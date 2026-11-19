Die Multitude Bank Anleihe (ISIN NO0013771782) ist die erste Additional-Tier-1-Anleihe des Instituts: 50 Millionen Euro, ausgegeben zu 100 Prozent des Nennwerts, ohne Endfälligkeit, verzinst mit dem Dreimonats-Euribor plus 9,00 Prozent pro Jahr, gezahlt vierteljährlich. Wie der Anleihen-Finder am 13. November 2026 berichtete, soll Fitch der Anleihe voraussichtlich ein Rating von „B-“ geben. Bei einem Dreimonats-Euribor in der Größenordnung des aktuellen EZB-Einlagensatzes ergibt sich ein Kupon im zweistelligen Bereich; die genaue Höhe hängt vom jeweiligen Euribor-Stand ab.
Multitude Bank Anleihe: Erste AT1-Anleihe über 50 Millionen Euro, Euribor plus 9 Prozent, Rating B- erwartet
Die Multitude Bank hat ihre erste AT1-Anleihe über 50 Millionen Euro platziert: unbefristet, Euribor plus 9,00 Prozent, Fitch-Rating B- erwartet. Was AT1-Anleihen sind, warum der Aufschlag so hoch ist und welche Risiken dahinterstehen.
Steckbrief
- Emittent
- Multitude Bank p.l.c. (Tochter der Multitude AG)
- ISIN
- NO0013771782
- Ausgabepreis
- 100% des Nennwerts
- Notierung
- Open Market, Börse Frankfurt
- Konsortialführer
- Pareto Securities AB, DNB Carnegie Investment Bank AB
Stand: 13.11.2026, Valuta der Anleihe
Anders als bei Bundesanleihen steht hier kein sicherer Zins im Vordergrund, sondern ein Risikoaufschlag: Anleger bekommen neun Prozentpunkte über dem Geldmarktzins, weil sie im Krisenfall zu den ersten gehören, die Verluste tragen.
Was ist eine AT1-Anleihe und wie funktioniert sie?
AT1 steht für Additional Tier 1, eine Form von hartem Kernkapital-Ersatz für Banken. Solche Anleihen sind in der Regel nachrangig, haben keine feste Laufzeit und können je nach Bedingungen Zinszahlungen ausfallen lassen oder bei Unterschreiten bestimmter Kapitalquoten abgeschrieben oder in Eigenkapital gewandelt werden. Die Bank darf sie erstmals nach fünf Jahren zurückzahlen, muss es aber nicht. Der Anleihen-Finder nennt den Rang nicht ausdrücklich; die Einstufung als nachrangig ist die übliche Konstruktion bei AT1 und aus den Bedingungen im Prospekt zu verifizieren.
Der Nettoerlös soll laut Meldung die Kapitalbasis der Bank stärken und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen. Die Notierung erfolgt im Open Market der Börse Frankfurt, einem Freiverkehr ohne die strengen Regeln des regulierten Marktes.
Warum zahlt eine Bank neun Prozentpunkte über dem Euribor?
Der Aufschlag ist der Credit Spread, also die Risikoprämie über dem Referenzzins. Er fällt hoch aus, weil drei Faktoren zusammenkommen: das erwartete Rating im Bereich B-, der Nachrang und die Möglichkeit, dass Zinsen ausfallen. Zum Vergleich: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt mit rund 3,37 Prozent (Trading Economics, 19.11.2026) um ein Vielfaches niedriger, dafür gilt der Bund als Referenz für Ausfallsicherheit. Ein Kupon ist keine Rendite: Wer die Anleihe unter oder über 100 Prozent kauft, erzielt eine andere Rendite, und bei einem Ausfall oder einer Abschreibung ist der Kupon wertlos.
Auch die Euribor-Bindung ist wichtig. Variable Kupons steigen mit den Geldmarktzinsen: Die Märkte rechnen laut Trading Economics mit einer weiteren Anhebung des EZB-Einlagensatzes im Dezember, was den Euribor und damit den Kupon tendenziell erhöht. Sinkende Zinsen würden ihn senken. Das ist eine Marktbeschreibung, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Multitude Bank AT1
|10-jährige Bundesanleihe
|Zins
|3M-Euribor + 9,00%
|rund 3,37% Rendite
|Laufzeit
|unbefristet, Kündigung der Bank nach 5 Jahren
|10 Jahre
|Rang
|AT1, üblicherweise nachrangig
|Staatsanleihe
|Rating
|Fitch B- erwartet
|–
Rendite Bund: Trading Economics, 19.11.2026 (ohne Uhrzeit); Multitude: Kupon, nicht Rendite.
Quelle: Anleihen-Finder, Trading Economics
Welche Termine sind wichtig?
Die Valuta war der 13. November 2026. Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich, die erste Kündigungsmöglichkeit der Bank liegt nach fünf Jahren. Weitere Orientierung geben die Geschäftszahlen: Der Anleihen-Finder verweist auf einen Nettogewinn von 22,3 Millionen Euro in den ersten neun Monaten, diese Zahl stammt aus einer verlinkten Schlagzeile und ist nicht geprüft. Maßgeblich sind der Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen des Emittenten.
Häufige Fragen zur Multitude Bank Anleihe
Was ist eine AT1-Anleihe? Eine nachrangige Kapitalanleihe von Banken, meist ohne Laufzeitende, bei der Zinsen ausfallen und Beträge abgeschrieben werden können.
Wie hoch ist der Kupon der Multitude Bank Anleihe? Dreimonats-Euribor plus 9,00 Prozent pro Jahr, vierteljährlich gezahlt.
Was bedeutet Rating B-? Es liegt weit im spekulativen Bereich, in dem das Ausfallrisiko deutlich über dem von Investment-Grade-Anleihen liegt. Das Rating wird laut Meldung erwartet, nicht bestätigt.
Wo ist die Multitude Bank Anleihe handelbar? Im Open Market der Börse Frankfurt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.