MUFG-Aktie im Nikkei 225 im Plus: Banken gehören zu den Sektorgewinnern

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Aktie von Mitsubishi UFJ (MUFG) zählt am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Banken waren laut Investing.com einer der stärksten Sektoren des Tages.

Die MUFG-Aktie (Mitsubishi UFJ Financial Group) legt am 26. November 2026 zu und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt stand das Papier am Morgen bei 17,98 Euro, ein Plus von 1,52 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). MFZ MFZ — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MFZ — — — Die Gründe Banken im Aufwind Nach Angaben von Investing.com gehörten Immobilien, Banken und Textil zu den stärksten Sektoren des Tages in Tokio. Eine eigene Meldung zu MUFG liegt nicht vor. Die Großbank profitiert grundsätzlich von steigenden Zinsen in Japan, und am Markt wird für Dezember eine weitere Zinserhöhung der Bank of Japan erwartet. MUFG ist seit dem 13. Juli 2026 das wertvollste Unternehmen Japans. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. MUFG-Aktie in Frankfurt am Morgen +1,52 % Kurs (26.11.2026) 17,98 € Nikkei 225 zum Handelsschluss +0,86 % Quelle : comdirect, Investing.com Risiken Der Zinsvorteil kann schwinden, falls die Zinserhöhungen später oder schwächer ausfallen.

Bankwerte reagieren empfindlich auf Marktturbulenzen. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt MUFG im Vergleich zu den Chipwerten eine ruhigere Bewegung. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3902900004, WKN 855549, Tokioter Symbol 8306, Frankfurter Symbol MFZ, US-Symbol MUFG.

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