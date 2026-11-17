Munich-Re-Aktie: Barclays-Analystin Claudia Gaspari bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 644 Euro
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Barclays hebt das Kursziel für die Munich-Re-Aktie von 594 auf 644 Euro und bestätigt „Overweight“ – obwohl Analystin Claudia Gaspari den europäischen Versicherungssektor jetzt untergewichtet. Zum Kurs von 587 Euro errechnen sich knapp 10 Prozent Potenzial.
Steckbrief
Unternehmen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Handelssymbol
MUV2 (Xetra)
ISIN
DE0008430026
Analyst
Claudia Gaspari
Bank
Barclays
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
644 EUR (zuvor 594 EUR)
Stand: 17.11.2026, Kurs Tradegate vom 17.11.2026, 14:23 Uhr
Gegen den Strom: Während Barclays den europäischen Versicherungssektor zum Untergewichten herunterstuft, bleibt die britische Bank bei der Munich-Re-Aktie optimistisch. Analystin Claudia Gaspari bestätigt die Einstufung „Overweight“ und hebt das Kursziel von 594 auf 644 Euro an. Das geht aus einer Meldung des Analysedienstes dpa-AFX hervor; auch 4investors.de und goldesel.de berichten über die Zielanhebung für die Munich-Re-Aktie.
Gemessen am Kurs von 587 Euro auf Tradegate am Dienstagnachmittag sieht Barclays damit ein Kurspotenzial von rund 9,7 Prozent. Mit dem alten Ziel von 594 Euro war die Munich-Re-Aktie zuletzt fast schon am Ziel angekommen – rechnerisch blieb nur gut 1 Prozent Luft.
Die Zielanhebung für die Munich-Re-Aktie ist Teil einer breiten Branchenstudie. Darin zieht Gaspari ein kritisches Fazit für Europas Versicherer: Die jüngsten Kursgewinne hätten den Sektor gemessen an den sich abschwächenden Fundamentaldaten zu weit getrieben. Barclays empfiehlt deshalb nun, die Branche unterzugewichten. Zugleich schätzt die Analystin die defensiven Qualitäten der Versicherer – Rendite, gut vorhersehbare Gewinne und starke Bilanzen.
Selbst Seelenfrieden habe einen Preis.
Für die Munich-Re-Aktie bleibt es dennoch beim Kaufvotum. Die Begründung im Überblick:
01
Defensive Qualitäten
Barclays schätzt an Versicherern wie Munich Re verlässliche Gewinne, hohe Ausschüttungen und solide Bilanzen.
02
Positiver Einzelwert-Blick
Trotz der Skepsis gegenüber dem Gesamtsektor hält Barclays laut 4investors.de an seiner positiven Sicht auf Munich Re fest.
03
Höheres Ziel nach starkem Lauf
Mit 644 Euro passt Barclays das Kursziel an die gestiegenen Kurse an und sieht für die Munich-Re-Aktie wieder knapp 10 Prozent Luft.
Im selben Zug bestätigte Barclays „Underweight“ für Allianz, Hannover Rück, Swiss Re und Generali – bei jeweils angehobenen Kurszielen. Am kritischsten sieht Gaspari Generali, deren Übernahmeprämie sie für ungerechtfertigt hält. Ihre Top-Favoriten im Sektor bleiben Prudential und Hiscox. Eine ausführlichere, unternehmensspezifische Begründung für Munich Re enthalten die vorliegenden Berichte nicht.
Einordnung: Barclays am oberen Ende
Mit 644 Euro gehört Barclays zu den größten Optimisten für die Munich-Re-Aktie. Die meisten anderen Häuser sind laut 4investors.de deutlich zurückhaltender: Berenberg sieht die Aktie bei „Hold“ mit 565 Euro, Jefferies bei „Hold“ mit 550 Euro, JPMorgan bei „Neutral“ mit 590 Euro und RBC bei „Sector Perform“ mit 530 Euro. Laut goldesel.de hoben zudem Oddo BHF („Neutral“, 570 Euro) und LBBW („Halten“, 610 Euro) ihre Ziele an.
Fundamental hält Munich Re trotz des schwächeren dritten Quartals an seinem Gewinnziel von 6,6 Milliarden Euro für 2026 fest. Die Aktie notiert nahe ihrem Rekordhoch und zählte zuletzt zu den stabilen Werten im DAX.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays, Analystin Claudia Gaspari. Die Originalstudie datiert laut dpa-AFX Analyser vom 16.11.2026, 20:06 Uhr GMT; erstmals weitergegeben wurde sie am 17.11.2026, 03:45 Uhr GMT. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 644 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: publicresearch.barclays.com; ergänzend der Offenlegungshinweis von dpa-AFX. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
Empfehlung von Barclays (Analystin Claudia Gaspari) vom 16.11.2026, 21:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
17.11.2026, 15:51 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays (Analystin Claudia Gaspari).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.
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