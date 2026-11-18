Nach dem dpa-AFX-Bericht plant der gemeindeeigene Energieversorger IEP im November 2026 drei neue Bohrungen bis in etwa 3,5 Kilometer Tiefe. Die Gesamtinvestition für Bohrungen, Heizwerk und den Ausbau des Fernwärmenetzes beziffert eine IEP-Sprecherin auf 120 Millionen Euro. Finanziert wird das Vorhaben über eine Förderung aus dem Bundesprogramm für effiziente Wärmenetze (BEW) und ein Darlehen der staatlichen Förderbank KfW.

Das Besondere: Das Darlehen ist über eine sogenannte Fündigkeitsversicherung von KfW und Munich Re aus dem Deutschlandfonds abgesichert. Bleiben die Bohrungen erfolglos, zahlt Munich Re nach den Angaben 30 bis 70 Prozent des Darlehens, die KfW weitere 30 Prozent.