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Munich Re Aktienanalyse: Rekordziel 6,6 Milliarden Euro, 24 Euro Dividende – doch der Preisdruck im Rückversicherungsgeschäft nimmt zu. Wie sicher ist die Aktie?

aktiencheck.de Redaktion 22.11.2026, 07:33 3 Min.

Die Munich Re Aktienanalyse zeigt: Die Munich-Re-Aktie schließt bei 580 Euro, das Gewinnziel für 2026 steigt auf 6,6 Milliarden Euro. Doch die Preise in der Rückversicherung sinken. Der Dezember wird zum Test.

Schlusskurs der Munich-Re-Aktie am 20.11.2026 (+0,90 %) 580,00 € Gewinnziel 2026 (zuvor 6,3 Mrd. €) 6,6 Mrd. € Konzernergebnis im dritten Quartal 1,74 Mrd. € Dividendenrendite (24 € je Aktie, letzte zwölf Monate) 4,1 % Steckbrief Unternehmen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) ISIN DE0008430026 WKN 843002 Handelssymbol MUV2 (Xetra) US-Handelssymbol MURGY (OTC-ADR) Börsenwert rund 73 Mrd. € Index DAX Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra Während Autowerte, Chipwerte und Immobilienkonzerne taumeln, läuft die Munich Re ruhig weiter: 580 Euro, ein erhöhtes Gewinnziel und eine Dividendenrendite von gut vier Prozent. Die Munich Re Aktienanalyse zeigt, was die Munich-Re-Aktie stützt und wo der nächste Test wartet. Die Munich Re Aktie liegt auf Jahressicht gut neun Prozent im Plus. Das Jahreshoch von gut 600 Euro stammt von Anfang November und ist noch ein Stück entfernt. Diese Aktienanalyse klärt, ob der weltgrößte Rückversicherer sein Rekordziel halten kann. Die Zahlen Gewinnziel nach oben gesetzt Im dritten Quartal 2026 erzielte die Munich Re ein Konzernergebnis von 1,74 Milliarden Euro, 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Damals hatten ungewöhnlich geringe Großschäden geholfen. Dieses Mal warfen die Rückversicherung und die Erstversicherungstochter Ergo weniger ab. Nach neun Monaten steht ein Gewinn von 5,7 Milliarden Euro. Munich-Re-Aktie: Gewinnziel 2026 in Milliarden Euro Mrd. € Prognose des Unternehmens 0 2 4 6 8 6,1 6,3 6,6 2025 (Ist) 2026 (altes Ziel) 2026 (neues Ziel) Das Gewinnziel 2026 ist eine Unternehmensaussage, keine Prognose der Redaktion. Quelle : Munich Re, Ad-hoc-Mitteilung vom 23.10.2026, Berichterstattung Daten als Tabelle Zeitraum Konzernergebnis 2025 (Ist) 6,1 2026 (altes Ziel) 6,3 2026 (neues Ziel) 6,6 Der Vorstand um Christoph Jurecka hob das Ziel am 23. Oktober von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro an. Das wäre erneut ein Rekord. Auch für die Sparte Global Specialty Insurance wurde die Schaden-Kosten-Quote auf unter 90 Prozent verbessert. Die Stärken Kapitalanlage, Ergo, Rückkauf 01 Geringe Großschäden Die Belastung aus Großschäden blieb niedrig, das Kapitalanlageergebnis trägt das Ergebnis. 02 Dividende Die Munich Re zahlte zuletzt 24 Euro je Aktie. Das ergibt eine Rendite von 4,1 Prozent bezogen auf den aktuellen Kurs. 03 Aktienrückkauf Das Rückkaufprogramm läuft laut Bericht weiter. Die Analysten Stimmen im Überblick Die Einschätzungen sind geteilt. Barclays hob laut Bericht das Kursziel von 594 auf 644 Euro an und bleibt bei Overweight. JPMorgan stufte die Aktie am 6. November auf Neutral herab, mit einem unveränderten Ziel von 590 Euro. Was gegen die Munich-Re-Aktie spricht Die Preise in der Rückversicherung sinken, das Wachstum der Beiträge wird schwerer.

Naturkatastrophen und Großschäden sind nicht planbar, ein einziges Quartal kann das Bild drehen.

Das KGV von knapp 11 ist nicht billig für einen Versicherer, der Rekordgewinne bereits eingepreist hat.

Das Gewinnziel verlangt ein ruhiges Schlussquartal. 23.10.2026 Ad-hoc-Mitteilung Ziel auf 6,6 Mrd. € erhöht 12.11.2026 Zahlen zum dritten Quartal Konzernergebnis 1,74 Mrd. € 20.11.2026Jetzt Schlusskurs 580,00 € Plus 0,9 % Dezember 2026 Ausblick auf die Erneuerungsrunde Test für den Preisdruck Fazit der Munich Re Aktienanalyse Die Munich Re liefert Rekordgewinne und eine hohe Dividende, die Aktie preist das aber bereits ein. Entscheidend sind die Preisentwicklung in der Rückversicherung, die Großschäden im Schlussquartal und der Ausblick im Dezember. Wer die Aktie beobachtet, sollte Ertragsstabilität und Bewertung gemeinsam betrachten.

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