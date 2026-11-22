Während Autowerte, Chipwerte und Immobilienkonzerne taumeln, läuft die Munich Re ruhig weiter: 580 Euro, ein erhöhtes Gewinnziel und eine Dividendenrendite von gut vier Prozent. Die Munich Re Aktienanalyse zeigt, was die Munich-Re-Aktie stützt und wo der nächste Test wartet.
Munich Re Aktienanalyse: Rekordziel 6,6 Milliarden Euro, 24 Euro Dividende – doch der Preisdruck im Rückversicherungsgeschäft nimmt zu. Wie sicher ist die Aktie?
Die Munich Re Aktienanalyse zeigt: Die Munich-Re-Aktie schließt bei 580 Euro, das Gewinnziel für 2026 steigt auf 6,6 Milliarden Euro. Doch die Preise in der Rückversicherung sinken. Der Dezember wird zum Test.
Steckbrief
- Unternehmen
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
- ISIN
- DE0008430026
- WKN
- 843002
- Handelssymbol
- MUV2 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- MURGY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 73 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Munich Re Aktie liegt auf Jahressicht gut neun Prozent im Plus. Das Jahreshoch von gut 600 Euro stammt von Anfang November und ist noch ein Stück entfernt. Diese Aktienanalyse klärt, ob der weltgrößte Rückversicherer sein Rekordziel halten kann.
Die Zahlen
Gewinnziel nach oben gesetzt
Im dritten Quartal 2026 erzielte die Munich Re ein Konzernergebnis von 1,74 Milliarden Euro, 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Damals hatten ungewöhnlich geringe Großschäden geholfen. Dieses Mal warfen die Rückversicherung und die Erstversicherungstochter Ergo weniger ab. Nach neun Monaten steht ein Gewinn von 5,7 Milliarden Euro.
Munich-Re-Aktie: Gewinnziel 2026 in Milliarden Euro
Mrd. €
- Prognose des Unternehmens
Das Gewinnziel 2026 ist eine Unternehmensaussage, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Munich Re, Ad-hoc-Mitteilung vom 23.10.2026, Berichterstattung
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Konzernergebnis
|2025 (Ist)
|6,1
|2026 (altes Ziel)
|6,3
|2026 (neues Ziel)
|6,6
Der Vorstand um Christoph Jurecka hob das Ziel am 23. Oktober von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro an. Das wäre erneut ein Rekord. Auch für die Sparte Global Specialty Insurance wurde die Schaden-Kosten-Quote auf unter 90 Prozent verbessert.
Die Stärken
Kapitalanlage, Ergo, Rückkauf
Geringe Großschäden
Die Belastung aus Großschäden blieb niedrig, das Kapitalanlageergebnis trägt das Ergebnis.
Dividende
Die Munich Re zahlte zuletzt 24 Euro je Aktie. Das ergibt eine Rendite von 4,1 Prozent bezogen auf den aktuellen Kurs.
Aktienrückkauf
Das Rückkaufprogramm läuft laut Bericht weiter.
Die Analysten
Stimmen im Überblick
Die Einschätzungen sind geteilt. Barclays hob laut Bericht das Kursziel von 594 auf 644 Euro an und bleibt bei Overweight. JPMorgan stufte die Aktie am 6. November auf Neutral herab, mit einem unveränderten Ziel von 590 Euro.
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