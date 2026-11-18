Die Munich-Re-Aktie (Kürzel MUV2, ISIN DE0008430026) rückt mit einer ungewöhnlichen Versicherungsidee in den Blick: Der DAX-Konzern und der Bund sichern erstmals eine große Geothermie-Bohrung gegen das Risiko ab, dass im Untergrund nicht genug heißes Wasser gefunden wird. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa-AFX am Mittwoch, 18. November 2026. Schauplatz ist die Gemeinde Pullach bei München.
Munich Re-Aktie: Erste Bund-Absicherung für eine Geothermie-Bohrung - Versicherer sichert 120-Millionen-Projekt in Pullach ab
Munich Re und die KfW sichern erstmals eine große Geothermie-Bohrung ab: Im Projekt Pullach fließen 120 Millionen Euro, bei Fehlschlag zahlt der Versicherer 30 bis 70 Prozent des Darlehens. Bis 2030 sollen 65 weitere Projekte folgen.
Was ist in Pullach genau vereinbart worden?
Nach dem dpa-AFX-Bericht plant der gemeindeeigene Energieversorger IEP im November 2026 drei neue Bohrungen bis in etwa 3,5 Kilometer Tiefe. Die Gesamtinvestition für Bohrungen, Heizwerk und den Ausbau des Fernwärmenetzes beziffert eine IEP-Sprecherin auf 120 Millionen Euro. Finanziert wird das Vorhaben über eine Förderung aus dem Bundesprogramm für effiziente Wärmenetze (BEW) und ein Darlehen der staatlichen Förderbank KfW.
Das Besondere: Das Darlehen ist über eine sogenannte Fündigkeitsversicherung von KfW und Munich Re aus dem Deutschlandfonds abgesichert. Bleiben die Bohrungen erfolglos, zahlt Munich Re nach den Angaben 30 bis 70 Prozent des Darlehens, die KfW weitere 30 Prozent.
Warum ist die Fündigkeit das größte Risiko für Geothermie?
Laut Munich Re ist die Nichtfündigkeit das größte Risiko bei Geothermie-Bohrungen und schreckt Investoren und Banken ab. Wird das Thermalwasser nicht in ausreichender Menge oder Temperatur erreicht, sind die Bohrkosten verloren. Genau hier setzt die Absicherung an: Sie nimmt Kreditgebern einen Teil des Ausfallrisikos ab und soll so die Finanzierung erleichtern. Patrick Hinze, Leiter des Geschäfts mit grünen Technologien bei Munich Re, hält Geothermie-Bohrungen demnach für kalkulierbar und sieht ein großes Wärmepotenzial für Kommunen. KfW-Chef Stefan Wintels spricht von einem Beitrag zur regionalen Energiewende.
Wie weit ist Pullach bei der Wärmewende?
Die Gemeinde deckt bereits gut 70 Prozent ihres Wärmebedarfs geothermisch und will komplett autark werden. Ein Gemeindesprecher nennt als Ziel eine Vollversorgung mit Fernwärme aus Tiefengeothermie bis 2027, soweit technisch und wirtschaftlich möglich. Das verringere die Abhängigkeit von Öl und Gas.
Was bedeutet das für die Munich-Re-Aktie?
Munich Re stellt das Projekt als Muster dar: Bis 2030 sollen nach dem Pullacher Vorbild 65 weitere Geothermie-Projekte entstehen, der Anteil der Geothermie an der Wärmenutzung soll sich nach Unternehmensangaben verzehnfachen. Für die Munich-Re-Aktie ist das zunächst ein Signal für ein weiteres Geschäftsfeld rund um grüne Technologien. Finanzielle Auswirkungen auf Prämien oder Ergebnis nennt der Bericht nicht; belastbare Zahlen dazu liegen nicht vor.
FAQ zur Munich-Re-Aktie und dem Geothermie-Projekt
Was hat Munich Re am 18. November 2026 mitgeteilt?
Munich Re und die KfW sichern erstmals eine große Geothermie-Bohrung in Pullach über eine Fündigkeitsversicherung ab.
Wie viel zahlt Munich Re bei einem Fehlschlag?
Nach dem dpa-AFX-Bericht 30 bis 70 Prozent des Darlehens, die KfW zusätzlich 30 Prozent.
Wie hoch ist die Investition?
Laut IEP 120 Millionen Euro für Bohrungen, Heizwerk und Fernwärmeausbau.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN ist die Munich-Re-Aktie handelbar?
Das Xetra-Kürzel lautet MUV2, die ISIN DE0008430026.
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