Favorit trotz Branchen-Skepsis: Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt für die Munich-Re-Aktie das Rating „Overweight“ und hebt das Kursziel von 594 auf 644 Euro. Zum Kurs von 588,80 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 9 Prozent.
Munich-Re-Aktie: Barclays hebt das Ziel um 50 Euro – Overweight bestätigt
Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt „Overweight“ für die Munich-Re-Aktie und hebt das Kursziel von 594 auf 644 Euro. Für die Versicherungsbranche insgesamt ist sie vorsichtig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
- Handelssymbol
- MUV2 (Xetra)
- Analyst
- Claudia Gaspari
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel angehoben)
- Kursziel
- 644 Euro (zuvor 594 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Barclays zur Munich-Re-Aktie
Vorsicht im Sektor – Munich Re bleibt auf Overweight
Claudia Gaspari blickt in einem Sektorkommentar auf die europäischen Versicherer.
Selbst Seelenfrieden habe seinen Preis, schrieb Gaspari in einem Sektorkommentar. Die Versicherer böten zwar defensive Qualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit und Bilanzstärke. Die Kursstärke habe die Branche angesichts schwächelnder Fundamentaldaten aber zu weit getrieben.
Die Analystin rät daher, den Sektor unterzugewichten. Ihre bevorzugten Werte sind Prudential und Hiscox. Am kritischsten sieht sie Generali, deren Bewertung aus ihrer Sicht eine nicht gerechtfertigte Prämie für Übernahmefantasie enthält.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Claudia Gaspari zu lesen ist:
Höheres Jahresziel
Munich Re hob das Gewinnziel für 2026 von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro an.
Starke neun Monate
Nach neun Monaten stand ein Gewinn von rund 5,7 Milliarden Euro.
Mehr Umsatz
Der Versicherungsumsatz stieg im dritten Quartal auf 16,6 Milliarden Euro.
Schwächeres Quartal
Der Quartalsgewinn sank auf 1,74 Milliarden Euro, nach knapp 2,0 Milliarden im Vorjahr.
Ziel nicht garantiert
Im dritten Quartal profitierte der Rückversicherer von einer geringen Großschadenbelastung. Das Management betonte jedoch, dass die 6,6 Milliarden Euro nicht garantiert seien.
Eine unternehmensspezifische Begründung für die Zielanhebung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Bank PLC, Analystin Claudia Gaspari. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 644 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (MUV2): Kaufen, Kursziel 644,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC vom 16.11.2026, 21:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:16 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:16 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.