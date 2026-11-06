Munich Re Aktie: DAX-Flop nach Rally – JPMorgan stuft ab!

Die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker: MUV2) gerät deutlich unter Druck: Beim angegebenen Kurs von 573,80 Euro verliert der Rückversicherer 20,80 Euro beziehungsweise 3,50% und zählt aktuell zu den größten Verlierern im DAX. Gleichzeitig sorgt eine vorsichtigere Einschätzung von JPMorgan für Aufmerksamkeit. In seiner Munich Re-Aktienanalyse vom 05.11.2026 stuft Kamran Hossain das Papier von "overweight" auf das Rating "neutral" ab. Das Kursziel 590 Euro bleibt unverändert. Die Botschaft: Nach dem starken Kursanstieg hält JPMorgan die Aktie inzwischen für angemessen bewertet.