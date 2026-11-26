Der Anstieg auf 25,85 Euro passt zu einer Nachricht, die für Mutares eine strategische Frage beantwortet: Für Lapeyre hat sich ein Käufer gefunden, der die Kontrolle übernimmt und sich in dessen Märkten auskennt. Ob Mutares mit dem Geschäft auch finanziell gut abschneidet, werden erst die nächsten Ergebniszahlen und die Entwicklung der Restbeteiligung erkennen lassen. Für Aktionäre verdienen deshalb zwei Größen besondere Aufmerksamkeit: der tatsächlich bei der Holding ankommende Verkaufserlös und die Ertragskraft, die Lapeyre unter neuer Führung erreicht. Die erste zeigt, was der Deal Mutares heute bringt. Die zweite entscheidet darüber, was aus den vergangenen fünf Jahren Arbeit noch werden kann.