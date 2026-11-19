AT1 steht für Additional Tier 1, eine Form von hartem Kernkapital-Ersatz für Banken. Solche Anleihen sind in der Regel nachrangig, haben keine feste Laufzeit und können je nach Bedingungen Zinszahlungen ausfallen lassen oder bei Unterschreiten bestimmter Kapitalquoten abgeschrieben oder in Eigenkapital gewandelt werden. Die Bank darf sie erstmals nach fünf Jahren zurückzahlen, muss es aber nicht. Der Anleihen-Finder nennt den Rang nicht ausdrücklich; die Einstufung als nachrangig ist die übliche Konstruktion bei AT1 und aus den Bedingungen im Prospekt zu verifizieren.

Der Nettoerlös soll laut Meldung die Kapitalbasis der Bank stärken und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen. Die Notierung erfolgt im Open Market der Börse Frankfurt, einem Freiverkehr ohne die strengen Regeln des regulierten Marktes.