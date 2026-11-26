Das Konzernergebnis lag im dritten Quartal bei 1.742 Millionen Euro nach 1.997 Millionen Euro im Vorjahr und übertraf damit die Erwartungen. Der Rückgang hat einen klaren Grund: Die Großschäden stiegen auf 646 Millionen Euro nach nur 118 Millionen Euro im außergewöhnlich ruhigen Vorjahresquartal, blieben aber unter dem erwarteten Niveau. Nach neun Monaten steht ein Gewinn von 5.667 Millionen Euro (Vorjahr: 5.176 Millionen Euro). Weil der Konzern damit schon fast das alte Jahresziel von 6,3 Milliarden Euro erreicht hat, hob er die Prognose für 2026 auf 6,6 Milliarden Euro an.

Auch operativ wächst das Geschäft: Der Versicherungsumsatz stieg im dritten Quartal auf 16.626 Millionen Euro nach 14.575 Millionen Euro. Die Rückversicherung steuerte 1.479 Millionen Euro zum Ergebnis bei, die Lebens- und Gesundheitsrückversicherung erzielte ein technisches Ergebnis von 493 Millionen Euro, die Erstversicherungstochter ERGO 263 Millionen Euro (Vorjahr: 304 Millionen Euro). Für das Gesamtjahr peilt die Munich Re Aktie in der Schaden- und Unfallrückversicherung eine Schaden-Kosten-Quote von unter 80% an, bei Global Specialty Insurance unter 90%.