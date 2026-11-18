Welches Kursziel hat Barclays für die Munich Re Aktie?

Barclays-Analystin Claudia Gaspari hat das Kursziel am 16./17. November 2026 von 594 auf 644 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt.

Wie lautet die Munich Re Aktienprognose der Analysten im Durchschnitt?

Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 553,86 Euro und damit unter dem Kurs von rund 585 Euro am Dienstagabend.

Welche Gewinnprognose gibt Munich Re für 2026?

Der Konzern strebt nach der Anhebung vom 23. Oktober 2026 einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro an.

Warum sind viele Analysten bei der Munich Re Aktie vorsichtig?

Sie erwarten sinkende Preise in der Rückversicherung. Der Konsens rechnet für 2027 mit einem leicht niedrigeren Gewinn je Aktie als 2026.

Wann legt Munich Re die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.