Klare Ansage gegen die Murphy-Oil-Aktie: Seaport Research Partners hat den US-Öl- und Gasproduzenten von „Neutral“ auf „Sell“ abgestuft. Ein Kursziel für die Murphy-Oil-Aktie (Handelssymbol MUR, ISIN US6267171022) nennt Seaport nicht. Die Abstufung meldeten am Montag übereinstimmend MarketBeat, rallies.ai und der Finanzdienst Newsquawk. Die Aktie hatte zuletzt bei 36,84 Dollar notiert.
Murphy-Oil-Aktie: Seaport stuft auf „Sell“ ab – Verkaufsvotum trotz starker Quartalszahlen
Seaport Research Partners rät bei der Murphy-Oil-Aktie nun zum Verkauf: Das Rating sinkt von „Neutral“ auf „Sell“, ein Kursziel nennt das Haus nicht. Die Abstufung kommt nur wenige Tage nach einem klar über den Erwartungen liegenden Quartal und einer angehobenen Förderprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Murphy Oil Corporation
- Handelssymbol
- MUR (NYSE)
- ISIN
- US6267171022
- Analyst
- in den Quellen nicht genannt
- Bank
- Seaport Research Partners (Seaport Global Securities)
- Rating
- Sell (zuvor Neutral)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut MarketBeat-Meldung vom 16.11.2026, ohne Zeitangabe
Abstufung
Seaport geht auf „Sell“ – mitten in einer Sektor-Neubewertung
Die Murphy-Oil-Abstufung ist Teil einer breiten Neubewertung der Energiewerte durch Seaport. Am selben Tag senkte das Haus laut Newsquawk auch Occidental Petroleum und Viper Energy auf „Neutral“, während Magnolia Oil & Gas auf „Buy“ sowie Crescent Energy und SM Energy auf „Neutral“ angehoben wurden.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Neutral
|Sell
|Kursziel
|nicht bekannt
|nicht genannt
Quelle: MarketBeat, rallies.ai, Newsquawk
Eine Begründung von Seaport geben die vorliegenden Berichte nicht wieder, auch der Name des verantwortlichen Analysten wird nicht genannt. Mit „Sell“ zählt Seaport nun zu den wenigen Häusern, die bei der Murphy-Oil-Aktie ausdrücklich zum Verkauf raten.
Das spricht gegen die Murphy-Oil-Aktie
Schwacher bereinigter Free Cashflow
Der bereinigte freie Cashflow lag im dritten Quartal laut Murphy Oil bei minus 8,4 Millionen Dollar, nach plus 124,4 Millionen Dollar im Vorjahr.
Steigende Nettoverschuldung
Die Nettoverschuldung stieg bis Ende September auf rund 1,13 Milliarden Dollar, nach rund 1,01 Milliarden Dollar Ende 2025.
Keine Aktienrückkäufe
Im dritten Quartal verzichtete Murphy Oil auf Rückkäufe – obwohl noch 550 Millionen Dollar genehmigt sind.
Hohe Explorationskosten
Für 2026 rechnet Murphy Oil mit Explorationsaufwendungen von 195 Millionen Dollar, davon 90 Millionen Dollar für trockene Bohrungen.
Starke Zahlen, höhere Förderprognose
Dabei hatte Murphy Oil am 4. November ein starkes Quartal vorgelegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,08 Dollar und damit laut Zacks rund 19 Prozent über der Konsensschätzung von 0,91 Dollar. Der Umsatz übertraf mit 855 Millionen Dollar die Erwartungen von 767 Millionen Dollar. Die Förderung erreichte 186.495 Barrel Öläquivalent pro Tag und lag damit deutlich über der eigenen Prognose von 171.000 bis 179.000 Barrel.
Für das Gesamtjahr 2026 hob Murphy Oil die Förderprognose auf 176.000 bis 178.000 Barrel Öläquivalent pro Tag an. Operativ meldete der Konzern die erste Ölförderung im vietnamesischen Feld Lac Da Vang, einen Fund mit der Explorationsbohrung Lac Da Trang North-1X sowie Ölfunde in Côte d'Ivoire. Im Golf von Amerika ging die Bohrung Chinook #8 in Produktion. Die Quartalsdividende stieg gegenüber dem Vorjahr von 0,325 auf 0,35 Dollar.
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Einordnung: Analysten gespalten
Laut MarketBeat lautet das Konsensurteil für die Murphy-Oil-Aktie „Halten“: Ein „Strong Buy“, vier Kauf-, acht Halten- und zwei Verkaufsempfehlungen stehen zu Buche. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,83 Dollar, rund 8 Prozent über dem letzten Kurs. Zuletzt hatte Jefferies das Papier mit „Hold“ und einem Kursziel von 35 Dollar bewertet, Scotiabank mit „Sector Perform“ und 41 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt laut MarketBeat rund 5,3 Milliarden Dollar, das Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 11,5.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Seaport Research Partners (Seaport Global Securities); der Name des Analysten wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine MarketBeat-Meldung vom 16.11.2026, 08:38 Uhr (UTC). Die Einstufung „Sell“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: sgsecurities.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action sowie seaportglobal.com/special-pages/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Murphy Oil Corporation (MUR): Verkaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Seaport Research Partners (Analyst nicht genannt) vom 16.11.2026, 09:38 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Seaport Research Partners (Analyst nicht genannt).
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