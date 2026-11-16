Murphy-Oil-Aktie: Seaport stuft auf „Sell“ ab – Verkaufsvotum trotz starker Quartalszahlen

Dabei hatte Murphy Oil am 4. November ein starkes Quartal vorgelegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,08 Dollar und damit laut Zacks rund 19 Prozent über der Konsensschätzung von 0,91 Dollar. Der Umsatz übertraf mit 855 Millionen Dollar die Erwartungen von 767 Millionen Dollar. Die Förderung erreichte 186.495 Barrel Öläquivalent pro Tag und lag damit deutlich über der eigenen Prognose von 171.000 bis 179.000 Barrel.

Für das Gesamtjahr 2026 hob Murphy Oil die Förderprognose auf 176.000 bis 178.000 Barrel Öläquivalent pro Tag an. Operativ meldete der Konzern die erste Ölförderung im vietnamesischen Feld Lac Da Vang, einen Fund mit der Explorationsbohrung Lac Da Trang North-1X sowie Ölfunde in Côte d'Ivoire. Im Golf von Amerika ging die Bohrung Chinook #8 in Produktion. Die Quartalsdividende stieg gegenüber dem Vorjahr von 0,325 auf 0,35 Dollar.