu.
Warum der Käufer zu Lapeyre passt
Hinter dem Käufer stehen Unternehmer mit Erfahrung im Heimwerker-, Möbel- und Einzelhandel. Zu ihnen gehören Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia. Das ist ein wichtiger Unterschied für die Einordnung der Transaktion. Käufer der Kontrollbeteiligung ist das Investmentvehikel der Unternehmer. Einen Zusammenschluss von Lapeyre mit einer der beiden Handelsketten hat Mutares ebenso wenig angekündigt wie bereits geschlossene Lieferverträge. Die Aussicht auf eine engere Zusammenarbeit hat dennoch eine konkrete Grundlage: Die neuen Gesellschafter kennen sowohl die Produkte als auch die Anforderungen des Handels, über den sie verkauft werden.
Was das für Lapeyre bedeuten kann, zeigt der Weg einer Küche vom Werk zum Kunden. Schon bei der Entwicklung entscheidet sich, wie viele Bauteile sich über mehrere Modelle hinweg verwenden lassen. Im Einkauf zählt, zu welchen Bedingungen Beschläge, Platten oder andere Komponenten beschafft werden können. Bei der Auslieferung kommt es darauf an, dass alle Teile zum vereinbarten Termin eintreffen. Genau an diesen Stellen – Produktentwicklung, Beschaffung und Logistik – sehen die Beteiligten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Ob daraus höhere Margen entstehen, hängt an den Konditionen einzelner Verträge und an der Umsetzung in den Werken und Shops.
475 Millionen Euro Umsatz und eine offene Gewinnfrage
Lapeyre mit Sitz in Courbevoie erzielte 2025 rund 475 Millionen Euro Umsatz. Das Unternehmen beschäftigt direkt rund 2.000 Mitarbeitende, betreibt neun Produktionsstandorte und beliefert ein Netz von mehr als 115 Shops in Frankreich. Zum Sortiment zählen Fenster, Innen- und Außentüren, Treppen sowie Küchen- und Badezimmermöbel. Der Käufer übernimmt damit die Kontrolle über eine bekannte französische Marke, die einen großen Teil der Strecke vom Entwurf eines Produkts bis zum Verkauf selbst abdeckt. Gerade diese Verbindung macht Lapeyre für einen Eigentümer mit Handelserfahrung interessant.
Ein Händler kann an seinen Verkaufszahlen ablesen, welche Türen oder Küchenfronten gefragt sind. Wer zugleich die Produktion steuert, kann diese Information unmittelbar in die Sortimentsplanung einfließen lassen. Das kann die Einführung gefragter Modelle beschleunigen und das Risiko senken, an der Nachfrage vorbeizuproduzieren. Der wirtschaftliche Vorteil zeigt sich allerdings erst, wenn sich Produkte zu auskömmlichen Preisen verkaufen. Neun Werke verursachen auch bei schwacher Auslastung Kosten. Und ein breites Vertriebsnetz bringt wenig, wenn Aufträge nur mit hohen Rabatten gewonnen werden. Zu Auslastung, operativer Marge und Mittelzufluss bei Lapeyre enthält die Verkaufsmeldung keine Zahlen.
Für die Einordnung der Mutares-Aktie ist das entscheidend. Die 475 Millionen Euro beziffern den Jahresumsatz von Lapeyre. Wer daraus auf den Kaufpreis schließen will, müsste unter anderem wissen, welcher Gewinn aus diesen Erlösen entsteht, wie viel Kapital im Geschäft gebunden ist und welche Investitionen noch anstehen. Auch die genaue Höhe der verkauften Beteiligung ist offen. Ein vermeintlich günstiger oder teurer Verkauf lässt sich auf dieser Grundlage nicht seriös diagnostizieren.
Was der Teilverkauf für die Mutares-Holding bedeutet
Wie stark Beteiligungsverkäufe das Ergebnis der Holding bewegen können, zeigen ihre jüngsten Zahlen. In den ersten neun Monaten 2026 verdiente die Mutares-Holding netto 33 Millionen Euro nach 84 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Verkauf von NEM Energy lieferte im dritten Quartal einen wesentlichen Ergebnisbeitrag. Abschreibungen auf Beteiligungen im Einzelhandel zehrten ihn zu einem großen Teil wieder auf. Für das Gesamtjahr bekräftigte der Vorstand am 12. November seine Prognose eines Holding-Jahresüberschusses zwischen 165 Millionen und 200 Millionen Euro. Rechnerisch fehlten Ende September somit noch 132 Millionen bis 167 Millionen Euro zum Erreichen dieser Spanne.
Das erklärt, warum die Börse im Schlussquartal genau auf abgeschlossene Verkäufe schaut. Es zeigt zugleich, wo eine vorschnelle Rechnung in die Irre führt. Für das vierte Quartal hatte Mutares bereits die Verkäufe von Guascor und Magirus sowie erwartete Dividenden aus dem Portfolio als wichtige Ergebnisquellen genannt. Die heutige Lapeyre-Meldung beziffert keinen zusätzlichen Gewinnbeitrag. Selbst ein später bekannt werdender Kaufpreis ließe sich nicht einfach zum bisherigen Jahresüberschuss addieren. Für das Verkaufsergebnis spielt unter anderem eine Rolle, mit welchem Wert die veräußerte Beteiligung in den Büchern stand. Für die Liquidität zählt wiederum, welche Zahlung die Holding tatsächlich erhält und wann sie darüber verfügen kann.
Die Chance der Minderheitsbeteiligung
Seit der Übernahme im Jahr 2021 hat Mutares an der Neupositionierung von Lapeyre gearbeitet und in Produktionsstruktur, Vertrieb und unterstützende Systeme investiert. Der Teilverkauf ermöglicht den Münchnern, einen Partner mit einschlägiger Erfahrung in die Verantwortung zu holen und zugleich an den Früchten dieser Vorarbeit beteiligt zu bleiben. Gelingt es den neuen Eigentümern, die Werke besser auszulasten und die Ertragskraft zu steigern, könnte der verbliebene Anteil an Wert gewinnen. Mutares hätte dann die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt einen weiteren Verkaufserlös zu erzielen.
Für dieses Szenario muss Lapeyre seine Eigenständigkeit am französischen Markt nicht aufgeben. Marke und Marktposition sollen erhalten bleiben. Einkauf oder Logistik lassen sich grundsätzlich auch dort gemeinsam organisieren, wo Kunden weiterhin unter der vertrauten Marke einkaufen. Wirtschaftlich besonders reizvoll wäre das, wenn Lapeyre im Hintergrund Kosten senken und im Verkauf seine Preise halten könnte. Der Nutzen wäre dann an der Marge erkennbar, selbst wenn der Umsatz zunächst kaum wächst. Eine konkrete Einsparsumme oder einen Zeitplan hat Mutares bislang nicht genannt.
Wo für Aktionäre das Risiko bleibt
Mit der Kontrollbeteiligung wechselt auch der Einfluss auf die nächsten Schritte. Mutares will den Turnaround weiter unterstützen, hält künftig aber nur noch eine Minderheit. Wie viel Mitsprache die Holding etwa bei größeren Investitionen, Ausschüttungen oder einem späteren Verkauf ihres Anteils behält, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Das kann gerade dann wichtig werden, wenn die Interessen zeitlich auseinanderliegen. Für den Käufer könnte es sinnvoll sein, erste operative Überschüsse mehrere Jahre in Werke und Sortiment zu reinvestieren. Für Mutares-Aktionäre würde sich ein finanzieller Rückfluss aus der Restbeteiligung in diesem Fall entsprechend verzögern.
Hinzu kommt das Absatzrisiko. Eine neue Küche, ein Bad oder der Austausch mehrerer Fenster sind für private Haushalte größere Anschaffungen, deren Zeitpunkt sich häufig verschieben lässt. Bleiben Bestellungen aus, hilft ein günstigerer Einkauf nur begrenzt. Auch der Umbau selbst kann zunächst Geld kosten, etwa wenn Lieferwege neu organisiert oder Produktreihen überarbeitet werden. Welche weiteren Mittel Lapeyre benötigt und in welcher Form Mutares den Turnaround unterstützt, bleibt offen. Aus der angekündigten Unterstützung lässt sich weder eine feste Nachschusspflicht noch eine konkrete finanzielle Entlastung ableiten.
Was vom Kursplus bleibt
Der Anstieg auf 25,85 Euro passt zu einer Nachricht, die für Mutares eine strategische Frage beantwortet: Für Lapeyre hat sich ein Käufer gefunden, der die Kontrolle übernimmt und sich in dessen Märkten auskennt. Ob Mutares mit dem Geschäft auch finanziell gut abschneidet, werden erst die nächsten Ergebniszahlen und die Entwicklung der Restbeteiligung erkennen lassen. Für Aktionäre verdienen deshalb zwei Größen besondere Aufmerksamkeit: der tatsächlich bei der Holding ankommende Verkaufserlös und die Ertragskraft, die Lapeyre unter neuer Führung erreicht. Die erste zeigt, was der Deal Mutares heute bringt. Die zweite entscheidet darüber, was aus den vergangenen fünf Jahren Arbeit noch werden kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 26. November 2026
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