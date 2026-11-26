Murata-Aktie im Nikkei 225 im Plus: Bauteil-Spezialist profitiert vom Tech-Rebound

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Murata-Aktie gehört am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Der Hersteller von Kondensatoren und Funkmodulen folgt der Erholung der Technologiewerte.

Die Murata-Aktie (Murata Manufacturing) legt am 26. November 2026 zu und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 27,74 Euro, ein Plus von 1,78 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Die Gründe Rückenwind für Elektronikzulieferer Murata meldete nach den vorliegenden Berichten keine eigene Neuigkeit. Der Konzern ist ein weltweit führender Hersteller keramischer Kondensatoren und profitiert von der Nachfrage nach Elektronik. Nach dem Ausverkauf bei KI- und Chipwerten am Mittwoch erholten sich solche Zulieferer in Tokio. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Murata-Aktie in Frankfurt am Morgen +1,78 % Kurs (26.11.2026) 27,74 € Quelle : comdirect, Reuters Risiken Der Anstieg folgt dem Markt; die Stimmung bei Technologiewerten bleibt fragil.

Neue US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner, darunter Japan, belasten Exportwerte. Der Nikkei 225 Gewinner Murata bleibt damit ein Mitläufer im Rebound. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 6981, Frankfurter Symbol MUR1.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.