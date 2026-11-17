Gegen den Strom: Während Barclays den europäischen Versicherungssektor zum Untergewichten herunterstuft, bleibt die britische Bank bei der Munich-Re-Aktie optimistisch. Analystin Claudia Gaspari bestätigt die Einstufung „Overweight“ und hebt das Kursziel von 594 auf 644 Euro an. Das geht aus einer Meldung des Analysedienstes dpa-AFX hervor; auch 4investors.de und goldesel.de berichten über die Zielanhebung für die Munich-Re-Aktie.

Gemessen am Kurs von 587 Euro auf Tradegate am Dienstagnachmittag sieht Barclays damit ein Kurspotenzial von rund 9,7 Prozent. Mit dem alten Ziel von 594 Euro war die Munich-Re-Aktie zuletzt fast schon am Ziel angekommen – rechnerisch blieb nur gut 1 Prozent Luft.